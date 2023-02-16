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來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd 疫苗開發不斷變化的全球格局：Novotech 和 Endpoints News 網絡研討會

澳大利亞悉尼, 2023年2月16日 - (亞太商訊) - Novotech 是領先的以亞太地區為中心的生物技術 CRO，在疫苗試驗方面擁有豐富的經驗，正在召開一次專家小組網絡研討會，討論疫苗開發不斷發展的格局。



2017 年至 2021 年間，全球有近 1,400 項由行業贊助的單一國家疫苗臨床試驗，亞太地區參與了超過 45% 的試驗。在此處下載我們的最新數據報告： 疫苗——亞太地區臨床試驗概況 https://novotech-cro.com/whitepapers/vaccines-asia-pacific-clinical-trial-landscape



本網絡研討會，與不斷變化的全球疫苗開發格局保持同步，將聽取生命科學專家小組的意見，介紹為全球疫苗開發領域鋪平道路的最新進展和創新模式，包括：



- COVID-19 對藥物開發和監管環境的影響。

- 促成亞太地區被公認為疫苗開發中心和生物技術利用機會的關鍵因素。

- 加速疫苗開發的臨床前和臨床規劃的主要考慮因素，支持強有力的全球戰略。



日期/時間：美國東部時間 3 月 9 日上午 11:00 - 下午 12:00

在 這裡 註冊 https://webinars.endpts.com/keeping-pace-with-the-evolving-global-landscape-in-vaccine-development/



研討嘉賓：



SUSHANT SAHASTRABUDDHE

國際疫苗研究所 (IVI) 副總幹事

Sushant Sahastrabuddhe博士於2010年7月入職國際疫苗研究所（IVI）副總幹事，領導IVI傷寒疫苗的臨床試驗和獲得許可的進程，SK bioscience的COVID-19的全球臨床開發和許可Bharat Biotech 的基孔肯雅熱（ Chikungunya ）疫苗的疫苗和 1 期和 2 期試驗。作為一名疫苗愛好者，他在多個國家/地區的不同項目中擁有超過 17 年的經驗，他繼續領導與韓國、印度和全球的公司和合作夥伴的合作努力，以使這些疫苗進入臨床開發的早期到後期階段。 Sahastrabuddhe 博士還是 《熱帶病疫苗》的副主編，並作為延世大學（ Yonsei University ）的研究教授和法國里昂 Claude Bernanrd 大學的研究員。 2021 年，Sahastrabuddhe 博士因其在與韓國公司和國際合作夥伴共同努力開發針對 COVID-19 和其他疾病的疫苗方面做出的貢獻而被授予“首爾榮譽市民”稱號。



PAUL GRIFFIN

昆士蘭大學，副教授，傳染病醫師，微生物學家

傳染病內科醫生和微生物學家 Paul Griffin 博士於 2013 年被任命為 Mater Health Services 傳染病主任，並繼續被任命為昆士蘭大學醫學院的醫學副教授。此外，格里芬博士還擔任澳大利亞皇家內科醫師學院傳染病高級培訓委員會主席，該委員會負責監督澳大利亞傳染病專家的培訓。

此前，Griffin 博士是 Nucleus Network 的首席研究員 (PI) 和醫學主任，Nucleus Network 是一家專門從事傳染病試驗的合同研究組織，其中包括超過 125 項臨床試驗的 PI，主要涉及傳染病，包括新型疫苗和 COVID -19 疫苗。憑藉澳大利亞皇家內科醫師學院傳染病學、澳大利亞皇家病理學家學院和澳大利亞熱帶醫學學院臨床微生物學的獎學金，格里芬博士對疫苗教育和宣傳有著積極的興趣，並已成為值得信賴的人在 COVID-19 大流行期間，全國媒體權威和發言人。



BABAJI YADAV

高級顧問，NOVOTECH 藥物開發諮詢

Babaji Yadav 是一名高級顧問，在臨床前腫瘤藥物開發方面擁有超過八年的學術經驗，在藥物開發方面擁有八年的行業經驗。 Babaji 擁有強大的製藥科學背景，擁有博士學位。新西蘭奧塔哥大學藥理學和毒理學博士。此前，他曾擔任研究項目經理，負責監督先導腫瘤藥物的 IND 毒理學研究，在加入 Novotech 之前，他是早期腫瘤試驗的臨床項目經理。 Babaji 是英國註冊毒理學家，在 Novotech，他專注於提供技術毒理學建議和產品開發策略，以促進客戶的化合物進入臨床試驗。 Babaji 在小分子、組合產品和生物製品（包括疫苗、蛋白質、單克隆抗體以及先進的細胞和基因療法）方面擁有豐富的經驗。



JENNIFER ARELLANO

NOVOTECH 臨床服務總監（菲律賓）

Jennifer Arellano 是菲律賓的臨床服務總監，在為發起人和 CRO 管理臨床試驗運營方面擁有超過 25 年的技術和領導經驗。擁有菲律賓大學的工業藥學學士學位和藥劑師執照，Jennifer 的研究運營經驗包括監控、審計、項目領導、可行性、研究啟動、推動檢查準備和主持監管檢查、客戶參與和業務發展，學習與發展和組織 SOP 開發/審查。 Jennifer 為菲律賓臨床研究行業的轉型做出了貢獻——改進了當地的臨床研究法規和實踐，並且是非營利組織 Philippine Clinical Research Professionals Inc 的創始主席，該組織擁有 400 多名成員，來自製藥和CRO 和有。最近，在 Covid-19 大流行期間志願提供無償服務，為菲律賓 DOH 資助的試驗提供試驗管理諮詢，例如世衛組織Solidarity COVID-19 治療和疫苗試驗、Avigan COVID-19 治療試驗和菲律賓心臟協會資助的試驗心血管結局研究。



該公司最近收購了 EastHORN，這是一家歐洲 CRO，在歐洲大陸多個具有重要戰略意義的地點擁有臨床、醫療和監管專業知識。此次收購是 Novotech 在歐洲和美國的全球擴張計劃的一部分。



Novotech 最近被評為全球領先 CRO 中的前 10 名 CRO，被授予亞太細胞和基因治療臨床試驗卓越獎，併入選亞太合同研究組織年度公司獎。該公司在過去 3 年中籤署了 45 份領先網站合作協議。



Novotech 在歐洲和美國提供獨特且無與倫比的早期至晚期 CRO 服務套件，並專注於亞太地區，該公司在提供高質量的快速臨床試驗方面享有盛譽。



關於Novotech健康控股 - Novotech-CRO.com

Novotech 是領先的以亞太地區為中心的生物技術CRO，具有全球執行能力。 Novotech 是一家臨床 CRO，擁有實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢服務和 FDA 監管專業知識，在 3,700 多個臨床前和臨床項目中擁有豐富經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國及歐洲進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。 Novotech 在 20 個地區的辦事處擁有超過 2,700 名員工。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



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E: communications@novotech-cro.com

澳大利亞: +61 2 8218 2144

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