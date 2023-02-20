中華人民共和國香港特別行政區政府投資推廣署署長出訪曼谷推廣香港商機

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|Monday, 20 February 2023, 11:03 HKT/SGT
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來源 InvestHK
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香港, 2023年2月20日 - (亞太商訊) - 中華人民共和國香港特別行政區政府投資推廣署署長傅仲森今日（二月二十日）展開出訪曼谷行程，繼續向海外宣傳香港最新營商機遇。
訪問期間，傅仲森將與當地的金融科技、運輸、基建和高端製造服務、旅遊和款待，以及消費產品等公司和初創代表會面，商討他們在香港設立或擴展業務計劃。他亦會於世界投資促進機構協會亞太地區投資會議中的「數碼外來直接投資和創新」專題討論作演講，並會為泰國初創企業社群舉行兩場簡介會，分別專題講解香港虛擬資產最新發展和倡議，以及香港充滿活力的創業環境和機遇。
傅仲森說：「香港是世界上唯一一個匯聚全球優勢和中國優勢的城市。這種獨特的融合，讓香港成為內地與世界各地之間無可替代的聯繫平台，是海外和內地公司及全球企業家在香港、粵港澳大灣區、中國和亞洲等地開展和擴充業務的理想據點。」
他續說：「香港為泰國公司提供各種增長業務的途徑。我期待與公司代表和企業家分享香港的最新營商環境，尤其協助他們了解如何藉着香港把握商機，包括大灣區所帶來的機遇。」
話題 Press release summary
部門 金融, 业务, 本地, Local Biz, Government, Startups
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