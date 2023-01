駿碼半導體 (8490.HK) 全資控股子公司汕頭市駿碼凱撒有限公司評定成為 “專精特新中小企業”

香港, 2023年1月10日 - (亞太商訊) - 小企業撐起大市場,小企業成就大事業。深耕專業領域、聚焦關鍵技術的 “專精特新” 中小企業,是我國經濟韌性的重要支撐,是激發創新、穩定產業鏈供應鏈的重要力量。2023年1月6日,廣東省工業和信息化廳發佈了《廣東省工業和信息化廳關於2022年專精特新中小企業和2019年到期複核通過企業名單公示》,駿碼半導體材料有限公司(以下簡稱 “駿碼半導體材料”,“公司”)股票代碼 8490.HK 全資控股的子公司汕頭市駿碼凱撒有限公司榮登榜單。



國家 “專精特新中小企業” 稱號的門檻較高,需要企業擁有較強的綜合實力,聚焦產業、核心技術創新優勢明顯。被認定為 “專精特新中小企業” 的公司不僅可以通過產品創新來實現自身價值提升,也能借助政策和資本力量進一步拓展業務領域。



由周振基教授及周博軒博士於2006年共同創立駿碼半導體材料有限公司,總部位於香港科學園區,研發、生產以廣東汕頭為中心,業務多點分佈大灣區及華東地區。駿碼半導體是一家專門從事研發、製造及銷售高精密鍵合線、灌封材料、塑封材料、粘結材料等專用物料的半導體封裝材料製造商。根據公司公佈的2022年前三季度的財務報表,雖然2022年受新冠疫情和市場需求調整的影響,公司仍實現了可觀的業績。公司2022年前三季度的 EBITDA 同比增長5%,達到了2440萬港幣,毛利率更是由2021年前三季度的22.1%上升到2022年前三季度的26.4%。在中國經濟增長放緩的大背景下,公司仍能實現以上業績,彰顯了公司管理層長期的成功戰略布局、持續的研發投入形成的技術壁壘和公司高科技的屬性。自成立以來,公司年均研發費超過千萬人民幣,產品技術實現自主研發,管理能力持續提升,先後獲得國家高新技術企業、廣東省級工程技術研發中心、國家知識産權優勢企業等榮譽資質;產品性能與國際品牌比肩,多次被認定為 “廣東省高新技術產品”。



香港政府近期公佈了《香港創新科技發展藍圖》,提出四大方向及八大重點策略,首次清晰列出冀引入新能源汽車及半導體芯片產業,支持具實力或代表的企業在港設立或擴展先進製造生產線,並將再工業化改稱新型工業化,強調利用物聯網、人工智能、新材料等技術發展工業。駿碼半導體作為一家總部在香港的半導體材料公司,結合自身多年在半導體材料的研發、生產、銷售經驗,準備在先進半導體材料領域,對第三代半導體材料應用、濕電子化學品等新材料項目進行大量研發,為公司未來的發展奠定良好基礎。公司計劃積極與香港政府、香港高校、科研機構等合作,有意將未來新增的研發和生產落地到香港。駿碼半導體總部設立於在香港,已在內地深耕近20年,公司現有客戶近600家,行業知名客戶包括國星光電、廈門信達、東山精密、鴻利智匯等等,長期合作關係均在5年以上。不僅如此,公司目前積極拓展功率器件市場,已成功獲得功率半導體龍頭企業中車時代的訂單。公司將充分結合其香港本土高科技企業的屬性和在內地市場多年的經營經驗,為國家半導體產業發展大局與香港就業、科研轉化落地相結合展現良好的正面帶動效應。



汕頭市駿碼凱撒有限公司作為駿碼半導體在內地的研發、生產、銷售子公司,現已被認定成為 “專精特新中小企業”。目前國內促進 “專精特新中小企業” 發展等相關政策相繼出臺,為駿碼半導體帶來了良好的發展機遇。近年來,“專精特新” 已成為我國經濟領域的熱詞。政府高度重視中小企業發展,對 “專精特新” 企業的支持更是上升至國家層面。“專精特新” 已成為中小企業實現高質量發展的普遍共識和必由之路。



此次公司成功通過廣東省 “專精特新” 企業認定,彰顯了公司強大的科技屬性、業務發展勢頭獲得政府部門的認可與肯定。經歷了過去三年的中美貿易戰、疫情、限電等諸多不利因素影響,駿碼半導體仍在快速發展,未來10年則進入黃金上升期。公司將積極配合香港政府的科技創新藍圖,發揮兩地橋樑的優勢,為中國半導體材料行業的發展盡心盡力。





