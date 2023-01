Monday, 16 January 2023, 14:07 HKT/SGT Share: 百果園今日正式登陸港交所 經營基本面良好後續發展潛力巨大

香港, 2023年1月16日 - (亞太商訊) - 2022年,港股市場情緒較為低迷,含首次公開募股、介紹上市、SPAC上市、轉板在內,全年累計新上市90家公司,募資總額合計約1045.7億港元。年末,港股市場回暖並迎來多隻新股招股。其中,深圳百果園實業(集團)股份有限公司(2411.HK)已於1月13日公布其最終定價為每H股5.6港元,並於1月16日正式掛牌上市。



百果園是中國最大的水果零售經營商,並始終致力於成為消費者的首選品牌。公司主要銷售水果,同時亦銷售果乾、果汁等果製品,目前已將產品供應範圍擴展至其他大生鮮,並於2020年推出「熊貓大鮮」業務。根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年水果零售額計,百果園是中國第一大水果零售商,按水果零售額計,亦在中國所有水果專營零售經營商中位列第一。



品牌建設為經營賦能 提升消費黏性優勢明顯



伴隨著人民物質生活水平的日益提高,大眾對高品質水果的需求顯著提升,這要求果企在能滿足消費者即時性需求的同時,更能讓消費者「吃得好」。憑藉前瞻性洞察力,百果園率先建立了全面、系統的以口感為導向的全品類水果產品果品品質分級體系,將水果按照糖酸度、鮮度、爽脆度、細嫩度、香味和安全性等關鍵指標,分為招牌、A級、B級及C級四個等級,以滿足不同消費者的需求。



同時,百果園亦擁有成熟的產品品牌孵化體系。通過上游賦能以及強大的渠道力、品牌營銷力,公司成功打造了具有競爭優勢的自有產品品牌。截至最後實際可行日期,百果園已向市場推出公司在中國獨家分銷的31個招牌級及A級的自有產品品牌,有效增強了消費黏性和品牌水果競爭力。



全渠道運營觸達更多消費者 未來前景光明



得益於渠道品牌建設和成熟的品類品牌孵化體系,百果園已迅速成爲行業領先、快速增長的品牌。公司建立了中國最大的貼近社區、線上線下一體化及店倉一體化、及時達與次日達一體化的水果專營零售網絡,為消費者提供高度便利的消費體驗。目前,百果園擁有5,645家線下零售門店網絡,分佈在140多個城市的居民區、商業街等高人流量區域。



除線下門店外,百果園同樣快速拓展線上渠道,通過線上的百果園APP、微信小程序以及天貓、京東、抖音等電商及社交商務平台上的網店以及各第三方外賣平台上的網店等銷售渠道進行鋪設,為消費者提供線上下單、送貨到家和到店自提服務。由此,百果園已實現持續、廣泛的消費者觸達,迄今在所有分銷渠道的會員數超過7,300萬名,付費會員數超過94.6萬名。



同時,為進一步拓展分銷網絡、擴大客戶群,百果園通過全資子公司津成泰進行水果批發業務。津成泰擁有超過20年經營水果業務的歷史,尤其在水果採購、儲存、加工及銷售方面有豐富經驗,通過了ISO9001、ISO22000、BRC等一系列國際高端質量認證,産品分銷香港、東南亞、中東和歐洲市場。收購津成泰使百果園獲得了穩定的優質水果供應及進入成熟的國內外市場的可行性機會,有利於公司快速進軍國際市場,進一步擴展百果園的業務網路,鞏固於業內的領先地位。



數據顯示,2019年至2021年,百果園的營收分別爲人民幣89.76億元、88.54億元和102.89 億元;2022年上半年,營收較2021年同期的人民幣55.25億元增加7.0%至59.15億元,業績穩中有升。毛利率方面,2019年至2021年及2022年上半年,公司毛利率分別爲9.8%、9.1%、11.2%及11.5%。



在水果消費賽道大有可為的背景之下,百果園此番上市,為港股市場再添一優質投資標的,意義非凡。未來,百果園將始終以「讓天下人享受水果好生活」為使命,以「成為全球第一大果業公司」為願景,借力登陸國際資本市場,為強化市場地位謀篇佈局,攜手行業實現高速健康發展。





