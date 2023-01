Thursday, 12 January 2023, 15:53 HKT/SGT Share: 億華通正式登陸港股

香港, 2023年1月12日 - (亞太商訊) - 2023年1月12日,中國領先的燃料電池系統製造商北京億華通科技股份有限公司(以下簡稱「億華通」)正式在香港聯合交易所主板掛牌上市,成為「中國氫能A+H第一股」,股票代碼為2402.HK,每股發售價為60港元,每手買賣單位為50股。



截至10:30,億華通(2402.HK)報59.9港元,最高達到每股60.5港元,成交額6993萬港元,換手率6.61%,總市值101.32億港元。



億華通招股書顯示,此次億華通H股全球發售17,628,000股。其中,國際發售部分獲得超額認購,相當於初步可供認購的國際發售股份總數的約1.84倍;香港公開發售部分也獲得了適度認購。



此次發售,億華通所得款項淨額預計約為9.83億港元,其中兩名基石投資者共認購約3.88億港元,包括新加坡政府投資公司旗下投資平台Astonish Investment認購約2.32億港元,嘉實基金通過子公司Harvest認購約1.55億港元。



億華通作為我國最早投身氫能領域的企業,始終專注於燃料電池發動機系統研發及產業化,率先實現了燃料電池系統、電堆、雙極板等核心關鍵零部件的批量化生產,並在商業化實踐中廣泛應用。



此次成功上市,意味著國際資本市場對氫能產業以及億華通燃料電池業務的認可。億華通董事長張國強表示,億華通將以此為契機,持續開展研發創新,加快商業化進程,並推動氫能全產業鏈佈局,力爭成長為全球氫燃料電池技術的引領者,助力實現中國雙碳目標,構建綠色、可持續的低碳新生活。







話題 Press release summary



部門 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network