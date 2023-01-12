Avance Clinical 慶祝GlobalReady成功　超過40家生物技術客戶進入計劃

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舊金山, 2023年1月12日 - (亞太商訊) - 超過 40 家生物技術客戶現在正在利用 Avance Clinical 的 GlobalReady 計劃，該計劃提供簡化的臨床開發，從澳大利亞的早期階段擴展到北美的後期階段。所有這些都由一個 CRO 和跨越兩個地區的專門團隊完成。
Avance Clinical 在 2023 年生物技術展示會上宣布了這一消息，該團隊將通過 PartnershipOne 召開會議。 Avance Clinical 首席執行官 Yvonne Lungershausen 表示：“鑑於 GlobalReady 的早期成功採用，我們預計我們一半以上的生物技術客戶將在未來六個月內加入該計劃。”
GlobalReady 生物技術客戶主要是來自美國和亞洲的生物技術公司，預計未來幾個月來自歐洲的客戶數量會增加。 Avance Clinical在過去3年連續被Frost & Sullivan評為“CRO最佳實踐獎”。
首席執行官 Yvonne Lungershausen 說：“這些生物技術客戶已經從我們向北美和 GlobalReady 的擴張中受益。 這種 GlobalReady 模型旨在擴大生物技術公司的投資，使他們能夠以更少的支出實現更大的臨床開發里程碑，所有這些都以 FDA 接受的數據為保證。GlobalReady 為我們在澳大利亞和新西蘭進行早期研究的生物技術客戶提供了進入美國繼續其臨床開發計劃的無縫旅程，同時保留了同樣高質量的 CRO，從而減少了時間和成本，並提供了 FDA 認可的高質量數據。此外，在澳大利亞，43.5% 的臨床支出回扣極具吸引力，為我們的客戶提供了利用我們北美運營專業知識和團隊的機會，同時保持在澳大利亞的服務以最大限度地發揮回扣潛力。我們經常指出，目前有超過 280 項全球 III 期試驗在澳大利亞進行了 I 期研究，這再次證明了澳大利亞數據在 FDA 和其他主要監管機構中的可接受性。”
這種無縫的 GlobalReady 之旅旨在取得成功，生物技術公司可以：
- 利用澳大利亞早期臨床試驗環境（沒有IND 和 43.5% 的退稅）
- 為後期過渡或擴展到北美 - 無需更改 CRO（保留研究知識和流程/團隊）
- 在兩個地區無縫實施全球劑量遞增和劑量擴展試驗
- 利用顯著的速度和成本優勢
- 確保數據質量——可轉移且易於被 FDA 和其他監管機構接受
首席執行官Yvonne談到，“我們有著非常高的回頭業務率，這足以證明我們的技術以及以客戶為本的臨床專家可以在快節奏和強競爭的環境中脫穎而出，滿足我們客戶的需求。”
根據 Frost & Sullivan 對公司 CRO 獎的獨立分析師審查的一部分：“Avance Clinical 仍然是值得信賴的合作夥伴，在 CRO 行業提供整體最佳服務方面贏得了聲譽。憑藉其強勁的整體表現，Avance Clinical 在合同研究組織行業贏得了 Frost & Sullivan 頒發的 2022 年亞太客戶價值領導獎。”
更多信息：
- 了解澳大利亞臨床試驗優勢 https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/
- 了解 GlobalReady 模式 這裡 https://www.avancecro.com/avance-clinical-north-america-operations/
- 了解更多Avance Clinical執行臨床試驗的優勢: enquiries@avancecro.com
關於Avance Clinical
Avance Clinical是澳大利亞和新西蘭地區最大的一站式CRO公司。我們為客戶提供高質量的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。我們的客戶主要是處於早期研發階段的生物科技公司，他們需要快捷靈活的臨床研究服務。
Frost & Sullivan獎
Avance Clinical作為一家具有24年曆史的CRO公司在過去兩年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖 。
臨床前到臨床一期和二期
Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。澳大利亞政府的研發稅務補助政策，讓我們可以更經濟，精準並靈活的幫助客戶完成臨床一期和二期的項目。客戶有機會享受43.5%的政府現金補助，同時快速的監管審批政策使其能更早更快的開展臨床研究。我們的解決方案以及客戶為本，靈活多變，經手的臨床研究覆蓋超過105個適應症。我們的數據質量被國際監管機構廣泛認可，包括美國FDA以及歐洲EMA。
技術
我們使用的系統多元化並且功能豐富，有最高效的以及客戶所信任的執行力。 Medidata、Oracle和Medrio都是我們的系統長期供應商。
媒體聯繫方式：
Avance Clinical
Kate Thompson
media@avancecro.com
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
http://www.acnnewswire.com
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