百果園年貨節成績亮眼：全渠道終端零售額超13億元，三四線市場消費升級明顯

香港, 2023年2月10日 - (亞太商訊) - 每年春節前後,各大商家都會圍繞年貨進行營銷,國內水果連鎖零售龍頭企業百果園,也一直堅持“春節不打烊”傳統,水果蔬菜備貨充足,全面滿足消費者春節期間的飲食和送禮需求。據悉,百果園年貨節(2023年1月3日至2月5日)期間,全渠道終端零售額超過13億元。



與往年春節不同的是,隨著2022年底疫情管控放開,國人返鄉熱情高漲,今年春節送禮需求增勢明顯。百果園年貨節期間,水果禮盒裝總銷量超134萬個,貢獻金額超3億元,同比增長 21.4%。三四線下沉市場資料表現尤為突出:年貨節期間,百果園銷售TOP10城市中,三四線城市佔據約60%。



為了滿足消費者更便捷、更個性化地購買,百果園針對顧客需求定制了不同的春節禮盒裝,如單品禮盒、成品禮盒、小件購、組裝禮盒等,並在百果園全渠道上架銷售。消費者可以通過門店、百果園App上的及時達和次日達商城、百果園微信小程式以及三方渠道(餓了麼、京東、口碑拼團、美團點評、美團外賣)等渠道下單。



在年貨節的水果銷售TOP榜單中,進口車厘子名列第一,成消費者最喜愛水果,僅百果園B2C渠道,銷售額同比增長約33%。此外草莓、蜜瓜、蘋果、柑橘等水果,也因好吃及好寓意成為春節熱銷果品。



“好吃”是百果園的品牌戰略,也是百果園的核心價值。這幾年春節,百果園針對好吃,持續推出“把好吃帶回家”營銷。今年,由百果園營銷團隊策劃並拍攝製作的“把好吃帶回家”暖心視頻,聚焦疫情後的煙火氣息,隨機採訪小攤販以及路人,就2022年以及回家等話題講述感受,引發大家對家鄉的思念,對“好吃”的美好回憶。視頻在百果園新媒體渠道發佈後,觸動了無數網友,截至目前該視頻總曝光量近500萬。



果品層面,百果園針對自有品牌紅芭蕾草莓、王品山地橙及車厘子等春節熱銷的好吃水果,做了系列營銷活動。以品牌聯動、話題打造,以及抖音直播、抖音團購帶貨等形式持續拓寬果品銷路,實現品效合一。



資料顯示,截至目前#百果園車厘子話題整體曝光達2339萬,針對車厘子策劃的主題#點亮團圓的紅 話題曝光量達1881萬。百果園自有品牌紅芭蕾草莓也成為抖音渠道的人氣單品,#百果園草莓#話題曝光量達1345萬,其中紅芭蕾草莓整體曝光量超過800萬。百果園相關人士表示,基於紅芭蕾已經逐漸佔據顧客心智,2022至2023銷售季,紅芭蕾草莓的鋪貨量將有較大增加。



這是百果園在港交所主板掛牌上市後的第一個春節,作為一家公眾公司,百果園將更加注重消費者體驗,為消費者提供好吃果品的同時,帶來更好的服務體驗。(來源:互聯網)





