蘋果發佈2023財年首季度財報，多家蘋果供應商持續多元佈局

香港, 2023年2月8日 - (亞太商訊) - 蘋果美東時間上週四(2月2日)公佈2023財年第一季度財務報表,營收同比降5.49%至1,171.5億美元,低於市場預期的1,211億美元。每股盈利達1.88美元,低於市場分析師預期的1.94美元。營收、盈利皆不如預期主要受美元持續走強、中國的主要組裝廠富士康問題及整體經濟環境逆風等因素綜合影響。



儘管本次為2019年來首度出現營收下滑,蘋果財報中也不乏亮點。從地域上來看,大中華區的營收環比增長54.5%至239.05億美元,原因可歸結為去年9月末發佈的新機型在大中華區十分暢銷。據市場調查機構Counterpoint Research數據顯示,蘋果是唯一一家在去年10月份實現銷量環比增長的主要智能電話廠商,尤其是在內地取得了25%的最高市場份額。意味著當月在內地每售出四部手機中,就有一部是iPhone。此外,隨著去年12月初內地防疫政策全面放開,消費場景限制減少,相關部門陸續出台一系列政策措施,著力促進消費恢復和潛力釋放。



其後於蘋果發佈Q1財報的後一日,Counterpoint Research在3日公佈2022年全球智能電話出貨量報告。報告指,蘋果在最近推出的iPhone 14系列推動下,於2022年第四季度取代三星成為該季度最大贏家,並在2022年實現了有史以來最高的全球智能電話出貨量、收入和營業利潤份額,刷新了歷史記錄。



順應市場調整,蘋果近半年罕見地於內地市場推出第三次短期降價促銷。2月5日iPhone 14全系降價600-800元,此次參與降價促銷的Apple產品均是第三方渠道,市場相信此舉動將有利於蘋果持續佔據內地高端智能電話市場份額,更有利於持續拉升供應商供貨份額。



據悉,蘋果iPhone 14系列發佈后兩個月銷量達到了2609萬部,該系列智能電話大部分由富士康鄭州工廠、深圳工廠,以及立訊精密江蘇昆山廠及和碩上海廠負責生產組裝。 英國《金融時報》上月曾報導,據知情人士透露,立訊精密將拿下蘋果第一筆高階iPhone大訂單,並自去年11月以來,已開始著手生產少量iPhone 14 Pro Max。



從立訊精密此前發佈的2022年年度業績預告中,足以窺見其良好的上升勢頭,預計2022年凈利潤區間為人民幣95.45億元–98.99億元,同比增長35%–40%; 扣非凈利潤人民幣92.19億元–96.13億元,同比增長53.26%–59.80%。



值得注意的是,立訊精密近百億利潤的背後依靠的不僅僅是其強大的精密製造能力,更得益於洞察先機的眼光和前瞻性業務佈局。除消費電子板塊外,元宇宙(AR/VR/MR)板块、汽車板塊及通訊板塊也是立訊精密佈局的重點板塊。立訊精密2022年年度業績預告中透露,未來,公司將持續在三個五年的重要戰略指引下,依託精密智慧製造以及數位化智慧平台等技術的進一步優化,深入統籌消費電子、通信、汽車領域三位一體的發展佈局。



上月底蘋果另一供應商長盈精密亦發佈業績預告,預計公司2022年凈利潤同比扭虧為盈。 對於業績變動的原因,長盈精密表示,新能源零組件產能逐步釋放產生的邊際效益開始體現。公司新能源業務已步入快速增長通道,成為最重要的增長點。事實上,不少蘋果供應商已走在探索多元化發展的道路上。自2012年起,歌爾股份就開始佈局以VR為代表的智慧硬體業務,而聞泰科技的半導體業務也發展的可圈可點。



蘋果執行長Tim Cook接受路透社採訪時亦表示,拖累蘋果重要季度表現的生產障礙現已結束。摩根士丹利分析師Erik Woodring認為,短期的宏觀逆風並不會影響蘋果公司的長期價值,蘋果列舉的三大不利因素是暫時的,長期來看無論是iPhone的用戶群體數還是獲利率,均呈持續上升趨勢。



展望2023年,中金公司發表行業觀點表示,復甦將成為消費電子行業的主題。相信在短期宏觀逆風接近結束、消費電子行業復甦及供應鏈持續多元佈局的背景下,蘋果供應鏈廠商將迅速重拾高速增長態勢。





