

香港, 2023年2月22日 - (亞太商訊) - 香港董事學會認為，今日發表的預算案，著力經濟復蘇，鋪墊數碼轉型，以高質量發展提升市民生活質素。



社會經濟需要支援

財政司司長指出，經濟恢復之際，不少市民及企業仍需支援。預算案公佈一次性紓困措施，當中，薪俸稅利得稅寬減上限額度較往年少，但增加子女免稅額可以令不少家庭受惠。



預算案咨詢期間，社會上確實有不少聲音要求再派消費券。司長今日公佈，仍向合資格人士分兩期派發消費券5千元，大概是平衡了社會訴求與財政負擔。我們認為，稅費寬減或仍可以手鬆一點支援打工仔中產一族，綜援等各項福利津貼或仍可以多派一點去照顧基層。



雖然説消費券刺激消費有助經濟，但效果可以是將港人的高消費推送到外地去花，肥水先流別人田。我們的預算案建議書也提出，此刻刺激消費，更需吸引游客來港消費。



請客來、走出去

政府會向旅發局額外撥款約2億元，爭取更多不同規模及類型的國際會議與展覽來港或重返香港舉行。有關撥款亦會用作加強宣傳及擴展市場，提升香港在外地的曝光。



繼2月初已經推出「你好，香港」（Hello Hong Kong）宣傳活動，政府又將啓動「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，强化本地旅游玩樂選擇。我們期待細節公佈。



數字經濟、數碼轉型

司長指出，要達到高質量發展，必須突破發展瓶頸，而科技創新可以推動發展，制度優化、政策革新可以創造新動力。爲此，預算案持續對創新科技產業發展投放資源,亦會撥款加速推動Web3.0生態圈發展。另外，司長將領導一個虛擬資產發展專責小組，就虛擬資產行業的可持續和負責任發展向政府提交意見。我們認為，虛擬資產行業的規管不宜過嚴，以免窒礙相關技術對經濟轉型及發展可以帶來的好處效益。



發展生物科技、微電子、先進製造、人工智能等高新科技範疇固然重要，一般經濟層面也要轉型創新，傳統行業、中小企，都需要實現數碼轉型。去年預算案已經指出，邁向高質量發展，數字化是必然趨勢，「數字化經濟發展委員會」已經成立運作，委員會下的四個工作小組亦將於今年内向政府提出具體建議，加速數字化經濟轉型。



煙、酒、賭博

政府決定調高煙草稅，理由是上次加稅以圖達到鼓勵戒煙的政策目的已被通脹等因素淡化。鼓勵戒煙有保障市民健康的强烈理由。但既然加煙草稅，同樣會上癮同樣對身體有害的酒類，其實也可以加稅。若干年前，減酒稅造就了酒業發展。如今酒類消費已經有一定剛性需求，可以負擔。只要有保稅倉儲安排，集散轉口貿易不應受太多影響。



政府決定向香港賽馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，爲期5年。司長解釋，這安排已充分考慮本港博彩事業的外部競爭激烈，而賽馬會也已承諾不會減少對本地慈善事業的承擔。事實上，足球博彩投注額歷年來大幅增加，已經超過賽馬投注總額，而政府亦感覺到有需要定期播放公益宣傳廣告勸導市民莫要沉迷賭博。賽馬會的慈善基金結餘持續高企，應該可以負擔，而政府收得的額外稅款，也可以用於福利項目惠及市民。



土地房屋供應

司長表明，住宅物業需求管理措施（即「辣招」）維持不變，但會調整從價印花稅（第二標準稅率）的稅階。措施應該可以減輕一般家庭購置第一居所的負擔，但不會刺激樓市炒賣。長遠而言，政府仍需在加快造地方面繼續努力，解決房屋問題。



公共財政

司長在演辭提出，香港應善用發債的空間，支持和加速經濟發展，創造容量，投資未來。政府會加大綠色債券計劃的範疇，也會在今年向立法會提出基礎建設債券計劃的建議，更好管理大型基建的現金流需要。學會及社會上不同人士多年前已經向政府提出建議，可以發債為基礎建設籌資，同時發展本地債券市場。我們樂見其成。



從疫境走出來，需要鞏固經濟復蘇的勢頭，促進高質量發展，締造更好未來。今年預算仍為赤字，但我們認同司長所言，不能單以短期表現來為個別年度的盈餘或赤字下太多結論，應該以經濟周期的財政收支狀況來衡量整體財政狀況。



我們一直認爲 ，經濟持續增長是尋找資源以解決房屋、貧窮、老年社會和環境等民生問題的最可倚杖的夥伴。經濟整體復蘇，最可扭轉赤字，繼而累積資源。



香港董事學會簡介

香港董事學會（簡稱“HKIoD”或「學會」）為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是促進所有公司的持久成就；為達成使命，學會致力提倡優秀企業管治與釐訂相關標準，以及協助董事的專業發展。憑藉由來自上市公司及非上市公司的董事組成之會員基礎，學會致力為董事提供教育項目及資訊服務，並代表董事發聲。學會具國際視野及多元文化，採用兩文三語經營業務。香港董事學會為「環球董事學會聯盟」即Global Network of Director Institutes的成員，該聯盟匯集世界各地代表董事的翹楚學會。

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