入選《新冠病毒感染者用藥目錄》 金嗓子長期增長確定性高

香港, 2023年1月5日 - (亞太商訊) - 為加強居民合理用藥指導,北京市衛生健康委組織藥學、臨床和中醫專家,結合北京市氣候特點,參考本輪疫情用藥診療實際,制定北京市《新冠病毒感染者用藥目錄(第一版)》(「用藥目錄」),並於12月12日發佈。其中,金嗓子控股集團有限公司(「金嗓子」,股份代號:06896.HK)旗下主力產品金嗓子喉片憑藉較強的產品實力,入選藥品目錄。



入選印證產品實力 品牌力備受市場認可



用藥目錄是對國家衛健委公佈的第九版診療方案中推薦用藥的完善和補充,將清熱、解毒、排濕等功效的中藥具體到藥品品種;採取中西藥分開的原則,針對發熱、咽痛等6類中醫診斷症狀推薦67個中藥品種,針對咳嗽、咳痰等4類臨床症狀推薦41個西藥品種。



新冠病毒感染者用药目录第一版(中药部分)

序号 症状 药品名称

39 咽痛、发热,舌苔黄 金嗓子喉片

针对6类症状67种中药(部分)



其中針對咽痛、咽幹症狀,用藥目錄特別推薦了金嗓子喉片。據瞭解,金嗓子喉片主要成分是薄荷腦、山銀花、西青果、桉油、石斛、羅漢果、橘紅和八角茴香油。其中薄荷腦具有疏風、清熱、解毒的功效,山銀花可以疏散風熱,西青果主治陰虛白喉,石斛則具有益胃生津,滋陰清熱的功效,羅漢果主治肺熱燥咳,咽痛失音。



金嗓子喉片入選用藥目錄,充分彰顯了金嗓子的產品實力。始建於1956年的金嗓子是中國領先的潤喉片製造商,公司專注於製藥和食品大健康產業,主要產品有金嗓子喉片、銀杏葉片等六十多種藥品,以及無糖金嗓子喉寶系列含片、新一代益生元金嗓子腸寶等保健類產品。



經過幾十年的發展,金嗓子建立了享譽世界的品牌知名度,並得到業界廣泛認可。在中國非處方藥企業及產品品牌年度綜合統計評比中,金嗓片喉片连续多年榮獲中國非處方藥物協會「中成藥·咽喉類」第一名,在非處方藥生產企業綜合排名中,金嗓子位列第43位。2020年,金嗓子喉片在第十四屆中國品牌節上入選中國品牌500強,並在中國醫藥工業百強年會上榮獲「2019年度中國醫藥工業中藥百強企業」殊榮。目前,金嗓子產品暢銷全國三十多個省市自治區,並遠銷美國、俄羅斯、歐盟、中東等五十多個國家。



需求高企下持續放量 積極擴張產能助力業績增長



自新冠防控二十條措施的發佈以來,中國進入疫情防控新階段,新冠病毒快速傳播,市場對新冠診療藥物需求大幅攀升。本次入選用藥名單,料短期內會給公司帶來大量的即時需求。



另一方面,鑒於新冠疫情的常態化,疫情防治帶來的用藥需求將維持高企,政府訂單和居民自備需求都有較大增長,金嗓子喉片的長期銷售額也有望逐漸拉升,從而對公司中短期業績產生有利影響。



此外,金嗓子集團近年來積極擴張產能,以擴大在中國藥品和食品市場的市場份额,鞏固在潤喉片市場的領先地位。截至2022年6月底,金嗓子位於廣西柳州市的新藥品生產研發基地一期項目已建設完畢,並已於2021年下半年整體完成搬遷。



隨著新基地的投產啟用,全自動化的生產線大大提升了生產效率及質量,同時於環保、技術含量、製造質量等方面均獲得了顯著提高,進一步強化了金嗓子的核心競爭優勢,奠定其高質量發展的基礎。未來,在公司產品需求旺盛及產能擴張的驅動下,金嗓子集團業績穩步增長將是水到渠成之事。







