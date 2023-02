Wednesday, 15 February 2023, 18:41 HKT/SGT Share:

來源 GF Securities 廣發証券獲人才發展國際權威獎項——「ATD BEST Award 最佳學習型企業獎」

香港, 2023年2月15日 - (亞太商訊) - 近日,人才發展領域最具權威的國際性獎項——「2022-2023 ATD BEST Award最佳學習型企業獎」公佈獲獎名單,廣發証券入選其中,成為該獎項創立20年來國內首家獲此殊榮的證券公司。



「最佳學習型企業」是人才發展領域國際最高組織獎,其頒發機構國際人才發展協會ATD(Association for talent development)成立於1943年,是全球最大的專注於人才發展的國際性協會。本次獲得「最佳學習型企業」組織獎項的,在全球範圍內除廣發証券外,還有包括IBM、百事、日立、索尼、安聯保險等65家企業和機構。



該獎項主要用以表彰高度重視人才培養、持續投資於組織學習、有效搭建學習文化、人才發展能夠有效支援業務發展和戰略落地的企業和機構,因覆蓋範圍廣、評選難度高、權威性強,是全球公認的行業標杆性獎項。



此次榮獲「2022-2023 ATD BEST Award最佳學習型企業獎」,是對廣發証券長期重視人才學習、成長和發展,且取得創新和成效的肯定,也標誌著廣發証券在人才培養和學習型組織建設方面的豐富實踐,贏得全球人才發展領域權威機構的認可。



廣發証券搭建了業內領先的數字化學習和工作協同平台,其中,廣發証券完全自主研發的移動學習平台「廣發愛學」App,獲得軟件著作權證書。該學習平台通過建立「全員共創」的學習機制,營造「學習分享共成長」的學習氛圍,並積累了豐富的學習資源,2022年人均線上學習超過90學時。



廣發証券致力於把人才團隊快速學習能力打造成公司核心優勢,提供一流人才以支持公司戰略達成,高度重視優秀人才的選拔和培養,為人才提供差異化的發展路徑和成長機遇;公司圍繞拓展戰略視野、發展領導力、提升專業能力和創新能力、理解企業文化等多個維度,落地實施了多個重要學習項目,在財富管理專業培訓、數字人才培養、後備人才培養等領域,積累了比較豐富的經驗並取得了良好效果。



未來,廣發証券將持續以人才發展戰略作為公司發展戰略的重要組成部分,不斷探索學習型組織建設,持續提升員工的專業能力,為公司和資本市場的高品質發展提供不竭動力。



關於廣發証券股份有限公司

廣發証券股份有限公司成立於1991年,是國內首批綜合類證券公司,先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市(股票代碼:000776.SZ,1776.HK)。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的全面風險管理體系及優質的服務成功實現持續穩健發展,多年來始終是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。公司控股廣發期貨、廣發信德、廣發乾和、廣發資管、廣發控股(香港)、廣發融資租賃及廣發基金,投資參股易方達基金(並列第一大股東),形成了集團化架構,服務客戶能力持續提升。截至2021年12月31日,公司共設立分公司25家、證券營業部284家,已實現全國31個省市自治區全覆蓋,資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先,總市值居國內上市證券公司前列。公司傳承以「知識圖強,求實奉獻」為核心的企業價值觀及優秀文化基因,形成了「以價值創造成就金融報國之夢」的使命及「穩健經營,持續創新;績效導向,協同高效」的經營管理理念,崇尚專業制勝、開拓創新,堅持走專業化發展道路,致力於發展成為一流的投資銀行和財富管理機構。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network