Tuesday, 17 January 2023, 14:12 HKT/SGT Share: “大家的果園” 百果園集團正式登陸香港交易所主板市場

香港, 2023年1月17日 - (亞太商訊) - 1月16日,深圳百果園實業(集團)股份有限公司香港交易所主板上市儀式活動在香港與深圳兩地圓滿舉辦。上午9點30分,隨著兩地同時敲鑼的渾厚聲響,百果園集團正式在香港交易所掛牌上市,成為“中國水果連鎖零售第一股”,由此登陸國際資本市場。股票簡稱:百果園集團,股票代碼:2411.HK。





















百果園是中國最大的水果零售企業,同時擁有國內水果行業最大的分銷網絡,2001年成立於深圳,截至目前,線下門店網絡共有5645家門店,遍佈全國22個省市的140多個城市。百果園的使命是“讓天下人享受水果好生活”,讓越來越多的人享受到好吃的水果,讓越來越多的人因百果園而健康快樂。



中共深圳市鹽田區委常委,區政府常務副區長、黨組副書記曾堅朋在儀式開場致辭中表示,“百果園集團是轄區企業的優秀代表,始終深耕水果零售領域,經營全渠道、拓展多品類、優服務的發展佈局。希望百果園集團以此次掛牌上市為新的起點,不忘初心、乘勢而上、砥礪前行,不斷取得新的更大發展,以優異業績回報社會和廣大投資者,為鹽田區、深圳市乃至全國經濟社會高品質發展做出新的更大貢獻。”



在港交所現場,百果園集團聯合創始人、副董事長田錫秋與海陽津成泰董事長方舜真同台敲鑼。隨後,禮品互贈環節,田錫秋將百果園的吉祥物“猴果果”擺件贈予港交所,並祝願港交所兔年大吉大利、香港股市繁榮興旺。



在深圳主會場,百果園集團創始人、董事長余惠勇與集團總裁徐艷林兩人代表敲鑼,集團常務副總裁、零售事業群總裁焦岳作為集團經營團隊代表與一眾嘉賓共同上台見證。



當天,以“大家的果園”為主題,百果園集團還舉辦了上市慶祝活動。駐華使館外賓、各地各級政府部門、行政事業單位、國內外行業協會、院校及科研機構、股東、中介機構、合作企業、生態圈夥伴等嘉賓代表,近500人現場出席。



值得一提的是,“大家的果園”是余惠勇在創辦百果園第一年的時候就提出的口號,也是百果園集團曾在公司十周年之際舉辦活動的主題。在余惠勇看來,百果園想要做成,必須依靠眾人的力量;要靠眾人的力量,公司就應該是大家的。由此也可見,從初創期,到第十年,再到今天,公司的發展始終不忘初心。



天圖資本是百果園集團最早的、也是目前最大的機構投資人。現場,深圳市天圖投資管理股份有限公司管理合夥人潘攀發表講話,他說道“百果園經歷了多個完整的經濟週期,是一家成熟穩定且長期主義的公司,同時百果園團隊也一直在順應趨勢迭代變化,放眼中國的生鮮市場,未來空間還很大,上市是往前走的第一步,相信未來的道路會越走越好。”



百果園集團此次上市,摩根士丹利為獨家保薦人。現場,摩根士丹利亞洲有限公司董事總經理及亞太區消費零售投資銀行部主管許擇湯發表講話,他說道,“百果園的上市是2023年的零售第一股,是過去一年多第一個開紅盤的零售股,為我們資本市場重啟新的更好的一年,再次感謝公司給我們摩根士丹利助力公司的機會,這也是我們全球啟航的開始,我們會繼續努力護航公司,祝賀公司現在是中國的第一,未來更會是世界的第一。”



現場,百果園集團創始人、董事長余惠勇發表了題為“天下公器為天下”的演講。他說道,“上市公司是公眾公司,從今天開始,我們要時刻警醒自己—天下公器為天下,以此謀求百果園的長期、穩定、永續發展。”



何為“為天下”呢?他認為,為顧客即為天下,牢牢確立“一切為了顧客”的觀念,永遠追求顧客滿意,永遠對顧客心懷感恩、心懷敬畏。同時要不斷降低成本,不斷追求“好吃又不貴”的高性價比。為員工即為天下,公司要不斷穩健發展,為各種類型的人才提供廣闊而巨大的發展空間。同時百果園要堅守家文化,百果園最大的成就不是開了多少家店,而是培養堂堂正正的百果園人為首要任務。為加盟商即為天下,與加盟商結成“一損俱損,一榮俱榮”的命運共同體。同時,增強加盟商對百果園文化和戰略的認同感,提升加盟商心性,使加盟商成為真正的百果園人。為供應商即為天下,以百果園文化和理念篩選、培育志同道合的供應商。同時,以種植技術、金融資本等支持賦能,促進供應商發展,提升供應商的供應能力。為行業即為天下,果業是健康產業,水果是不需要教育的健康食品。同時,堅定“行業興,企業興;行業旺,企業旺”的觀念,維護行業的長遠利益,引領行業朝正確的方向發展。為社會即為天下,百果園堅持“一肩挑兩民,一頭農民,一頭市民”,不僅為顧客提供美味、營養、安全的食物,更重要的是讓種植者因為想種出“好吃”而賣上好價錢,從而尊重自然、遵循規律,敬畏自然、敬畏規律。為股東和投資人即為天下,百果園將持續全身心投入事業,為股東和投資人謀求長期穩定的收益和回報。同時,信奉長期主義,堅持做艱難而正確的事情,堅持不懈,直至成功。



