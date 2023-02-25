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Friday, 24 February 2023, 20:37 HKT/SGT
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來源 Champion REIT
冠君產業信託公布2022年度全年業績
-- 整體經營環境仍受環球經濟疲弱及第一季度的第五波疫情影響
-- 朗豪坊商場銷售優於香港整體零售市場
-- 花園道三號以全港最高評分獲「綠建環評」鉑金認證

香港, 2023年2月24日 - (亞太商訊)  - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）公布2022年度全年業績。


(左) 投資及投資者關係總監陸嘉萍女士 及 (右) 行政總裁侯迅女士

行政總裁侯迅女士

概覽
隨着新型冠狀病毒疫情於年內逐步緩和，本地市場情緒亦漸見回暖。然而，2022年環球經濟面對利率及通脹趨升，不但抑壓了消費情緒，亦提高了借貸成本。第一季度爆發席捲全港的第五波疫情，令本信託的租戶和旗下物業的整體租賃勢頭受到重大打擊。本信託期內可分派收入下跌13.6% 至12.98億港元，而每基金單位分派（「每基金單位分派」）則減少14.0%至0.1956港元。

花園道三號
花園道三號於2022年的租金收益縮減7.8%至13.46億港元（2021年：14.60億港元）。花園道三號的出租率於2022年12月31日為82.7%，主要受到金融業租戶縮減規模及遷出影響。

朗豪坊辦公樓
該物業的租金收益總額為3.63億港元（2021年：3.65億港元），表現相對平穩。於2022年12月31日，該物業的出租率為93.3%。新租戶仍以時尚生活行業為主，於2022年12月31日，此行業租戶的比例為71%。

朗豪坊商場
朗豪坊商場租戶的全年銷售額上升8%，表現較本地整體零售銷售所錄得的0.9%跌幅為佳。美容化妝類別更出現令人鼓舞的增長，推動分成租金上升210.4%至1.17億港元。物業租金收益總額減少3.1%至6.50億港元（2021年：6.70億港元）。商場於2022年12月31日保持悉數租出的狀態。

分派
本信託期內可分派收入下跌13.6% 至12.98億港元（2021年：15.03億港元），而每基金單位分派則減少14.0%至0.1956港元（2021年：0.2275港元）。按2022年12月30日的基金單位收市價3.08港元計算，相當於年度分派率6.4%。

資產值
截至2022年12月31 日，本信託旗下物業組合的估值為636億港元，較2021年12月31日的653億港元減少2.7%。

可持續發展
我們除了逐步實現2030年環境、社會及管治績效指標外，亦已訂立2045年淨零碳排放路線圖，進一步體現我們減碳的承諾。花園道三號繼早年成為全港首棟獲得WELL健康建築標準鉑金評級的現有建築後，亦憑著持續減碳和創新，以全港最高分數榮獲綠建環評既有建築的鉑金評級，成為「雙鉑金」認證的大廈。我們亦圍繞「Love · Play · Farm」計劃舉辦了一連串活動，以促進環境及社會福祉。

展望
香港經濟將受惠於政府逐步放寬市民和旅客的防疫措施，以及香港與內地通關。儘管中國重新開放應有助重振零售甚至寫字樓市道，但環球經濟衰退風險猶在，故此2023年對本信託而言，整體上仍然會是充滿挑戰的一年。

展望將來，我們會繼續以審慎的態度進行負債和庫務管理，藉此物色提升收益率的良機。收購方面，我們會繼續採取伺機而行和謹慎的投資方式。我們會繼續監察市況，務求把握提升信託表現的機會，並在推動可持續發展的路途上與租戶和持份者緊密協作。

有關冠君產業信託 (股份代號：2778)
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015 年起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。
網站：www.championreit.com


話題 Press release summary

部門 Real Estate & REIT
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