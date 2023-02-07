Gradiant 2022：回顧极为关键的一年



香港, 2023年2月7日 - (亞太商訊) - 香港, 2023年2月7日 - (亞太商訊) - 全球先進水和廢水處理解決方案提供商 戈潤 (Gradiant) 的首席運營官兼聯合創始人Prakash Govindan 回顧了公司 2022 年的主要亮點. "儘管全球市場面臨 COVID-19、通貨膨脹和供應鏈風險等挑戰，但 2022 年對戈潤 (Gradiant)來說是突破性的一年，"Prakash 評論道。 "持續的成功得益於公司的專有技術和集成解決方案，這些解決方案解決了全球重要行業的廣泛最終用途應用。 戈潤 (Gradiant)憑藉其在製造業先進的關鍵任務解決方案，為世界上越來越多的頂級品牌和製造商提供了服務。 我們將繼續快讀的把研發創新轉化為商業解決方案，忠於我們作為一家技術公司的根基。" 戈潤 (Gradiant)2022 年的收入比上一年增長了一倍多，考慮正在進行中的系統、服務和設計-建造-運營項目的訂單超過1.5 億美元，預計 2023 年的收入將再增長一倍。。 "我們在今年宣布了對 WaterPark 和 Synauta 的戰略收購。 WaterPark 是一家總部位於台灣的設計和建築公司，專注於先進製造的水技術。 此次收購加強了戈潤 (Gradiant)在生物廢水方面可提供的技術和應用專業知識組合，並為WaterPark 在半導體和微電子製造領域的先進工業客戶提供了全方位的解決方案和全球資源。" 2022年5月戈潤 (Gradiant)收購了人工智能水技術公司Synauta，加速了在水領域的數字孿生技術部署。 越來越多的工業客戶將機器學習 AI 應用於水務運營，以應對可持續性和成本壓力平衡、業務連續性和法規遵從性方面的挑戰。 數字水務是全球水務行業最具創新潛力的領域，Synauta 鞏固了戈潤在該領域的技術領導者地位。 9 月，戈潤（Gradiant）宣布任命 Govind Alagappan 為總裁。 "Govind在加入我們之前，曾在 Evoqua 和蘇伊士水務集團擔任領導職位，他為我們帶來了在全球業務中銷售和卓越運營方面的深入知識。 他擁有完美的技能和經驗組合，可以帶領戈潤（Gradiant）進入下一個變革性業務增長階段。" 戈潤（Gradiant）宣布 與 SLB 建立戰略合作夥伴關係，以實現電池級鋰化合物的可持續生產。 "我們的技術將在現有競爭方法所需時間的內最快實現高水平的鋰濃縮，同時還減少碳足跡和水足跡以及資本成本。" 2022 年的一系列獎項也證明戈潤（Gradiant）得到了業界的廣泛認可，包括全球水情報的"年度水技術公司 "榮譽和Synauta 的"年度突破性技術公司"，以及國際海水淡化協會授予的"最具創新性公司 "獎 ，以及戈潤（Gradiant) 獲得的"最佳工作場所"榮譽。 "戈潤（Gradiant）期待 2023 年拓展新的應用領域和地區，並深入滲透到戰略市場。 公司將通過戰略合作夥伴關係和收購來擴大能力和進入市場。戈潤（Gradiant）將繼續部署其完整的技術藍圖，將行業領先的水處理解決方案與人工智能的力量結合起來，以可持續地解決世界上最重要的水資源挑戰。" 關於戈潤 戈潤（Gradiant）是先進水和廢水處理的全球解決方案供應商。 憑藉一整套差異化和專有的端到端解決方案，由水務領域的頂尖人才提供支持，戈潤（Gradiant）為其客戶在全球重要行業的關鍵任務運營提供服務。 戈潤（Gradiant）成立於麻省理工學院 (MIT)，在應對工業化、人口增長和水資源緊張給世界帶來的日益嚴峻的挑戰方面處於獨特的優勢地位。 如今，戈潤（Gradiant）擁有超過 525 名員工，其全球總部位於波士頓，區域總部和新加坡全球創新中心以及遍布 12 個國家/地區的辦事處開展業務。 如需更多信息，請訪問 www.gradiant.com。 公司聯繫方式

Felix Wang

戈潤（Gradiant）營銷副總裁

fwang@gradiant.com



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