回顧百果園的發展,可以說是一部不斷穿過“無人區”的歷史。在這過程中,針對水果存在的巨大差異,百果園首先設立了中國首套基於口感的全品類果品標準分級體系,將水果按“糖酸度、新鮮度、爽脆度、細嫩度、香味、安全性以及大小、顏色及無缺陷”等指標分成招牌級、A級、B級、C級4個等級,再根據不同的標準進行定價。這套標準體系適用於整個產業鏈的標準搭建,包括品類品牌建設。



近幾年,受宏觀經濟增速放緩以及疫情等因素影響,儘管部分行業線下實體持續承壓,但百果園卻在逆勢中不斷壯大,營收逐年上漲,2022年上半年,百果園營業收入同比增長7%至59.15億元,經調整淨利潤為2.05億元,同比增長34%。



除了業績表現亮眼之外,公司還在疫情下逆勢擴張,近三年多以來百果園門店總數增加了上千家,主要集中在居民區、商業街等高人流量區位。與此同時,百果園還打造了豐富的線上銷售渠道,包括百果園APP、微信小程式,天貓、京東、抖音等線上官方旗艦店,還與美團、餓了麼、口碑等第三方外賣、到店平台合作為消費者實時配送水果。公司已建成全國性的貼近社區、線上線下聯動、店倉一體化、及時達與次日達一體化的水果專營零售網絡。



逆勢增長,營收勢頭良好,離不開百果園的“兩架馬車+三根支柱”發展戰略支撐。“兩架馬車”即品類品牌和渠道品牌(百果園、果多美),三根支柱即信息技術、資本賦能、農業技術。截至目前,百果園集團已打造了31個獨家分銷的招牌及A級自有產品品牌。基於金融資本、信息科技、種植研發的能力和投入,百果園集團還成立了“產業四化研究院”,將聚焦於信息化、數字化、智能化、機械化,對產業鏈進行深度改造。



水果行業看似門檻低,在過去難以被“正視”。百果園這一品牌創辦後,“賣水果”這件事開始逐漸變得標準化、品質化、品牌化。如今,隨著百果園集團在香港交易所主板掛牌上市,相信也將極大提升水果從業者的尊嚴和自豪感。開一個小店賣水果,也可以成為一份事業。



除了對從業者的提升,隨著百果園集團上市後的進一步發展壯大及市場擴大,以“不好吃三無退貨”為服務標準牽引,勢必也將提升全行業服務消費者的水準。三無退貨是余惠勇早在10年前就大膽提出的,只要顧客在百果園買到水果,覺得不好吃,就可“無需實物、無需小票、無需理由”退貨。這聽起來相當冒險,甚至違背商業規律,但在其背後,遵循的是百果園基因中的信任、利他文化。百果園門店開到哪裡,服務水準與信任、利他文化就會帶到哪裡。



當然,這樣的信任也為百果園取得了良好的發展成果,截至目前,百果園的會員數超過7300萬名,付費會員數超過94.6萬名,2021年平均月活會員數超過700萬名,會員的整體複購率為49%,在水果專營零售經營商中位列第一。



歷經檢驗,百果園集團終在國際資本市場“乘風破浪”,如今正式成為一家公眾公司,也將承擔更多的社會責任。其中,公司十分重視ESG的建設,董事會專門成立ESG委員會,檢視及批准ESG目的、策略、優先事項、倡議及目標。除了日常“春暖花開”公益項目的開展,百果園還將通過推廣BLOF生態和諧型種植技術、優化產品包裝、建立健全公司SGS管理體系,為消費者提供綠色、健康的營養食品,引導農戶實現農作物種植過程中“不使用化學肥料、不使用化學農藥、不使用化學激素”,助力社會可持續發展。



新的起點,新的征程,也將孕育新的希望,百果園將緊抓“零售品牌”、“批發服務”、“品類品牌”,在尋求企業更好發展同時,助力實現振興中華果業。



歷經20餘年發展,百果園集團現已成為集水果生鮮採購、種植技術支援、采後保鮮、物流倉儲、標準分級、行銷拓展、品牌運營、門店零售、信息科技、金融資本、科研教育於一體的大型連鎖企業。2023年,相信在成為上市公司後,百果園集團也將更加公開、透明和規範,進一步做強做大做優,以“大家的果園”為載體,更好踐行“讓天下人享受水果好生活”。





話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network