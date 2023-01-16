Monday, 16 January 2023, 15:20 HKT/SGT Share: 百果園正式登陸港交所 水果零售龍頭強者愈強

香港, 2023年1月16日 - (亞太商訊) - 1月16日，水果零售行業知名品牌深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「百果園」或「公司」，2411.HK）正式在港交所主板掛牌上市，發行價最終厘定為每股5.6港元，每手500股，募資總額達4.42億港元（綠鞋前）。



根據弗若斯特沙利文數據，按2021年水果零售額計，百果園是中國第一大水果零售商。同時，公司擁有中國水果行業最大的分銷網絡，按水果零售額計，在中國所有水果專營零售經營商中亦位列第一。那麼，百果園是如何在「小、散、亂」的水果零售市場中脫穎而出，逐步成長為水果零售行業的龍頭企業呢？



品牌化經營優勢凸顯 業績穩健增長



在經營上，百果園在中國率先建立了以口感為導向的全品類水果產品果品品質分級體系，並在此基礎上建立優質果品的生產標準，通過上游賦能以及強大的渠道力，為消費者提供持續穩定好吃的水果，充分增強消費者黏性，擴大了品牌聲譽。



目前，百果園已打造出紅芭蕾草莓、獼宗獼猴桃、良枝蘋果等多個具有競爭優勢的自有產品品牌。截至最後實際可行日期，公司成功將31個招牌級及A級品牌推向市場，是中國水果行業中少有的兼具知名產品品牌和渠道品牌的企業之一。從品牌戰略上看，高品質的產品品牌有效加強了品牌溢價，推動公司盈利能力提升。2021年，百果園自有品牌水果的零售價平均高於同類B級果品零售價兩倍。



伴隨著品牌力的不斷增強，百果園業績迎來穩健增長。2020年至2021年，營業收入分別為人民幣88.54億元、102.89億元；淨利潤分別為人民幣4570萬元、2.21億元。2022年上半年，營業收入達人民幣59.15億元，同比增長7%；淨利潤達人民幣1.86億元，同比增長近39%，遠超收入增速。由此可見，百果園在收入穩健增長的同時，盈利能力正在顯著提升。



構建多重競爭優勢 引領行業整合升級



百果園的發展，也離不開其在供應鏈、渠道等方面構築的競爭優勢。



在供應鏈環節，百果園積極向產業鏈上游延伸，全產業鏈佈局打造知名品牌。目前，公司已整合了從種植、採購、倉儲、物流到零售各環節的全產業鏈優質資源，實現從供應到零售端保持品質穩定並達到採購與銷售上的高效協同。



在渠道方面，百果園很早就開啟新零售領域的探索。在to C端，公司搭建一個貼近社區、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡，滿足社區居民的個性化消費需求。線上，完成了百果園APP、微信小程式、天貓、京東、抖音等電商平台以及美團、餓了麼等第三方外賣平台的全渠道鋪設，並積極嘗試直播等新渠道營銷模式，全方位觸達消費者。線上線下店倉一體化的模式，進一步提升了百果園配送效率，擴充門店銷售範圍，幫助企業實現高周轉、低耗損。



在to B端，百果園通過全資附屬公司海陽津成泰和海南王品等向大型商超或果品分銷商進行水果批發業務。據了解，海陽津成泰目前主要向香港及東南亞等地區供應水果。通過津成泰，百果園得以獲得穩定的優質水果供應及進入其成熟的國內外市場，並通過海陽津成泰稳步擴展業務網絡。



從行業發展看，目前中國傳統鮮果產業鏈格局分散，程式複雜冗長、標準化程度較低。不過隨著行業龍頭企業的上市，現有水果流通行業格局將得到改變，行業品牌化、連鎖和集中度有望進一步提升。百果園積極佈局全產業鏈，持續優化產業鏈效率，在強大品牌效應下，能夠有力鞏固競爭優勢，實現強者愈強的發展。





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