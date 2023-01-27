Cantor Fitzgerald首次覆蓋 普瑞健康予“增持”評級

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|目標價為7.00美元
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香港, 2023年1月26日 - (亞太商訊) - 據悉Cantor Fitzgerald首次覆蓋普瑞健康Prenetics Global (PRE.US)並予“增持”評級，目標價為7.00美元。
該行對消費者和臨床測試市場持有樂觀態度。普瑞健康專注於診斷和預防性測試配合個性化和基礎護理服務，將能進軍全球市值逾2,000億美元的市場。此外，該行亦欣賞普瑞健康計劃透過B2C和B2B推出檢測產品的商業化策略的獨特性。此商業化策略的成效將取決於哪種途徑能以最低營運支出達到最廣泛的採用。普瑞健康亦希望透過收購和建立合夥業務在其平台新增檢測產品，加快新產品面市時間，並在不久的將來建立全面的醫療生態系統。
普瑞健康生態系統的整合，再加上其營運支出和研發費用較同業低，讓公司得以展現其獨有盈利能力的情況下，該行相信，普瑞健康股價亦具有吸引力。
短期內，普瑞健康將專注於香港、東南亞及英國經營業務，公司已於此等地區建有強大的領導團並因當地（尤其是亞洲）極少甚至沒有競爭而受惠。
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药
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