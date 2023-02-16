Wednesday, 15 February 2023, 15:48 HKT/SGT Share: 新能源汽車產業怎樣出海？拆解國軒高科海外如何跑馬圈地

香港, 2023年2月15日 - (亞太商訊) - 如果說在困難重重的2022年，中國有哪一個行業依舊在如火如荼的發展，那一定是新能源汽車行業，從最直觀的資料來看，新能源汽車滲透率全年達到25.7%。據中汽協資料顯示，2022全年新能源汽車總計銷量同比增長96.7%。而電池系統在新能源汽車占比最重。所毫無疑問，動力電池的發展同樣是非常迅猛，根據資料顯示2022全年動力電池累計裝機量295 GWh，同比增長91%，2021年同比增速為143%。



而SNE Research公佈的資料顯示，2022年全球新能源汽車動力電池裝車量為518GWh，同比增長71.8%。其中，中國市場全年累計裝車量同比增長90.7%，大量中國企業引領市場增長。有市場觀點認為，假設2023年動力電池月平均裝機量與2022Q4平均值相同，則2023年動力電池裝機量為403 GWh,同比增速約為36%，由此樂觀估計今年全球動力電池需求預計將達500+GWh，到2025年將超1200GWh，“十四五”期間CAGR達50.8%，正式邁入TWh時代，在如此的情形下，對鋰電池的需求可想而知，市場非常巨大。



中國的動力電池技術體系、產能規模毫無疑問都是領先全球的。而在巨大市場需求之下，不管是海外多國出臺的對於新能源汽車的支持政策，還是海外龐大的新能源汽車市場本身，亦或是對於疫後發展的迫切需求，建設海外產能成了各家頭部廠商的必選項。



例如寧德時代相繼在德國圖林根州和匈牙利德布勒森市佈局了生產基地，並考慮在北美建廠。比亞迪更是計畫直接在歐洲建立整車生產線，探索海外直營。此外包括億緯鋰能、蜂巢能源等企業也分別在歐洲、東南亞、北美等國家和地區建立海外工廠。



雖然國內各大電池廠商出海動作愈加頻繁，並且由於宏觀環境和當地政策等因素的引導，絕大多數中國電池廠商也更偏重於在歐洲、東南亞等高端潛力市場佈局。但對於企業而言，各個地區市場不同的政治經濟環境也讓企業出海充滿了不確定性。因此，如何因勢利導發揮自身優勢並在當地市場站穩腳跟，將會考驗企業是否具有長期戰略眼光。例如寧德時代在歐洲的廠址選擇可以窺見其在歐系高端車型品牌的戰略野心。



而作為國內電池龍頭的國軒高科，憑藉領先的技術優勢和雄厚的品牌實力，在海外佈局方面也是做到了快、准、廣，從瑞交所GDR到阿根廷、德國、美國的火速建廠，並且在研發方面也是全球佈局，公司在中國合肥、中國上海、美國矽谷、美國克利夫蘭、德國哥廷根、日本築波、印度浦那、新加坡南洋理工大學建立8大研發中心，專注多項新能源技術。越南、印尼、泰國多地的業務拓展和廠商建立都旨在在全球佈局這件事上做到遙遙領先。公司規劃到2025形成300GWh產能規模，其中200GWh在中國，100GWh在歐洲、美國、南亞、東南亞，持續向全世界輸出自身的優質的產品、領先的技術、用資本的力量去為全世界服務。過去的2022年，公司海外營收實現倍數級增長，同比增長了352%。此外，國軒高科前瞻性的戰略眼光更是的在亞太地區持續積極推進綠色“一帶一路”，不斷深化佈局，通過與當地企業、機構持續加強資本與技術層面合作，持續在亞太地區構建穩定的產業鏈和供應鏈。



那國軒頻頻出海的戰略邏輯是什麼？我們下面來好好聊聊。



首先對於正在重點佈局的歐洲來說，隨著全球新能源汽車的崛起，歐洲迫切需要從傳統汽車產業轉型至清潔能源，並建立完整的本土電池價值鏈。但歐洲電池產業相比中國，起步較晚、技術基礎薄弱，面臨的挑戰困難重重，比如本土電池公司臨資金短缺的困境，疊加能源價格在俄烏戰爭的背景下飆升等問題，而亞洲企業在這方面的優勢明顯，有望躋身成為歐洲市場排名前列的的核心供應商。對於國軒來說，與博世集團正式簽約，2021年完成收購，2022年進入工廠改造階段，從而建立國軒高科在歐洲的首個新能源生產運營基地，這意味著國軒高科正式在歐洲開展電池的當地語系化生產。其實對於中國企業來說，歐洲的新能源汽車市場顯然是中企出海的重要市場。此外，國軒高科GDR是中歐通規則落地以來瑞士證券交易所基礎發行規模最大的GDR專案，是去年瑞士市場發行規模最大的股權融資項目，而發行GDR有利於提升公司在國際市場的參與度與知名度，為其業務佈局歐洲市場提供有力的資本支援。2月5日，合肥國軒牽手歐洲電池製造商InoBat，雙方擬以合資形式建設40GWh電芯及Pack工廠。在儲能方面，雙方在協定中提到，將基於InoBat在斯洛伐克現有工廠，共同探索開展儲能電池生產的潛力，以儘快開拓歐洲市場。



