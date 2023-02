順豐同城預期完成H股全流通 7,895萬境內未上市股份將於2月7日起上市

香港, 2023年2月3日 - (亞太商訊) - 國內最大的第三方即時配送服務平台(1)杭州順豐同城實業股份有限公司(「順豐同城」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:9699)宣佈,根據目前的時間表,公司 78,947,684股境內未上市股份轉換為H股預期將於2023年2月6日完成,而轉換H股並將於2023年2月7日上午9時正起開始在聯交所上市。



在轉換並上市完成後,順豐同城的H股數目將由231,341,342股增至310,289,026股,該公司已發行H股的百分比由24.78%提升至33.24%。



H股全流通將提升公司的流通盤規模,更有助帶動公司股份流動性及改善換手率,進一步改善公司治理結構,優化公司在資本市場的表現,亦加強投資人對公司投資價值的關注。對公司長遠發展而言,順豐同城H股全流通將非常積極的改善其流通市值和企業規模不匹配等問題。公司相信,H股全流通能提升資金配置需求及改善其估值水平,長遠有利於公司發展和股東利益。



除H股全流通好消息外,集團早前亦預告2022年全年業績的虧損較去年同期減少50%以上。2022年,集團致力提供優質、高效及穩定的即時配送服務,積極構建健康穩健的業務結構,包括深耕餐飲、零售等全品類、持續推進下沉市場及個人服務等多元化服務場景,使年內收入實現良好增長,進一步釋放網絡規模經濟效應。此外,集團通過差異化服務牽引高價值訂單、科技驅動全面統籌調度實現運力網絡更優效能,以及持續精益化管理完善運營質量等,提升資源投入產出效率,帶動集團年內毛利及毛利率大幅改善,基本面及整體呈現持續向好的發展趨勢。



有關杭州順豐同城實業股份有限公司(股份代碼:9699.HK)

順豐同城專注於把握同城即時配送服務的新興商機。自2019年起,公司實現獨立化、公司化運作,以把握新消費趨勢帶來的增長機會。順豐同城採用全場景業務模式,對各類產品和服務實行配送場景全覆蓋。服務覆蓋範圍廣泛,涵蓋成熟場景(例如餐飲外賣)至增量場景(例如同城零售、近場電商及近場服務),使順豐同城能夠因應本地消費市場發展升級去滿足不斷變化的客戶需求。詳情請瀏覽公司網站:https://ir.sf-cityrush.com/cn/investor-relations/。



(1) 根據艾瑞諮詢的統計,其按2021年中國第三方訂單量排名。訂單量計算已計及市場參與者獨立取得的訂單數目,不包括來自關聯方的訂單。



