Friday, 10 February 2023, 17:06 HKT/SGT Share: 百果園年貨節成績亮眼：全渠道終端零售額超13億元，三四線市場消費升級明顯

香港, 2023年2月10日 - (亞太商訊) - 每年春節前後，各大商家都會圍繞年貨進行營銷，國內水果連鎖零售龍頭企業百果園，也一直堅持“春節不打烊”傳統，水果蔬菜備貨充足，全面滿足消費者春節期間的飲食和送禮需求。據悉，百果園年貨節（2023年1月3日至2月5日）期間，全渠道終端零售額超過13億元。



與往年春節不同的是，隨著2022年底疫情管控放開，國人返鄉熱情高漲，今年春節送禮需求增勢明顯。百果園年貨節期間，水果禮盒裝總銷量超134萬個，貢獻金額超3億元，同比增長 21.4%。三四線下沉市場資料表現尤為突出：年貨節期間，百果園銷售TOP10城市中，三四線城市佔據約60%。



為了滿足消費者更便捷、更個性化地購買，百果園針對顧客需求定制了不同的春節禮盒裝，如單品禮盒、成品禮盒、小件購、組裝禮盒等，並在百果園全渠道上架銷售。消費者可以通過門店、百果園App上的及時達和次日達商城、百果園微信小程式以及三方渠道（餓了麼、京東、口碑拼團、美團點評、美團外賣）等渠道下單。



在年貨節的水果銷售TOP榜單中，進口車厘子名列第一，成消費者最喜愛水果，僅百果園B2C渠道，銷售額同比增長約33%。此外草莓、蜜瓜、蘋果、柑橘等水果，也因好吃及好寓意成為春節熱銷果品。



“好吃”是百果園的品牌戰略，也是百果園的核心價值。這幾年春節，百果園針對好吃，持續推出“把好吃帶回家”營銷。今年，由百果園營銷團隊策劃並拍攝製作的“把好吃帶回家”暖心視頻，聚焦疫情後的煙火氣息，隨機採訪小攤販以及路人，就2022年以及回家等話題講述感受，引發大家對家鄉的思念，對“好吃”的美好回憶。視頻在百果園新媒體渠道發佈後，觸動了無數網友，截至目前該視頻總曝光量近500萬。



果品層面，百果園針對自有品牌紅芭蕾草莓、王品山地橙及車厘子等春節熱銷的好吃水果，做了系列營銷活動。以品牌聯動、話題打造，以及抖音直播、抖音團購帶貨等形式持續拓寬果品銷路，實現品效合一。



資料顯示，截至目前#百果園車厘子話題整體曝光達2339萬，針對車厘子策劃的主題#點亮團圓的紅 話題曝光量達1881萬。百果園自有品牌紅芭蕾草莓也成為抖音渠道的人氣單品，#百果園草莓#話題曝光量達1345萬，其中紅芭蕾草莓整體曝光量超過800萬。百果園相關人士表示，基於紅芭蕾已經逐漸佔據顧客心智，2022至2023銷售季，紅芭蕾草莓的鋪貨量將有較大增加。



這是百果園在港交所主板掛牌上市後的第一個春節，作為一家公眾公司，百果園將更加注重消費者體驗，為消費者提供好吃果品的同時，帶來更好的服務體驗。（來源：互聯網）





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