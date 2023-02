Tuesday, 14 February 2023, 19:22 HKT/SGT Share:

來源 Legendary Group Limited 教育業務爆發式增長 首三季收入倍增 創天傳承冀穩步擴張 提升股東價值

香港, 2023年2月14日 - (亞太商訊) - 香港具領導地位的綜合教育服務提供者創天傳承集團有限公司(「創天傳承」或「集團」)(香港交易所股份代號:8195)欣然公佈截至2022年12月31日止九個月(「期內」)之未經審核業績。



需求殷切 教育業務增長強勁



截至二零二二年十二月三十一日止九個月,本集團的收益約167.6百萬港元(截至二零二一年十二月三十一日止九個月為84.1百萬港元),按年增長99.2%,主要受到「財商及投資教育業務」和「私立輔助教育業務」的強勁表現所帶動。期內,集團策略性地開拓教育業務,推廣費用有所上升,銷售成本因而按年增加,惟此屬短期投入,並對純利有正面作用,股東應佔溢利達31.2百萬港元,按年增長3.2%,每股基本盈利為8.64港仙。



財商及投資教育業務方面,有見市場對財商及投資教育的需求殷切,集團於二零二一年建立該業務,為學員提供財商及投資教育課程,旨在提升學員於財務及投資領域的知識,集團自提供課程賺取學費收入。



截至二零二二年十二月三十一日止九個月,若干課程已完成並取得驕人成果,總學生人數超過3,000人,同比增加超過500人。期內,產生收益約121.8百萬港元(截至二零二一年十二月三十一日止九個月為81.5百萬港元),按年增加約49.6%,佔收入約72.7%。



拓展教育 報讀人次超過35,000



私立輔助教育服務方面,集團於二零二一年決議開發私立輔助教育服務業務作為集團的新業務。私立輔助教育服務作為常規學校教育的補充,助學生加深其對課堂所學知識的理解,提升學生學業成績,助學生更好地準備公開考試。



集團位於銅鑼灣、九龍灣及太子的教育中心已於二零二一年十二月十五日取得香港教育局頒發的「學校臨時註冊證明書」,並於二零二一年年底開始提供私立輔助教育服務。而位於荃灣的新教育中心已於二零二二年九月十六日,獲得香港教育局頒發的「學校臨時註冊證明書」,並已於二零二二年十月開始安排授課。



鑑於本港私立輔助教育需求旺盛,截至二零二二年十二月三十一日止九個月產生學費收入約42.0百萬港元(截至二零二一年十二月三十一日止九個月為0.2百萬港元),按年大幅增加超過20倍,佔收入約25.1%,情況令人鼓舞。集團目前有超過25位導師,提供小學及中學課程,截至二零二二年十二月三十一日止三個月,報讀人次超過35,000,按季增長超過75%,而於二零二二年十二月三十一日學生人數超過10,000人,按季上升超過30%。



其他業務積極求變見機而行



零售業務及放債業務方面,截至二零二二年十二月三十一日止九個月分別產生收入0.9百萬港元及2.7百萬港元,分別佔總收益0.5%及1.6%。集團預期,新冠疫情削弱消費者信心,網購消費模式進一步對集團的零售業務帶來壓力。集團已就重組銷售網絡採取審慎態度,在滿足消費者網上購物偏好轉變的同時降低經營成本。此外,本地疫情反覆導致經濟疲弱,在充滿挑戰及不可預測的環境之下,集團將繼續以審慎態度及平衡風險管理的方式拓展放債業務。



原設備製造業務及物業投資業務方面,截至二零二二年十二月三十一日止九個月產生收入不足10萬港元,合共佔總收益約0.1%。集團將透過多元化原設備製造業務的服務範圍,繼續拓展客戶群體,以及繼續於香港及亞太地區內的物業市場尋求資產增值及現金流回報的機會。



創天傳承主席兼執行董事袁裕深先生表示:「追求知識是學生自我裝備,自我增值,規劃未來,逹到人生目標的最好途徑,因此市場對財商及投資教育和私立輔助教育有着龐大的需求。集團將投入更多資源以擴大教育業務的市場份額,繼續積極吸納更多星級導師加盟,亦會研究於其他地區設立更多教育中心。期望財商及投資教育和私立輔助教育的業務能進一步提升公司的財務表現及股東價值。」



關於創天傳承集團有限公司



創天傳承集團有限公司(香港交易所股份代號:8195)是香港具領導地位的綜合教育服務提供商,致力為香港及亞洲區的青少年及成人提供優質卓越、多元化的教育服務。集團主營業務包括「財商及投資教育業務」及「私立輔助教育業務」。於香港擁有4間教育中心,分布於銅鑼灣、九龍灣、太子及荃灣,以一流的專業教學團隊,配合領先市場的資訊科技配套,為學員提供上佳的學習體驗。



投資者及媒查詢:



意博資本文化有限公司

歐陽麗珠女士 / 任振悅子女士 / 黃穎雅女士

電話:(852) 3890 7513

電郵:ir_legendary@vsfg.com





