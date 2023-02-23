Wednesday, 22 February 2023, 13:41 HKT/SGT Share:

來源 Edvantage Group Holdings Limited 中滙集團公佈2023財年首三個月業務進展 內生增長高质稳定 產教融合落地深耕

收入及毛利分別為約人民幣471.8百萬元及人民幣238.0百萬元

香港, 2023年2月22日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）公佈截至2022年11月30日止三個月（「回顧期」）之未經審核財務以及業務進展的最新資料。

中滙集團投融資及投資者關係部總監 - 印國庭先生（左）；中滙集團首席財務官兼公司秘書 - 黃成滿先生（右）

業務進展亮點（截至2022年11月30日止三個月未經審計之相關數據）

-- 收入同比增長19.9%至約471.8百萬元 （人民幣，下同）；

-- 毛利同比增長20.9%至約238.0百萬元；

-- 在校學生人數同比增加19.3%至約84,400人.



內生增長持續穩定，學生人數持續上升

於回顧期內，集團收入及毛利均錄得穩健增長。收入同比增長19.9%至約471.8百萬元；毛利同比增長20.9%至約238.0百萬元。收入及毛利的重大增加，主要得益於廣州華商學院、廣州華商職業學院、四川城市職業學院及四川城市技師學院的在校學生人數上升，以及截至2022年8月31日止財政年度收購的廣東華商技工學校所產生的收入及毛利。



集團辦學聲譽廣獲認可，中國境內外學校的在校生人數均錄得了不同程度的增長。截至2022年11月30日止三個月，集團在校學生人數為84,404人，同比增加13,667人，其增長來源主要有二：一是各所境內學校的學生人數均錄得增長，其中，四川城市技師學院，較去年同期增加近2,200人或20.2%； 二是截至2022年8月31日止財政年度收購的廣東華商技工學校（「華商技工學校」），在校生人數約6,700（截至2021年11月30日止三個月：無）。此外，集團正積極計劃擴建校區，以滿足學生持續增長的需要。



推動產教融合落地，深入探索校企合作

推動職業教育深層次發展，關鍵在於深入產教融合以及校企合作。集團積極響應國家相關政策，與中手遊、金蝶和遠信等行業龍頭企業達成合作關係，專注提升教育服務質量，持續聚焦教育內涵建設。於回顧期內，集團旗下廣州華商學院携手中手遊旗下的神繪公司，共同成立遊戲動漫工作坊，聚焦數字文化與創意創新發展，培養細分數字領域人才；旗下廣州華商職業學院與金蝶、遠信成立多個產業學院，加強理論實踐相結合，進一步深入探索校企合作新領域新途徑。



辦學質量顯著提升，實訓設施不斷完善

於回顧期內，集團辦學實力顯著增強。廣州華商學院陳新滋校長入選美國斯坦福大學2022年度「全球前2%頂尖科學家」榜單；學院成功獲批設立廣東省博士工作站，助力學院吸納、聚集人才；新增廣告學等3個省級一流本科專業和6門省級一流課程。四川城市技師學院獲批四川省三名工程（名學校、名專業、名實訓基地建設）三星建設院校。



此外，集團在實訓設施的建設方面亦不斷完善，著力培養具有實際動手能力的技能型應用型人才。集團為「華商甄選」項目目前共設立了18間電商直播室，總面積約2,000平方米。華商健康醫學院實驗樓暨華商模擬醫院正式啟用，佔地超18,000平方米，涵蓋基礎護理、病房、手術室、助產室等多種場景模擬臨床教學。



ESG領域貢獻突出 屢獲獎項

集團一直以來勇於承擔企業社會責任，並積極為社會發展做出貢獻，主要致力於港澳青年學習、交流、實習、就業及創業工作。憑藉在促進大灣區青年就業及創業工作方面做出的積極貢獻，集團在格隆滙主辦的第七屆金格獎——大中华区卓越上市公司评选中榮獲「年度中小市值社會責任」獎，亦在第七屆智通財經上市公司评选中榮獲「最具社會責任上市公司」獎。



展望未來，國家政策持續加大對職業教育的扶持力度，將給集團旗下學歷及非學歷職業教育業務發展予以良好的支持。2022年5月，新修訂的《中華人民共和國職業教育法》正式施行，國家以立法的方式，明確了職業教育與普通教育具有同等重要地位；同年12月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於深化現代職業教育體系建設改革的意見》，為優化職業教育類型定位指明了前進方向。



集團旗下學校將一如既往緊跟國策辦學，在累積近20年的高質量辦學基礎上，持續聚焦內涵建設和不斷探索多元發展。除積極提高教學質量及辦學能力以外，更會加大探索「產、教、研」的協同發展，應國家政策、市場導向、行業企業需求，培訓出理論實訓相結合的應用型、實用型人才，為培育華夏英才盡綿薄之力。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者，於2019年7月16日在香港主板上市。截至2022年11月30日，集團的全日制在校學生人數約8.4萬人，旗下擁有9間民辦教育機構，分別是：位於中國廣東省的廣州華商學院（應用型本科）、廣州華商職業學院（高等學歷職業教育）、廣東華商技工學校（中等學歷職業教育）；位於中國四川省的四川城市職業學院（高等學歷職業教育）、四川城市技師學院（中等學歷職業教育）；位於中國香港的大灣區商學院 GBA Business School（GBABS）；位於澳大利亞的澳洲國際商學院Global Business College of Australia（GBCA）、澳洲中滙學院Edvantage Institute Australia（EIA）；以及位於新加坡市區的新加坡中滙學院Edvantage Institute (Singapore)（EIS）。



集團在專注辦學的同時，也積極承擔企業社會責任，在慈善民生、鄉鎮扶貧、教育振興等社會公益事業廣泛開展社會貢獻活動，以實際行動主動履責，積極回饋社會。自上市以來，集團在ESG領域貢獻突出，並於2021年榮獲「InnoESG Care Prize」獎項，2022年榮獲格隆滙「年度中小市值社會責任」獎、智通財經「最具社會責任上市公司」獎。





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