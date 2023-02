Thursday, 9 February 2023, 10:26 HKT/SGT Share: 基石藥業(02616.HK)百億估值修復 中長線可期

香港, 2023年2月9日 - (亞太商訊) - 踏入2023年,生物科技B類股持續上揚,市場持續關注生物科技及醫藥股後續的走勢。預期醫藥板塊受益於疫情政策優化後醫院流量及藥品銷售復甦,生物醫藥科技企業的股價和市值可重新審視,但相較此前爆發,資本市場更趨於謹慎和理性,投資者更傾向於商業化優勢明顯且業績確定性高的個股。基石藥業(02616.HK)作為一家深耕精準治療和腫瘤免疫治療領域的領先生物製藥企業,近期發佈盈喜,指2022全年總收入超預期增長,預計將達到4.75億元人民幣以上,相較於2021年收入翻倍,盈利能力遠超行業,距高位百億市值仍有上升空間。



根據公告,2022全年基石藥業(02616.HK)日趨成熟的産品管線及業務經營方面達成多個里程碑。目前,基石藥業已獲得四款創新藥的十項新藥上市申請的獲批,四款創新藥均在2021年獲批上市並陸續實現商業化,進入收穫期,爲業績增長注入動力。



基石藥業表示,年內公司收入增長翻倍的主要原因是精準治療藥物銷售額及舒格利單抗的特許權使用費收入增長,預計將不少於3.9億元人民幣,相較於2021年將超過140%的增幅。而舒格利單抗的商業價值及市場潛力有望進一步夯實,近期,舒格利單抗獲得英國MHRA受理,成功完成首個海外上市申請,成為基石藥業國際化戰略的重要里程碑。



從市場空間來看,舒格利單抗銷售市場廣闊,預計到2025年,全球腫瘤藥物市場規模將達2,690億美元,其中免疫腫瘤藥物將貢獻約20%,市場巨大潜力將爲基石藥業提供持續商業價值。一旦該藥物完成從英國至歐盟的獲批,三五年內有望達到十億美元銷售。



基石藥業目前市值約60億,6個月內股價已累升近20%,昨日基石藥業公佈配股公告籌3.89億元,以降低藥物供應成本及提高盈利能力,配股價4.633元,較上日折讓8.8%,建議可趁股價調整時低位吸納。隨著公司不斷完善商業化佈局及差异化的産品佈局,潜在市場空間巨大,在生物醫藥板塊的估值重塑下,公司未來增長可期,投資者可持續關注。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Apr 23, 2020, 13:46 HKT/SGT 重磅喜訊,基石藥業首次遞交中國大陸新藥上市申請,國家藥品監督管理局受理同類首創胃腸道間質瘤精准靶向藥avapritinib的兩個適應症上市申請 Mar 26, 2020, 20:31 HKT/SGT 基石藥業公佈2019全年財務業績 Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   