聯合美國奶業頂級專家 助力優然牧業反芻飼料從中國第一邁向全球領先水準

香港, 2023年1月9日 - (亞太商訊) - 1月8日,優然牧業與全球著名奶業專家、NASEM《奶牛營養需要》編委邁克·哈金斯博士戰略合作簽約儀式在呼和浩特成功舉辦,優然牧業執行董事兼總裁袁軍與邁克·哈金斯博士代表共同簽約。雙方將就奶牛營養飼料的新技術、反芻飼料的新產品研發方面進行合作,共同打造國際先進的系統化產品研發創新體系和技術服務體系。





元興飼料是優然牧業產業鏈的重要一環,是中國最大的反芻動物飼料供應商,在反芻飼料行業擁有深厚的技術積澱,不僅能夠為優然牧業及客戶提供高品質、多樣化的飼料產品,更能對沖成本壓力、抵禦週期波動,提升優然牧業業績的穩定性和確定性。相關報導顯示,2022年上半年,飼料業務收入約為31.81億元,同比增長17.3%,保持了較好的增長趨勢。並且實現年度反芻飼料對外銷量突破100萬噸,刷新反芻飼料行業銷量新紀錄。



優然牧業是中國最大的反芻動物飼料供應商,在反芻飼料行業擁有深厚的技術積澱,在行業內打造了領先的五大核心技術優勢,即探索出“產品+服務”的業務模式;擁有40年反芻飼料研發生產經驗,近45萬頭奶牛群體作為強大的飼料實驗基地以及持有62項專利技術;擁有“食品級工廠”的高標準飼料生產工藝;自主開發了中國奶牛主要原料近紅外營養資料庫;擁有200余位元技術服務專家團隊。



美國的奶牛養殖水準領先國際,奶牛單產達到45公斤,排名全球第一。美國NASEM《奶牛營養需要》具備全球影響力,指導全球奶牛的營養配方製作。依託優然牧業元興飼料五大技術優勢,再加持美國邁克·哈金斯博士在反芻動物營養方面的經驗和美國最新營養研究成果,將實現優然牧業元興飼料反芻動物全生命週期飼料產品在精准營養,強化免疫,健康長壽、泌乳潛力發揮等技術新突破,助力優然牧業元興飼料從中國反芻飼料第一邁向全球領先水準,進一步助力公司“科技優然”戰略轉型。



此次與優然牧業的合作是邁克·哈金斯博士在中國首次進行產品研發合作,優然牧業元興飼料也將成為邁克·哈金斯博士在中國唯一飼料合作夥伴。對於本次合作,邁克·哈金斯博士表示:“早在2010年開始,我就多次和優然牧業進行過現場技術服務和技術交流。之所以選擇優然牧業合作,是因為優然牧業元興飼料擁有領先的研發能力、品控能力和技術服務能力,優然牧業的奶牛養殖水準和飼料技術接近美國水準,通過雙方的合作能助力優然牧業元興飼料產品很快提升到國際領先水準。希望通過雙方合作,共同開發優質的飼料產品,為客戶提供先進的營養解決方案,幫助中國更多的牧場單產突破40公斤,並早日達到45公斤單產的目標。”



據瞭解,優然牧業元興飼料將借助邁克·哈金斯博士國際先進的奶牛營養理念,與自身高標準、高品質產品研發理念相結合,實現元興飼料反芻動物全生命週期產品跨越式升級。其中就泌乳牛產品率先引入美國45公斤高產營養配方設計理念,融入到元興泌乳料新產品中,助力中國奶牛單產進一步提升;針對奶牛特殊生理階段的圍產階段,結合美國最新圍產期奶牛營養解決方案,增強奶牛機體免疫力,提升高峰單產。針對犢牛呵護,重點引進美國腸道改善配方,解決犢牛腹瀉問題。奶牛不同生理階段的飼料產品升級完成後,已經應用於優然牧業的自有牧場,並取得了良好效果。此次新產品上市,將為客戶牧場提供更精准的飼料產品。



此次戰略合作後,優然牧業元興飼料在技術研發、產品創新能力和技術服務水準提升等方面全面與國際接軌,為行業發展注入新的發展動能,進一步促進中國反芻動物飼料營養技術再上新臺階,助力中國奶牛養殖水準不斷提升。



此次優然牧業元興飼料反芻動物全生命週期產品升級後,進一步增強優然牧業飼料產品技術含量,實現在技術研發、產品創新能力和技術服務水準提升等方面全面與國際接軌,打造優然牧業領先行業的技術優勢,有效促進飼料銷量的提升,為優然牧業整體業績提升提供了保障。