在對歐洲佈局的同時，亞太地區同樣是國軒佈局的重點，在國內市場穩定的業績增長和產能提升下，國軒高科開始頻繁佈局東南亞。



首先是泰國，泰國本身一直是亞洲最大的汽車製造中心之一，在電子生產和出口方面有堅實的基礎。在碳中和目標下，泰國計畫到2030年本國生產的零排放汽車達到總產能的50%，並將在2035年達到100%，此舉促進泰國新能源車市場需求日漸走強。國軒在泰國的佈局也在逐步推進，希望在實現電池當地語系化生產製造與市場開拓的同時，將積極探索東盟新能源市場，致力於打造電池出口東盟基地。



其次是越南，越南在汽車製造領域是一個相對後起的國家，但蓬勃發展的工業園、大量的勞動人口以及不斷擴大的中產階級，讓越南具備了新能源汽車產銷的土壤。VinFast作為越南歷史上第一家有量產能力的民族汽車品牌，在2022年年初宣佈全面摒棄燃油車，成為純電動汽車企業。有著越南“特斯拉”之稱。其首款純電動車VFE34在全球的預訂量超過了2.5萬輛，Vinfast提出了未來每年銷售16萬~18萬輛純電動汽車的目標，計畫到2026年將電動汽車的產能提高到95萬輛，此外，Vinfast在進軍歐美市場上亦有雄心壯志，與國軒強強合作後，有望在全球市場謀得更大發展空間。而隨著《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效，相關汽車零部件的關稅在區域內逐步降低，將有利於中國新能源汽車零部件生產商擴大對越南出口，進一步緊密雙方在產業鏈、供應鏈上的合作關係。國軒高科在越南建設磷酸鐵鋰電池工廠將面向需求量越來越大的越南本地市場，同時為越南電動汽車和清潔能源產業發展開闢新的機遇。



還有印尼方面，在伴全球汽車產業的電動化轉型的同時，許多國家和地區都希望抓住這一全球經濟發展的新風口，加快當地產業升級和經濟結構轉型。對於轉型意願高的印尼當然不願意錯過這次機會，所以印尼制定了電動汽車的初步發展戰略和目標，即2025年實現印尼本地生產汽車20%為電動汽車。目前，五菱汽車與印尼市場高度綁定，並作為印尼新能源汽車協會的主要成員，將參與相關政策和技術標準制定，生態建設規劃等工作。而國軒與五菱合作為其提供優質的電池和專業的售後服務，並在當地佈局生產基地，有望趕上印尼市場迅速發展的第一波紅利。去年11月，裝載國軒電池的五菱Air ev亮相印尼，成為2022 G20峰會官方用車。



亞太地區，作為全球經濟最具活力的增長帶，隨著公司在亞洲戰略佈局一步步的落地，國軒高科在亞洲尤其是亞太地區的產業鏈和供應鏈將持續發展壯大，不僅有利於提高公司全球競爭力，在帶動當地就業同時，也奠定了亞太地區綠色低碳化發展的良好基礎，並將為亞太地區產業變革、經濟社會發展，以及亞太命運共同體的構建貢獻一份力量，同時也為公司2025年300GWh產能規劃實施奠定基礎。



此外，當下美國新能源汽車市場也存在著機會，國軒高科當然也不會放過，首先在美國目前狀況來說，特斯拉一家獨大，其他企業謀求破局，美國財政部近日發佈公告，表示《通脹削減法案》中電動汽車補貼改革最細則款將推遲至3月發佈，對於中企來說仍有機會。而國軒與其他中國電池企業相比有個明顯優勢，便是國軒已與美國一電動汽車客戶 建立了合作關係，並獲得五年內共計 200GWh 的鐵鋰大訂單。此外，市場普遍認為美國的動力電池市場中無鈷電池必然佔據主流，因此磷酸鐵鋰電池在美國市場地位重要，而國軒在該賽道上技術則更有競爭力。



最後從宏觀格局來看，全球正在逐漸走出疫情的陰霾，新的一輪經濟發展正在醞釀，而能源革命則是這輪發展中最堅實的力量，新能源汽車產業毫無疑問將成為這場能源革命當中的主角，鋰電池同樣未來可期。國軒高科作為國內首屈一指的動力電池龍頭，未來在全球的佈局和市場競爭力方面，能給外界帶來怎樣的驚喜呢，讓我們拭目以待。





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