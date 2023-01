Friday, 13 January 2023, 12:11 HKT/SGT Share: 美麗田園醫療健康公佈全球發售結果 每股發售股份發售價為19.32港元

香港, 2023年1月13日 - (亞太商訊) - 中國最大的傳統美容服務提供商美麗田園醫療健康產業有限公司(「美麗田園醫療健康」或「公司」,股份代號:(2373.HK),今天宣佈全球發售結果,每股發售股份定價為19.32港元,股份预期將於2023年1月16日(星期一)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板正式掛牌並進行買賣,每手買賣單位為500股。



美麗田園醫療健康的香港公開發售部分已獲大幅超額認購。公司接獲合共6,671份根據香港公開發售通過網上白表服務及中央結算系統EIPO服務提出的有效申請,認購合共89,670,000股香港發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購的合共4,054,000股香港發售股份約22.12倍。國際發售部亦已獲適度超額認購,相當於國際發售初步可供認購的合共36,482,500股發售股份約4.7倍。



公司本次股份全球發售後,公司所得款項净额計劃用於擴張及升級服務網絡、進行戰略併購加盟店、進一步投資於信息技術系統。公司表示,通過將近三十年的行業深耕以及資源整合,美麗田園醫療健康在中國的美麗與健康管理服務行業居於領先地位。正式登陸香港股票交易市場,是美麗田園醫療健康發展史上的重要里程碑,為公司的發展揭開嶄新的一章。本次順利上市,體現了全球投資者對公司業務發展的信任和支持,為公司的長遠發展奠下厚實的基礎。展望未來,美麗田園醫療健康將繼續策略性擴張服務網絡及營銷渠道,引進新技術、新設備、新產品及擴大服務組合,繼續培養、招聘及保留高素質人才,深化與上游供應商的合作,整合行業資源,持續為客戶、股東與員工創造更大價值。



美麗田園醫療健康產業有限公司

美麗田園醫療健康產業有限公司(股份代號:2373.HK)在中國的美麗與健康管理服務行業居於領先地位,擁有龐大且忠誠的客戶群,廣泛的店鋪網絡,多元化服務與產品範圍及高品牌知名度。按2021年收益計及根據弗若斯特沙利文的資料,公司是中國最大的傳統美容服務提供商和第四大非外科手術類醫療美容服務提供商,分別佔市場份額的0.2%及0.6%。公司通過美麗田園、貝黎詩、秀可兒及研源等知名及廣受認可的品牌組合,提供全面的美麗與健康管理服務,涵蓋傳統美容服務、醫療美容服務以及亞健康評估及干預服務,跨越客戶全生命周期。



