Wednesday, 18 January 2023, 21:29 HKT/SGT Share: 高速發展下的蘋果概念股立訊精密，如何走出自己的路

香港, 2023年1月18日 - (亞太商訊) - 深耕蘋果產業鏈耕耘多年，立訊精密持續獲得客戶信賴，業績年年攀升，2016年營收僅137.6億人民幣，2021年已獲得十倍增長至1539億，凈利潤為70.71億。在消費電子行業整體不夠景氣的情況下，憑藉消費電子、電腦互聯產品及精密組件收入，立訊精密2022年前三季度營收仍增長79.30%至1452.52億元，截至2023年1月17日，立訊精密市值已超2200億人民幣。

（圖片來源：立訊精密年報）

雖然營收層面實現了高增長，但營業成本的增長使得毛利率下滑，資料顯示2022年第三季度，立訊精密的毛利率為13.08%，同比降2.92個百分點；凈利率為4.81%，同比降0.58個百分點。市場開始質疑，公司太過於依賴主要客戶的訂單。蘋果2022第四財季財報顯示，iPhone 14 Pro系列兩款手機的確出現了供不應求的情況，但對應的iPhone 14、iPhone 14 Plus的表現卻未達蘋果預期。



幸運的是，在大客戶手機組裝業務上，由於原有供應商結構上的調整，立訊精密整體反而未受到客戶訂單調整的影響，甚至好於預期的表現。此外，據天風國際知名蘋果分析師郭明錤稱，蘋果高端iPhone 15機型將采用固態按鍵設計，並將配備額外的Taptic Engine來模擬物理按鈕的力反饋感覺。可以推測，蘋果Taptic Engine供應商立訊精密或將受益。但立訊精密並未滿足於此，面對多變的外部環境，公司也在提升核心技術和製造實力，隨著精密智能製造和數字化智慧平台的優化，已經進一步實現從零部件供應商向系統級解決方案供應商轉變，預計2022年70%的利潤來自於系統組裝和模組業務。



除消費電子板塊外，立訊精密正在佈局汽車板塊和通訊板塊。多年深耕消費電子板塊所積累的經驗使得立訊精密相比同業更快切入新的賽道。根據公告顯示，2022年2月，立訊精密與奇瑞新能源共同組建合資公司，致力於新能源汽車的整車研發及製造。但立訊精密並沒有整車生產的佈局，而是為立訊精密汽車核心零部件業務提供前沿的研發設計、量產平台及出海口，以實現公司成為汽車零部件Tier1領導廠商的中長期目標。



目前公司已經構建汽車線束、連接器、智能新能源、智能網聯等主力產品線，同時客戶的開拓和項目認證、放量等，無論是國內外的新勢力車廠還是傳統品牌車廠，都一步一個腳印的按計劃推動。2022年上半年業績顯示，立訊精密汽車業務營收21.11億元，同比增長19.04%，躍居各板塊業務第三。對標消費電子板塊，立訊精密當前的汽車板塊業務還處於發力期。隨著中國新能源汽車市場需求不斷提高，中國自產汽車配件的需求也將釋放。憑藉其在消費電子板塊的成功模式，以及公司對於技術和創新升級的堅持，未來在汽車板塊會有非常可觀的生命周期。相比消費電子而言，汽車產品的延續性更強，這也是公司多元化佈局重要的一步。



在通信板塊，立訊精密也早早找到了入局的抓手。立訊精密的通信業務目前聚焦設備及數據中心兩個部分。設備部分基於與客戶的成功磨合，正在按正常的節奏向前推進；數據中心部分，公司也可依靠自身在高速傳輸上的優勢以及目前在熱傳方面的前瞻性佈局，不斷提升多品類綜合解決方案的能力，助力客戶的長期發展。



除此之外，立訊精密也在尋找其他佈局，從整合上下遊優勢資源開始，深度融合產業能力，從技術研發到精密智造，公司一直在尋覓優勢企業強強聯手的全新模板，創造產業鏈深度融合。公司並不滿足於一個大客戶，而是憑藉在消費電子精密製造領域經驗豐富，機光聲電全方位佈局，抓住行業的機會，延展多元業務，另一方面看準和看好汽車行業供應鏈，多地密集佈局汽車業務產能，以及其他業務多線並行，多元化佈局持續落地未來成長動能充沛。







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