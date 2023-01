Friday, 13 January 2023, 18:51 HKT/SGT Share: 產業鏈優勢顯著 水果零售龍頭百果園加速成長

香港, 2023年1月13日 - (亞太商訊) - 營收超百億、門店網絡遍佈全國22個省市140多個城市的知名水果零售品牌百果園距港股上市僅一步之遙。1月13日,深圳百果園實業(集團)股份有限公司(「百果園」或「公司」,2411.HK)公佈招股定價,最終厘定為每H股5.60港元,每手500股,將於1月16日登陸港交所。



作為中國水果零售龍頭,百果園備受資本關注。公司自2015年以來,先後完成多輪融資,吸引了包括天圖資本、廣發信德、中金前海發展基金、招商局資本、中金智德等知名投資機構戰略入股,發展前景備受資本市場認可。



產業鏈賦能 增強產品差異化優勢



百果園通過20多年的行業深耕,整合了從種植、採購、倉儲、物流到零售各環節的全產業鏈優質資源,建立起高效垂直一體化產業鏈,穩步提升產業鏈價值,從而為消費者提供差異化的產品及服務,增強其定價能力及盈利水平。



在水果種植端,百果園打造出一個大型標準化優質供應生態網絡,對水果全生長週期進行嚴格品質管理,確保公司能夠始終獲得穩定的優質水果供應。在零售端,百果園擁有中國最大的線下零售門店網絡,可為公司提供大規模的訂單,並通過積累的消費數據反饋,指導供應端的產品規劃、種植與採購,實現採銷協同。在流通環節,公司通過垂直整合的供應鏈,破除傳統供應鏈過程、中間環節過多的弊病,提升流通效率,並依託其覆蓋全過程的冷鏈物流能力,減少耗損。



當前,中國水果消費持續升級,高品質水果需求迅速膨脹。百果園通過全產業鏈管理,得以有效開發及儲備高品質果源,進一步鞏固公司產品的差異化優勢,為公司擴大市場份額提供有力保障。



業績穩健增長 招牌類產品貢獻收入比重不斷提高



憑藉優質的產品及服務,百果園受到消費者的青睞,實現了業績的穩健增長。2019-2021年,百果園門店零售銷售額複合年增長率達7.1%,高於中國水果零售行業同期1.8%的增速。



同期,公司收入由人民幣8,976.1百萬元增至人民幣10,289.4百萬元。毛利由人民幣876.4百萬元增加至人民幣1,156.4百萬元,毛利率則從9.8%增長到11.2%。2022年上半年,繼續保持良好上升勢頭,收入同比增長7.0%,毛利同比增加12.7%,毛利率則上升至11.5%。



具體來看,2022年上半年,招牌、A類、B類及C類收入貢獻分別為11.4%、43.7%、29.8%及0.1%。其中,價格較高、盈利能力更強的招牌類果品在2019-2021年收入複合增長率為11.5%,2022上半年同比增長9.5%,超過同期公司收入增速。此外,招牌類果品對公司收入的貢獻比重也在持續增加,從2019年的9.2%,增加到2022年上半年的11.4%。



展望未來,中國水果消費仍將保持較高水平增長。根據弗若斯特沙利文預計,到2026年,中國水果零售市場將增長至1.7萬億元以上。百果園立足萬億市場,產業鏈優勢顯著,有望通過高效的產業鏈賦能,抓住消費者對高品質水果的需求,實現加速成長,展現強者恒強的龍頭力量。





