國軒高科獲大眾汽車集團電芯測試實驗室資質認證

香港, 2023年2月23日 - (亞太商訊) - 2月21日,國軒高科正式獲得大眾汽車集團電芯測試實驗室資質認證。此次認證標誌著國軒高科測試驗證能力獲得大眾汽車集團認可,並正式進入全球領先技術管理體系。

國軒高科電芯測試實驗室認證授予儀式現場

國軒高科董事長李縝(前排右6),國軒高科董事、大眾中國執行副總裁Frank Engel先生(前排右7),大眾中國副總裁Olaf Korzinovski (前排右8)等出席並見證

作為全球最大的汽車集團之一,大眾汽車集團在動力電池的可靠性驗證、測試週期、測試環境和創新性的測試方法等方面都提出了高於全球行業標準的要求,目的是通過對產品性能極限條件測試、安全邊界探索和測試表徵結果代表性等方面的嚴格把控,確保產品的可靠性、安全性和高性能等。



國軒高科驗證工程院占地面積超6萬平米,目前已建成合肥新站、包河、廬江,上海嘉定四大驗證基地,擁有電池材料及零部件測試、電芯測試、系統測試、安全可靠測試等四大測試平臺,可以實現從電池原材料到電池系統的全尺度、全生命週期的驗證測試分析,實驗室於2015年獲得CNAS認可,近年來又獲得TÜV、CSA、CCS等海內外專業機構多項資質認可,驗證能力已達全球領先水準。近年來驗證工程院一直致力於大眾標準電芯的驗證開發工作,並同時為大眾汽車集團提供全球專案的驗證測試合作支持,雙方發揮各自優勢,實現了技術互補、資源分享。



德國大眾電芯驗證負責人Dr. Boettger表示,很高興雙方能共同慶祝國軒電池測試實驗室的設備、流程、團隊都通過審核並獲得認證。這次認證的成功要感謝雙方團隊的高水準付出。



德國大眾負責國軒審核的Dr. Westerhoff表示,我們深知電池驗證測試十分複雜,不同客戶的電芯需求、樣品階段各有不同。將如此多的測試業務在一個驗證中心實現,更是難上加難。這需要依賴強大的電芯管理系統、品質管理系統和管理層的支援。 而這一切國軒驗證中心已經具備,期待未來能看到國軒在驗證方面的新成果。



國軒高科工程研究總院副院長周複博士表示:“自認證專案啟動,雙方緊扣失效分析、測試管理、實驗室安全、樣品管理及人員管理等多個維度,超過三百項節點的持續改進,高效精准地支撐了實驗室從優秀到卓越的改善過程。此次認證成功,標誌著國軒高科測試驗證能力正式進入全球領先技術管理體系。未來,國軒將繼續以高水準的技術、高品質的產品,大力支持大眾集團的項目驗證,通過雙方深度合作,優勢互補,持續助力碳中和目標的實現。”









