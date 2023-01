Monday, 16 January 2023, 10:20 HKT/SGT Share: 鷹普精密:美國同業三年上漲近300% 公司對標估值極低 業績盈喜極具成長性

香港, 2023年1月16日 - (亞太商訊) - 近期美國公佈的最新宏觀數據並不理想,市場預期美聯儲到2023年底仍會不斷加息,屆時聯邦基金利率可能達到4.9%,較高的利率水平又引發市場擔心資產價格被重估,近段時間美股受壓明顯。



美國同業Howmet近三年股價上漲超300%



但對好公司來說,資本市場永遠不缺資金與機會。Howmet Aerospace(豪梅特航空機件公司,美股代碼:HWM)的股價就一直向上,不斷創出歷史新高;股價自2020年5月最低價9.87美元,上漲到今年1月10日的收市價40.55美元,三年上漲了近300%,近半年上漲了近30%。Howmet是工程金屬鑄件和精密機加工件產品的全球領導者,以熔模鑄件銷售額計算為行業第二大(第一大為巴菲特已在2015年私有化的Precision Castparts Corp.),目前市值為168億美元,市盈率估值為38.6倍,市淨率為5.1倍,市銷率為3.0倍。



鷹普精密與Howmet比較估值極低



在香港資本市場,就有一家與Howmet同屬熔模鑄件行業的鷹普精密(01286.HK),公司是全球領先的高精密度、高複雜度及性能關鍵的鑄件和機加工零部件製造商,為全球第六大也是中國最大的熔模鑄件生產商,與Howmet對標的話,公司目前市值僅為6.2億美元(49億港元),市盈率約為8倍,市淨率1.1倍,市銷率0.9倍,可以說公司被極度低估。



鷹普精密財報盈喜 業績極具成長性



作為全球十大高精密鑄件和機加工零部件製造商之一,鷹普精密不但被低估,而且極具成長性。公司近日發佈了盈喜公告,預計2022年度銷售收入上漲15%至43.5億港元;淨利潤5.5-6.0億港元,同比上漲43-56%;與Howmet一樣,鷹普精密也是受惠於疫情後航空業務的復甦,飛機零部件市場供不應求,未來業績值得期待。雖然公司淨利和銷售收入均創歷史新高,但公司股票當前收市價為2.60港元,股價並未創出歷史新高還尚處於底部區域,與歷史最高股價5.20港元比,有相當的向上空間。



港股高精密部件行業龍頭 液壓、航空將成公司新增長引擎



作為港股市場稀缺的高精密部件行業龍頭,公司規模大,至2022年銷售已超43億港元,同時公司業務已經進行全球化運作。截至目前,公司在北美、歐洲及亞洲擁有21家工廠、10間銷售辦公室、8個物流倉儲中心。並於2022年8月15日及10月31日分別以近5900萬人民幣完成收購的佛山美鍛,及以6500萬歐元完成收購丹麥丹佛斯集團(Danfoss)旗下丹佛斯動力系統(江蘇)有限公司的液壓擺線馬達業務,強化航空和液壓行業的佈局。



中國特色估值體系重估標的之一



2022年11月21日,在2022年金融街論壇年會上,中國證監會主席易會滿在談及上市公司結構與估值問題時表示,需要探索建立具有中國特色的估值體系,促進市場資源配置功能更好發揮。



顯然,監管層已經清楚的認識到,包括港股和A股在內的一批上市公司估值被市場極度低估是極不合理的;監管層指出,需要深入研究成熟市場估值理論的適用場景,把握好不同類型上市公司的估值邏輯。相信監管層發出的探索建立具有中國特色估值體系的信號,一定會在投行及機構投資者層面慢慢發酵並逐步得以實施。與海外對標公司相比,鷹普精密估值就屬於極不合理的狀況。從美國股市發展歷程看,上市公司價值的合理重估可能會遲到,但絕不會缺失。



此外,鷹普精密的市值即將超過50億港元,很可能於今年下半年入選港股通標的,內地投資者將有機會參與投資。作為高精密部件行業稀缺的龍頭標的,公司業績一直保持持續增長。相信在多重因素的催化下,鷹普精密將在一條新的資本市場曲線上漸行漸遠。





