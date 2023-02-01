Hypebeast宣布建立全新社交媒體帳號Hypebeast Africa

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香港, 2023年1月31日 - (亞太商訊) - Hypebeast，全球時尚流行文化平台，今天宣布於社交媒體平台Instagram開設全新帳號Hypebeast Africa (@hypebeastafrica) https://www.instagram.com/hypebeastafrica/，致力提供最新潮流文化資訊及精心策劃的專題內容，讓位於非洲地區的觀眾與全球社群建立連繫。
建立Hypebeast Africa的社交媒體帳號是Hypebeast全球擴張的關鍵部份，平台將覆蓋全球時尚潮流發展及相關地區獨家內容。專業團隊通過獨特新聞的故事、採訪、專題內容及別具風格的視覺影像，為大眾帶來潮流資訊。部份獨家內容更會登陸hypebeast.com，推動非洲地區的創作單位和品牌與全球社群的文化互動。
Hypemedia 在全球擁有超過3320萬社交媒體追隨者和1740萬網站月平均獨立訪客，而 Hypebeast 是旗下專注於當代男性時尚和文化的旗艦平台。該平台在超過15個市場營運，有9種語言版本，2022年更將業務拓展至巴西和拉丁美洲。
高像素相片請於此下載：
Hypebeast Africa Logo
https://we.tl/t-INR98MKtdC
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關於 Hypebeast Ltd.
Hypebeast 是全球知名的文化及生活潮流資訊平台，以編輯為主導的角度提供不同內容及推介最新的潮流商品。Hypebeast 成立於2005年，並於2016年正式成為上市公司。至今Hypebeast 在北美、亞太地區以及歐洲等地擁有龐大的讀者群。近年Hypebeast 積極發展更多元化的業務，當中包括Hypebeast以及多個資訊平台、創意製作公司 Hypemaker及網上商店HBX.com。更多資訊請參閱 hypebeast.ltd （ https://hypebeast.ltd/ ）。
話題 Press release summary
部門 时尚服装
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