Tuesday, 17 January 2023, 17:00 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC 第22屆香港眼鏡設計比賽頒獎典禮圓滿舉行 得獎作品未來感十足 功能多元化

香港, 2023年1月17日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局(香港貿發局)與香港中華眼鏡製造廠商會主辦,並由香港理工大學及香港知專設計學院協辦的第22屆香港眼鏡設計比賽頒獎典禮,於1月13日圓滿舉行。今屆的香港眼鏡設計比賽以「Avant Garde未來感」為主題,旨在提高香港眼鏡設計水平和品質,鼓勵創意創新,為業界發掘人才,並向海外市場推廣香港的創意產品。

第22屆香港眼鏡設計比賽頒獎典禮於1月13日圓滿舉行。

公開組冠軍及「市場潛力大獎」作品「繼續生存」

今屆比賽分為公開組及學生組,來自不同界別的專業評審團按照 (1)參賽作品設計、(2)實用功能、(3)參賽作品描述、(4)市場潛力及 (5)參賽者的表達技巧,選出各項得獎作品。得獎作品盡顯本地設計師的多元創意及潮流觸覺,以及對未來的無窮想像力。



得獎作品帶領穿越時空



澳加光學有限公司黎佩欣憑作品「繼續生存」囊括公開組冠軍及「市場潛力大獎」。該眼鏡作品以NFT 網遊主角配飾設計作設定,具備組裝功能及時尚元素,目標是希望能成為用家的求生裝備,以遊走虛擬及現實世界。新興光學集團控股有限公司梁毅銘憑 「蝶變」奪得公開組亞軍,其設計建基於折疊眼鏡上,外觀富未來感,配上全新設計360度鉸鏈,可以按用家需要變為太陽眼鏡、配光眼鏡、折疊眼鏡及蝴蝶外形四種形態。公開組的季軍作品「時間旅行者」,來自詹培豪及林朗謙的手筆,設計概念是將時間旅行的過程演變成眼鏡視覺設計。眼鏡設計分為兩邊,採用傳統物料及工藝的左邊代表過去,而外型及色調較大膽前衛的右邊則代表未來,襯托出新舊交融的時空穿梭。



發掘明日之星



學生組方面,冠軍得主為才晉高等教育學院的葉芷欣,作品名稱為「平行時空」,眼鏡由平行線及幾何線條組成,不對稱設計的兩側臂框在中段開始向中心點移動,在側視圖看起來是重疊的,但在其他角度卻沒有交集。把臂框收起來的時候,兩臂更是剛剛擦身而過,寓意在平行時空中有着無限的可能性。由香港理工大學黃振杰設計的「Osseon」奪得學生組亞軍,眼鏡框的外部和內部之間的結構以模糊的設計呈現,凸顯骨質般的細節。這款3D打印眼鏡採用堅韌而富彈性的 PA12尼龍製造,可染成不同顏色,以彰顯用家的個人主義和品味。學生組季軍由青年學院(國際課程)的劉緻琛奪得,得獎作品名為「無限」,眼鏡由兩片半透明的鏡片夾著長效螢光粉組成。設計看起來像有無限的深度,而圖案和顏色都可以按用家喜好而訂製,打造個性化設計。



今屆大會特設「創意大獎」,由羅海珊的 「『型 』態發生」奪得,她以仿生的設計,鼓勵大眾接受「超人類」美學,想像「超人類」的未來。這款眼鏡是具備多功能的配飾,結合不同鏡片和材料賦予用家「超能力」。除了矯正近視、遠視和老花眼之外,用家還可以選用不同鏡片來達至放大、光偏振、增強顏色等功能。通過不同的視角,用家可透過其他人的眼睛看世界。



各得獎者除了獲得獎座、現金獎和證書以外,其作品更將於第31屆「香港國際眼鏡展」之網站及香港中華眼鏡製造廠商會年刊及網站上推廣,並有機會於其他國際眼鏡業活動中展出。



香港國際眼鏡展助業界發掘商機



第31屆「香港國際眼鏡展」將於2023年11月8至10日假香港會議展覽中心舉行實體展,而網上展日期則為2023年11月8至17日。另外,香港貿發局亦安排展商及買家率先於2023年1月9至11日期間試用「商對易」(Click2Match) 網上智能配對平台進行商貿配對會議。「商對易」平台備有會議安排、視像會議、實時通訊、訊息翻譯,以及文件分享等功能,有助促進買賣雙方交流,發掘商機。



展會網站︰

- 香港國際眼鏡展網頁︰hkopticalfair.hktdc.com/tc

- 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc

- 圖片下載:https://bit.ly/3iC8UGw



香港貿易發展局簡介



香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。請關注我們的 @香港貿發局 @香港貿發局時尚生活 @香港商貿通 香港貿發局 請訂閱香港貿發局



傳媒查詢︰

新聞界如有查詢,請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部:

陳可欣 電話:(852) 2584 4239 電郵:kate.hy.chan@hktdc.org

屈潔茵 電話:(852) 2584 4554 電郵:agnes.ky.wat@hktdc.org



話題 Press release summary



部門 展会, Design & Art

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network