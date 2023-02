新車密集上市疊加利好政策 助力廣汽集團2023年延續高增長

Tuesday, 21 February 2023, 18:52 HKT/SGT Share:

香港, 2023年2月21日 - (亞太商訊) - 2月20日,廣汽傳祺全新一代傳祺GS3影速開啓預售,廣汽本田首款搭載第四代i-MMD混動系統的電驅混動SUV——ZR-V致在e:HEV正式上市發售。據悉,今年廣汽集團旗下企業將有多款有市場競爭力的新車型推出。

廣汽本田ZR-V致在e:HEV

埃安Hyper GT

廣汽傳祺GS3 影速

廣汽豐田智能電混雙擎-凌尚

萬億廣汽1578發展綱要

數據顯示,2022年,廣汽集團(601238.SH,02238.HK)業績亮眼,實現汽車產銷248萬輛和243.4萬輛,同比分別增長16%和13.5%,各項主要經營指標均實現兩位數增長,整體增速遠高於行業平均水平,市場佔有率再創歷史新高,產銷規模躍居行業第四位。預測匯總營業收入5,144.5億元,同比增長約19.7%;利稅總額651.9億元(統計口徑),同比增長約13.2%。



2023年廣汽集團將全力以赴穩增長,努力實現汽車產銷同比兩位數以上增長,向「萬億廣汽」的戰略目標再發。



新車型計劃密集 有助銷量提升



今年,廣汽集團旗下子品牌將有多款有市場競爭力的新車型計劃推出。



作為國內未上市新能源車企最高估值的企業,廣汽埃安始終堅持科技創新,推動品牌高端化進程,打造世界級極致智能純電動車。據悉,廣汽埃安今年會密集推出多款新品,除了AION系列的年款,旗下高端品牌昊鉑Hpyer系列更將有三款新車型上市,其中包括此前一亮相即令人驚艷的純電超跑Hyper SSR,以及Hyper GT。得益於AEP3.0平台、星靈架構及AICS智能底盤技術,此前於廣州車展發佈的Hyper GT能夠輕鬆實現4s級零百加速、百公里制動距離小於35米、轉彎半徑小於5.3米等,獲得消費者與投資者的青睞。在智能駕駛領域,HyperGT搭載3顆可變焦激光雷達以及風雲三號紅外遙感技術,能夠準確預判路況及障礙物並覆蓋雨霧、沙塵等極端場景,該款車型有望成為埃安進軍中高端市場的中堅力量。



另一明星自主品牌,廣汽傳祺2023年計劃推出1款全新車型,2款PHEV車型,同時基於市場洞察,推出國民高性能SUV GS3· 影速。GS3·影速於2月20日開啓預售,新車延續「影」系列的年輕動感風格,定位高品質、高性價比10萬級國民SUV,預售價最低僅8.8萬元起,為年輕消費者提供更多選擇。此前,廣汽傳祺加速推進品牌轉型,通過開放合作和自主研發的雙混動技術路線,打造了鉅浪混動平台,成為唯一擁有雙混動技術路線的品牌。傳祺GS8、M8宗師版、影豹、影酷等車型均推出了混動版本,銷量佔比呈日益提升的趨勢。未來,廣汽傳祺將有望憑借豐富的技術儲備與資源優勢,完成品牌向上和銷量逆勢上揚。



合資品牌方面,廣汽本田從去年以來密集推出包括e:NP1極湃1、飛度無限MUGEN版、ZR-V致在、奧德賽四座版、型格e:HEV、全新繽智、全新皓影在內的新車型。新車節奏也延續到2023年,2月迎來了ZR-V致在e:HEV和型格HATCHBACK,之後還有更多重磅車型上市。目前廣本已擁有超過950萬的中國用戶,預計2023年將達成累計1000萬的用戶規模。



廣汽豐田預計2023年發佈並升級12款雙擎產品,實現TNGA車型全系電混化,首批2款車型鋒蘭達及凌尚將採用全新第五代智能電混雙擎技術;純電領域,bZ品牌將導入一款由廣汽集團、豐田和廣汽豐田共同開發的新車型。此外,廣汽豐田還將導入第二代MIRAI氫燃料電池轎車,實現電混、插混、純電、氫電多技術路線全面佈局。



