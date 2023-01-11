Wednesday, 11 January 2023, 10:49 HKT/SGT Share: 鷹普精密：全球化佈局 淨利創歷史新高增超43% 估值偏低值博率高

香港, 2023年1月11日 - (亞太商訊) - 巴菲特在製造業的投資個案不多，其中最大的一筆投資是2015年伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)以370億美元約20多倍市盈率全資收購了美國精密機件公司(Precision Castparts Corp.)，說明其非常看好精密機部件行業。港股市場上，此類標的不多。



全球領先的高精密度、高複雜度及性能關鍵的鑄件和機加工零部件製造商鷹普精密(01286.HK)就是該行業的稀缺性龍頭標的之一，近日公司發佈了盈喜公告，計劃於2023年3月公佈其截至2022年12月31日止財政年度的業績報告。



盈喜公告：2022年淨利超5.5億元 同比大幅增長43%以上



作為全球十大高精密鑄件和機加工零部件製造商之一的鷹普精密，經歷2020年短暫的業績調整期後，早於2021年率先擺脫疫情造成的全球經濟放緩影響，取得了37.8億元（港幣，下同）的銷售業績，大幅扭虧後淨利潤為3.8億元。



公司此次2022財政年度的財務盈喜，預期股東應佔淨利潤介乎於5.5-6.0億元之間，較上年同期的3.8億元同比大幅增長43.6-56.7%。



公司產品終端市場多元化佈局 有利於業務整體發展



公司指出，儘管乘用車業務分部銷售收入下降，但航空和醫療業務分部收入增長強勁，工業和其他業務分部的收入也錄得不俗的增長，令集團整體收入同比增長約15%，導致純利大幅增長。規模經濟效應是公司經營淨利率上升的主因。



圍繞高精密鑄件和機加工零部件的製造，公司涉及的終端業務市場包括汽車、大馬力發動機、工程機械、農業機械、液壓設備、航空、醫療、能源及其他等行業。終端市場在多行業的佈局，有利於公司業務的整體發展。



作為全球第六大熔模鑄件製造商，鷹普精密旗下鷹普流體科技有限公司於2022年10月31日完成了6500萬歐元對丹麥丹佛斯集團（Danfoss）旗下丹佛斯動力系統（江蘇）有限公司的液壓擺線馬達業務的收購，公司業績將併入集團財務報表。在本次併購交割後，「鷹普流體」除了獲得有形資產、業務運營、員工以及客戶關係之外，還獲得了有關的所有技術和專利。公司不單借此加大對液壓行業的滲透，還將憑藉在美國、歐洲及亞洲的全球銷售網絡和全球化製造基地，以及與全球各大主機廠穩固的業務合作關係，「擺線馬達業務」預期將與鷹普產生全面的戰略和運營協同效應。



此外，公司於2022年8月15日以對價5927萬人民幣，完成了收購從事商用客機、工業燃氣輪機和油氣裝備等高精核心部件生產的佛山美鍛，進一步加強了與全球航空終端客戶的合作。



全球三大洲建廠優勢明顯 降低潛在供應鏈和關稅風險 鞏固自身的核心競爭優勢



鷹普精密(01286.HK)目前在全球建立了19間工廠，包括在中國運營12間工廠，歐洲設立了德國、捷克和土耳其共4間工廠，北美的墨西哥有3家工廠正在運作；其中鷹普墨西哥SLP園區的砂型鑄件工廠和精密機加工件工廠已於2021年11月18日正式投產，熔模鑄件工廠剛於2022年11月28日正式投產，航空零部件工廠和表面處理工廠預計將於2023年投入生產。



從公司全球化佈局來看，作為中國最大的熔模鑄件製造商，同時也是全球第六大熔模鑄件製造商，不單在中國，鷹普精密在北美將很快形成從研發、模具設計及製造、鑄造、熱處理、精密機加工直至表面處理服務的垂直整合一站式解決方案提供商，獲取「雙貨源生產」之效。集團在全球三大洲擁有現代化生產基地，業務營運將更靈活且能更有效地減低地緣政治帶來的潛在供應鏈和關稅風險，並大大縮短供應鏈時間週期，提升整體營運績效，鞏固自身的核心競爭優勢。



結語



鷹普精密此次2022年度淨利潤盈喜為5.5-6.0億元，淨利金額創出歷史新高，當前股價為2.55元，與歷史最高股價5.20元相比，向上空間頗大。



目前，鷹普精密市值為46.2億元，市盈率（TTM）約為8倍，市淨率約為1.1倍，估值不高，而過去3年股息持續上升，周息率達6.0%，證明公司實力雄厚；與可資比較的海外同業上市公司市盈率如Howmet（美國上市代碼：HWM）28倍相比明顯偏低；與內地同業上市公司市盈率30倍以上相比，則更顯投資價值，值得價值投資者對公司進行長期關注。





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July 11, 2019, 09:20 HKT/SGT 鷹普精密成功上市聯交所主板 Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

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