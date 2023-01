珠江船務中港城到廣州南沙航線於1月13日復航

香港, 2023年1月11日 - (亞太商訊) - 珠江船務企業(股份)有限公司(「珠江船務」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:560.HK)欣然宣佈,珠江船務經營管理的香港中港城到廣州南沙航線將於2023年1月13日(星期五)復航,每天兩進兩出共四個航班。該航線將採用全世界最先進的碳纖維高速客船,90分鐘即可從香港到達南沙,快捷舒適。

航班時刻表

為感謝市民三年以來的耐心等待以及長期的支持,珠江船務將在復航後第一個航班,即2023年1月13日(星期五)早上8時從中港城開往廣州南沙的航班提供200個免費登船名額。市民可以在1月12日(星期四)早上7時半至下午6時前往珠江船務位於香港港澳碼頭和中港城碼頭的售票處領取復航紀念券,每人實名限領兩張,先到先得,派完即止。1月13日(星期五)至1月15日(星期日)其他香港出發的航班也將五折售票。水路不設過關名額限制,歡迎市民體驗。



關於珠江船務企業(股份)有限公司

珠江船務為珠江船務企業(集團)有限公司控股的香港上市公司,隸屬於廣東省港航集團有限公司旗下,管理規模較大的高速客船隊和粵港澳水上客運網絡,以香港為基地,覆蓋珠江三角洲和澳門;珠江船務同時經營香港本地渡輪,提供港內及離島渡輪航線的服務。珠江船務亦是珠江三角洲最大的內河口岸碼頭和物流營運商之一,以香港為營運中心,網絡覆蓋珠江三角洲城市,提供包括內河碼頭營運、綜合物流、國際貨運及供應鏈解決方案等業務。



有關更多資料,請瀏覽:https://www.cksd.com/





話題 Press release summary



部門 海洋/近海

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network