連續入選新晉獨角獸 科技廣汽成效卓著



自2019年提出「無科技,不廣汽」、決定向科技型企業轉型以來,廣汽集團在科技創新方面的成果有目共睹,無論是在智能網聯方面,還是在新能源汽車「三電」方面,都推出了不少行業領先的「黑科技」。包括ADIGO SPACE和ADIGO PILOT下的系列智能座艙和智能駕駛技術,以及海綿硅負極片電池技術、超級快充技術、彈匣電池系統安全技術和超能鐵鋰電池技術等。每年的廣汽科技日會推出哪些先進科技,已經成為行業乃至資本市場提前關注的重點。科技廣汽的品牌形象已初步建立。



除了加大研發力度,廣汽集團也大力推行體制機制改革,通過混改、孵化等方式,培養獨角獸企業,激發企業創新活動力。2023年1月30日,福布斯中國發佈2022年新晉獨角獸榜單,廣汽集團(601238)旗下廣汽埃安、巨灣技研、如祺出行躋身中國新晉獨角獸企業之列,其中廣汽埃安憑借強大研發能力與融資能力在全球新晉獨角獸中位列第一。去年10月,廣汽埃安A輪融資總額182.94億元,刷新了國內新能源整車行業最大單筆私募融資紀錄,增資完成後估值為1032.39億元,是當時國內未上市新能源車企最高估值。而從廣汽集團孕育出的巨灣技研,則是憑借 6C倍率XFC極速充電獲得世界紀錄認證機構(WRCA)「電動汽車最快充電技術認證」,成為全球首個且唯一實現6C倍率極速電池量產的公司,目前已成長為在超級快充領域的絕對獨角獸。值得一提的是,如祺出行此次入選是繼2022年8月被胡潤百富《2022年中全球獨角獸榜》評為新晉獨角獸企業後,再次獲得國際權威機構認可。



目前,廣汽埃安與如祺出行均在按計劃推進IPO相關準備工作。



堅持高質量發展 向「萬億廣汽」目標進發



自去年發佈「萬億廣汽」的戰略目標,廣汽集團正以「開局即決戰,起跑即衝刺」的精神奮力拼搏,力爭2030年力爭實現營業收入超1萬億元,成為產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代的世界一流企業。



在2023廣州市高質量發展大會上,廣汽集團董事長曾慶洪表示,2023年廣汽集團將把高質量發展作為首要任務來抓,具體戰略規劃將圍繞以下四點展開:一是全力以赴穩增長。2023年全力挑戰汽車產銷同比增長10%。二是加快搶佔新能源智能網聯汽車制高點。不斷構建「鋰礦+基礎鋰電池原材料生產+電池生產+儲能及充換電服務+電池租賃+電池回收和梯次利用」縱向一體化的新能源產業鏈,降低產業鏈成本,實現新能源產業鏈整體安全可控,提高產業鏈核心競爭力。持續將廣汽智聯新能源汽車產業園打造成為輻射大灣區乃至全國的智能新能源汽車產業集群。三是持續強化產業鏈供應鏈建設。發揮廣汽作為智聯新能源汽車產業鏈「鏈主」作用,建設自主可控的產業鏈供應鏈。推動自主創新「強鏈」,自主掌握「三電」和智能網聯核心技術;推動芯片國產化「穩鏈」;推動投資佈局「延鏈」,投資自動駕駛、智能網聯、能源生態等項目,構建產業生態圈。四是發揮重大項目投資引擎作用。2023年廣汽集團已批准項目(含在建)279項,計劃總投資773.8億元,2023年計劃投資208億元,同比增長6%。



開年以來,提振經濟的政策和利好消息不斷放出。2月14日,廣州市人民政府發佈《關於支持市場主體高質量發展促進經濟運行率先整體好轉的若干措施》(下稱《措施》),其中第十九條指出,出台促進汽車消費專項政策,通過一攬子綜合措施進一步激發汽車消費活力。在促消費政策大力推動的背景下,業內專家普遍認為廣汽集團今年的增長目標較為務實,預期實現的可能性高。







