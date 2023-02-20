Monday, 20 February 2023, 11:04 HKT/SGT Share:

來源 InvestHK 投資推廣署署長出訪曼谷推廣香港商機

香港, 2023年2月20日 - (亞太商訊) - 投資推廣署署長傅仲森今日（二月二十日）展開出訪曼谷行程，繼續向海外宣傳香港最新營商機遇。



訪問期間，傅仲森將與當地的金融科技、運輸、基建和高端製造服務、旅遊和款待，以及消費產品等公司和初創代表會面，商討他們在香港設立或擴展業務計劃。他亦會於世界投資促進機構協會亞太地區投資會議中的「數碼外來直接投資和創新」專題討論作演講，並會為泰國初創企業社群舉行兩場簡介會，分別專題講解香港虛擬資產最新發展和倡議，以及香港充滿活力的創業環境和機遇。



傅仲森說：「香港是世界上唯一一個匯聚全球優勢和中國優勢的城市。這種獨特的融合，讓香港成為內地與世界各地之間無可替代的聯繫平台，是海外和內地公司及全球企業家在香港、粵港澳大灣區、中國和亞洲等地開展和擴充業務的理想據點。」



他續說：「香港為泰國公司提供各種增長業務的途徑。我期待與公司代表和企業家分享香港的最新營商環境，尤其協助他們了解如何藉着香港把握商機，包括大灣區所帶來的機遇。」



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