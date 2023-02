Tuesday, 31 January 2023, 19:31 HKT/SGT Share:

來源 Hypebeast Limited Hypebeast宣布建立全新社交媒體帳號Hypebeast Africa

香港, 2023年1月31日 - (亞太商訊) - Hypebeast,全球時尚流行文化平台,今天宣布於社交媒體平台Instagram開設全新帳號Hypebeast Africa (@hypebeastafrica) https://www.instagram.com/hypebeastafrica/,致力提供最新潮流文化資訊及精心策劃的專題內容,讓位於非洲地區的觀眾與全球社群建立連繫。



建立Hypebeast Africa的社交媒體帳號是Hypebeast全球擴張的關鍵部份,平台將覆蓋全球時尚潮流發展及相關地區獨家內容。專業團隊通過獨特新聞的故事、採訪、專題內容及別具風格的視覺影像,為大眾帶來潮流資訊。部份獨家內容更會登陸hypebeast.com,推動非洲地區的創作單位和品牌與全球社群的文化互動。



Hypemedia 在全球擁有超過3320萬社交媒體追隨者和1740萬網站月平均獨立訪客,而 Hypebeast 是旗下專注於當代男性時尚和文化的旗艦平台。該平台在超過15個市場營運,有9種語言版本,2022年更將業務拓展至巴西和拉丁美洲。



高像素相片請於此下載:

Hypebeast Africa Logo

https://we.tl/t-INR98MKtdC



如有任何垂詢,歡迎聯絡:



縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話: (852) 2864 4834 電郵: vicky.lee@sprg.com.hk

蕭曉晴 電話: (852) 2864 4861 電郵: michelle.shiu@sprg.com.hk



關於 Hypebeast Ltd.

Hypebeast 是全球知名的文化及生活潮流資訊平台,以編輯為主導的角度提供不同內容及推介最新的潮流商品。Hypebeast 成立於2005年,並於2016年正式成為上市公司。至今Hypebeast 在北美、亞太地區以及歐洲等地擁有龐大的讀者群。近年Hypebeast 積極發展更多元化的業務,當中包括Hypebeast以及多個資訊平台、創意製作公司 Hypemaker及網上商店HBX.com。更多資訊請參閱 hypebeast.ltd ( https://hypebeast.ltd/ )。





話題 Press release summary



部門 时尚服装

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network