新地25大商場推出「食買玩通關三重賞」迎旅客

香港, 2023年1月12日 - (亞太商訊) - 隨著旅客入境條件放寬及中港兩地實施首階段通關,新鴻基地產發展有限公司(新地)特意推出「通關三重賞」迎旅客,旅客在出發前預留$1,000電子禮券包,到埗後可以在商場即時使用。此外,新地聯同銀聯推出冬日消費賞,顧客有機會獲取總值高達$3,250獎賞。新地以食、買、全方位回贈吸引入境旅客,於新一年為本港迎來新商機,促進本地經濟。

新地25大商場推出「通關三重賞」迎旅客,食、買、玩全方位獎賞總值高達$3,250

新地商場推出兔年新春裝置及「食買玩通關三重賞」歡迎各國旅客,圖為新城市廣場。

新地商場推出兔年新春裝置及「食買玩通關三重賞」歡迎各國旅客,圖為上水廣場。

新地商場推出兔年新春裝置及「食買玩通關三重賞」歡迎各國旅客,圖為屯門V City。

毋須消費即享$1,000電子禮券包 採預留證更方便旅客

由1月16日起,旅客可透過「新地商場會員計劃」微信小程序登記成為The Point會員,率先免費預留$1,000電子禮券包,方便旅客到埗後隨時到指定商場領取使用,預留制讓稍遲抵港的旅客不用擔心電子禮券包會一早換罄。電子禮券包涵蓋多個受歡迎的商戶優惠,類別包括美容、個人護理及健康產品、珠寶、鐘錶及配飾、影音/電子產品、餐飲等;例如顧客可憑券於指定商戶消費滿$200,即可享$100立減優惠。



免費換領天際100門票買一送一優惠券

除了預留禮券包外,旅客亦可於「新地商場會員計劃」微信小程序同時免費預留天際100門票買一送一優惠券,與同行親友登上天際100觀景台,從高空探索香港迷人景致,增添香港遊的樂趣。



銀聯消費尊享高達$2,250疊加獎賞

此外,由即日起至1月31日,顧客於25個新地商場憑銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼累積即日消費滿指定金額,即可換領「銀聯‧新地商場冬日消費賞」—滿$1,800可獲$50 Point Dollar;滿$3,500可獲$100 Point Dollar;滿$10,000可獲$100 Point Dollar及HK$200新地商場禮品卡一張。整個推廣期內每位The Point會員可於所有參與商場限換領上述獎賞各5次,享高達$1,250 Point Dollar 及總值HK$1,000新地商場禮品卡。



新地商場地理位置便利各地入境旅客

「新地商場」鄰近各大入境口岸及跨境巴士上落點,並接駁港鐵網絡,瞬間即達。農曆新年臨近,各商場推出兔年新春裝置及消費獎賞,讓旅客感受濃厚節日氣氛。



25個「新地商場」遍佈港九新界各區,特色商戶、美饌佳餚及休閒玩樂設施一應俱全,包括觀塘APM、屯門卓爾廣場、置富南區廣場、將軍澳東港城、北角匯、沙田HomeSquare、屯門錦薈坊、上水廣場、葵芳新都會廣場、上水新都廣場、新蒲崗Mikiki、旺角MOKO新世紀廣場、柴灣新翠商場、沙田新城市廣場、將軍澳中心、將軍澳天晉滙、大埔超級城、荃灣荃錦中心及新領域廣場、荃灣廣場、大埔新達廣場、屯門V City、南昌V Walk、銅鑼灣WWWTC 世貿中心商場、元朗YOHO MALL形點及元朗廣場。



香港與內地恢復通關,新地透過港漂圈、多個港漂KOL及跨境旅遊媒體、廣深媒體微信大號等推廣新地商場最新優惠活動及嶄新設施,冀吸引更多旅客。



所有電子禮券包、積分及禮品卡獎賞或優惠券數量有限,先到先得。



有關優惠詳情,請密切留意各商場宣傳品及網頁、The Point手機應用程式、網頁、「新地商場會員計劃」官方微信賬號及微信小程序、Facebook專頁。





