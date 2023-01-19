日清食品（香港）慈善基金於香港中文大學設立日清食品獎學金



香港, 2023年1月18日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）欣然宣布日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）與香港中文大學（「中大」）攜手設立日清食品獎學金。

日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生（中間右）及中大副校長陳德章教授（中間左）宣布設立日清食品獎學金，2022至2023學年得獎的學生（由左至右）分別是：正就讀博士學位的紀念同學、林宇鴻同學、和理學士課程的汪葦兒同學、林淑芬同學，以及（由右至左）陳凱怡同學、許寶玲同學及關嘉怡同學。

該獎學金旨在鼓勵於中大修讀食品及營養科學（榮譽）理學士課程、碩士及博士學位課程的品學兼優學生，在學業上繼續追求卓越，並為亞洲地區乃至全球培養食品科學範疇的人才。2022至2023學年得獎的七名傑出學生分別是：理學士課程的陳凱怡同學、許寶玲同學、關嘉怡同學、林淑芬同學和汪葦兒同學，以及正就讀博士學位課程的紀念同學和林宇鴻同學。該全額獎學金由慈善基金提供，將用以為合資格學生支付全年學費。



日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生表示：「日清食品相信『食為聖職』，即食品相關的行業是神聖的工作，因為食物是生命之本。慈善基金很高興能夠與中大攜手合作，於食品及營養科學課程設立日清食品獎學金。我們雙方都希望能夠培育傑出且富有關懷之心的食品及營養專業人才，為香港食品行業的發展及香港社會作出貢獻。我們相信，這些專業人才能夠延續日清團隊透過食物培養健康生活方式的精神，並將其代代相傳。」



中大副校長陳德章教授於典禮上向慈善基金表達衷心感謝：「我們感到十分榮幸能與日清食品（香港）慈善基金在創新方面有著相同的願景。中大一向視培育人才為重中之重，因此我們期盼與可靠的夥伴緊密合作，為中大同學帶來更多機會，同時推動高等教育發展。」



日清食品獎學金得獎學生代表紀念同學代獲獎學生感謝慈善基金和中大設立日清食品獎學金，並於典禮上致送紀念信予慈善基金的代表，他表示：「獎學金除了幫助我們實現夢想，更能激勵我們在學業上繼續追求卓越。」



關於日清食品（香港）慈善基金

日清食品（香港）慈善基金（“慈善基金”）於2020年 9月由日清食品有限公司（股份編號： 1475）以信託契約的形式成立。慈善基金致力推動教育、教學、學習、藝術、科學和學術研究、援助有需要人士及進行惠及香港社區的慈善工作。





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