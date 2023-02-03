Friday, 3 February 2023, 16:40 HKT/SGT Share: 「聯合世界書院：開創和平及永續未來的教育」展覽正式揭幕 民政及青年事務局局長麥美娟女士擔任主禮嘉賓 學生精彩演出展現多元共融教育 展覽為期兩周 業界爐邊會談探討七大熱話議題

醫療保健、教育、社會創新、智慧城市、人才轉型、科技創新和可持續發展

香港, 2023年2月3日 - (亞太商訊) - 聯合世界學院香港委員會（UWCHK）和香港李寶椿聯合世界書院（LPCUWC）攜手舉辦以「聯合世界書院：開創和平及永續未來的教育」為題的展覽，紀念香港學生負笈海外聯合世界書院五十周年及香港李寶椿聯合世界書院創校三十周年。活動由2023年2月1日至15日假中環街市舉行，展出書院歷年來的驕人成就。除了展覽、爐邊會談和公眾參與的一系列活動，更邀得多位知名傑出校友及行業翹楚聚首一堂，圍繞當代社會、前瞻性議題、科技創新和啟發思考的熱話議題，分享真知灼見。

民政及青年事務局局長麥美娟主禮醒獅點睛儀式後，醒獅隨即跳躍舞動，象徵展覽正式開始。

民政及青年事務局局長麥美娟女士為聯合世界書院展覽主禮。

「聯合世界書院：開創和平及永續未來的教育」展覽現正於中環街市展開。

李寶椿聯合世界書院學生在展覽內和一眾嘉賓交流，展現UWC教育的多元文化和活力。

展覽於昨日（2月2日）舉行開幕禮，出席主禮嘉賓包括民政及青年事務局局長麥美娟女士、李寶椿聯合世界書院校董會主席湯啟康先生、李寶椿聯合世界書院校長艾德華先生、聯合世界書院香港委員會主席楊國猛先生，以及一眾知名校友。典禮以澎湃的非洲鼓及中國鼓表演揭開序幕，緊接由不同國籍的LPCUWC學生傾力演出中國舞獅，充分展現UWC教育的多元文化和活力。一眾主禮嘉賓在簡單而隆重的點睛儀式後，醒獅隨即跳躍舞動，象徵展覽正式開始。



聯合世界書院（UWC）是由全球18所學校、160個地區遴選委員會及超過60,000位舊生組成的全球性教育運動，旨在讓教育成為使人類、國家與文化團結一致的力量，務求共創和平，締造永續的未來。為期兩周的展覽展現UWC教育運動在過去50年為香港甚至全球作出的深遠影響和重大貢獻。UWC收生以「刻意多樣性」為核心，並為學生提供寄宿體驗和啟發思維的「全才」活動，成就與眾不同的教育模式。



民政及青年事務局局長麥美娟女士表示：「聯合世界書院一直致力推動多元教育理念及鼓勵青年人參與社會服務。青年人是香港未來的棟樑，去年12月政府發佈的《香港青年發展藍圖》推出160項措施，反映出香港政府推動青年發展的決心。隨著疫情緩和，政府亦會重啟與各國的青年交流和實習計劃，擴闊青年的國際視野。新一年亦將與商業機構、非政府組織和其他青年組織合作開展更多活動，以促進正向思維及鼓勵青年貢獻社會。」



李寶椿聯合世界書院校董會主席湯啟康先生表示：「UWC以凝聚多元國籍及文化的人才為教育宗旨，致力追求和平、永續的發展。香港李寶椿聯合世界書院提供一個跨越國家、宗教和社會界限的學習氛圍，以充滿活力和多元化的環境孕育優秀學子，正是UWC教育的獨特魅力。適逢創立三十周年誌慶，我們藉此良機推動校友對弘揚UWC使命的熱忱，提高大眾對UWC願景的認識，攜手建設一個多元的社區，向世界和平與可持續發展的宏願邁進。」



聯合世界書院香港委員會主席楊國猛先生表示：「我衷心感謝一眾慷慨解囊的捐助者多年來的支持，推動今次展覽和 UWC 運動邁向成功。這些獎學金讓許多香港學生有機會加入 UWC 大家庭，當中包括我自己和來自全球各地的學生，藉此擴闊視野、改變人生。多年來，一眾傑出校友為香港、中國內地、區內以至全世界作出卓越的貢獻。我們堅信UWC 的價值在現今日益嚴峻的地緣政治和氣候變化等挑戰下尤其重要，透過由全球 160個地區遴選委員會組成的緊密網絡，我們同心協力壯大 UWC 運動，締造更美好的世界。」



展覽的一大亮點是業界人士爐邊會談暨聯誼交流，雲集來自醫學、金融、法律、建築環境、藝術和慈善等領域的 20 位傑出校友和知名演講者，就七大與未來息息相關的熱門話題提出獨特見解，涵蓋醫療保健、社會創新、智慧城市、人才轉型、科技創新和可持續發展，深入探討 UWC教育帶來的啟發。12 位知名校友亦透過影片分享UWC 教育如何啟發他們為世界作出改變，並盼望透過展覽培育下一代探索世界。



業界人士爐邊會談｜分享會暨聯誼交流

分享會：晚上6時至7時

聯誼交流：晚上7時至8時

詳情及報名，請瀏覽以下網頁。

https://www.lpcuwc30-uwchk50.info/



想像與未來：香港醫療系統機遇與發展

日期：2023年2月3日（星期五）

香港中文大學醫院執行董事及行政總裁¬ — 馮康醫生 (Pearson, 1976)

相達生物科技國際有限公司總經理 （香港）– 招展如女士

陳廷驊基金會項目總裁 – 潘經光先生



想像與未來：教育青年一代立足未來

日期：2023年2月6日（星期一）

Preface 首席營運總監 – 余雋知先生 (LPC, 2006)

ARCH Community Outreach 總監及瑞士信貸銀行董事總經理 – 徐靜慧女士 (LPC, 2003)

溢達楊元龍教育基金及社群主管 – 陳俊濠先生



想像與未來：推動發展加速解決社會問題

日期： 2023年2月7日（星期二）

百卉九江書院創新顧問 – 區天倫先生 (LPC, 2000)

Ms. Christine Yu – Head of Innovation, Sustainable Finance Initiative (UWCSEA)

南豐作坊主管（亞洲）總經理 – Ms. Cintia Nunes



想像與未來：推動香港智慧城市轉型

日期： 2023年2月8日（星期三）

前市區重建局行政總監 – 譚小瑩女士 (Pearson, 1977)

MTR Lab Company Limited董事總經理 – 陳定邦先生

向藍天科技總董事 – 鄧碧嫻女士 (LPC, 2005)



想像與未來：培養香港科技人才轉型

日期：2023年2月9日（星期四）

Generation 香港項目總監 – 曾詩雅女士 (LPC, 2006)

KBQuest行政總裁 – 梅力恒先生

Microsoft 香港教育事務部主管 – 黃榮錕先生



想像與未來：把握香港科技創新的機遇

日期：2023年2月13日（星期一）

Stealth Startup創辦人 – 羅家聰先生 (LPC, 2007)

香港科技園大灣區發展副總監（商務及市場拓展）–周祐生先生 (LPC, 2001)

戈壁創投資深投資總監 – 張貝貝女士



想像與未來：為可持續發展的未來貢獻

日期：2023年2月15日（星期三）

太古地產有限公司可持續發展經理 – 何浩賢先生 (LPC, 2000)

香港中文大學地球系統科學課程副教授 – 戴沛權教授 (LPC, 2003)

商界環保協會環境、社會及管治策略主管 – 楊思文女士





話題 Press release summary



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