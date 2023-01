Monday, 9 January 2023, 14:01 HKT/SGT Share: 【中港兩地通關】新地12大商場斥資$1,000萬迎內地客

香港, 2023年1月9日 - (亞太商訊) - 中港兩地經已通關,內地旅客在停擺多年後終於得以復蘇,料新春將有大量兩地家庭團聚。為吸納內地客,新地十二大商場(東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、 life@KCC 及 joy@KCC )中不少商場鄰近開放口岸及跨境巴士途經地點,隨著關口開放及跨境巴士恢復營運,特別向來港的內地旅客送出價值高達HK$1,000萬的消費獎賞,當中包括商場購物及餐飲電子贈券、獎品禮遇、倍數積分等,同時亦特別向持有訪港旅客抵港簽證送出電子贈券,並網羅旗下過百商戶推出主打抵港內地客的電子優惠券及商店優惠。內地客源加上春節將至,將進一步刺激市民消費氣氛,新地12大商場預計新春黃金檔期銷情大增,營業額及人流將按年錄得25%及20%的增幅。

新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮指中港通關加上春節在即對商場言是期待已久的一大喜訊,將帶動新春兩地家庭的團聚,大大刺激內地旅客來港消費的意欲。新地十二大商場旗下包括與深圳最為接近的上水廣場,多個商場亦位處口岸的30分鐘生活圈,重開關口將帶來可觀銷情;隨著跨境巴士班次的陸續恢復,內地旅客將可更便利抵達各商場。商場特別推出主打內地旅客的消費優惠,包括派逾千萬的電子消費券,同時吸納他們成為會員加強日後消費圈。她預料,通關加上新春黃金檔期,商場營業額及人流大幅回升25%及20%,當中以珠寶商戶將最為受惠,營業額有望大增28%。



旅客簽證即可享優惠 大送倍數積分

新地十二大商場推出高達HK$1,000萬的消費獎賞,其中上水廣場距離落馬洲僅一站之隔,推出迎春賞New Year Rewards消費回贈活動送高達HK$7,680商場電子券;屯門卓爾廣場及錦薈坊與深圳灣口岸只需30分鐘車程,料將成為口岸旅客的重點,特別推出旅客尊享禮遇,出示有效的訪港旅遊證件並即場登記成為The Point會員,即賞HK$100商場零售電子贈券,並推出消費回贈優惠高達HK$2,400。



受惠於跨境巴士陸續恢復班次,直達的東港城、將軍澳中心及PopWalk天晉滙紛推優惠吸內地客群。其中東港城推出珠寶鐘錶消費可獲5倍積分優惠,於場內珠寶商戶消費滿HK$5,000,可獲5倍積分,換取高達$800 Point Dollar。將軍澳中心則推出新春星級賞迎接內地旅客,會員於推廣期於場內消費滿指定金額可獲消費贈券及免費泊車券。PopWalk天晉滙亦推出電子消費優惠,最高可獲 $2,140電子優惠券回贈。



港島東北角匯、位於荃灣的荃錦中心及新領域廣場亦推出「消費王」推廣,吸引旅客趁新春作大額消費,送出新款手機,平板電腦、多功能氣炸烘烤爐及商場電子贈券等名貴禮品。北角匯更推出美妝商戶消費可獲10倍積分優惠,吸引愛美一族。







