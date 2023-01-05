Thursday, 5 January 2023, 08:16 HKT/SGT Share: 特區建發集團旗下基金50億人民幣入股西安華南城69.35%股權 雙方進一步深化合作

中國香港, 2023年1月5日 - (亞太商訊) - 華南城控股有限公司（「公司、本集團」，香港聯交所股份代號：1668.HK）欣然宣佈，華南國際（公司的直接全資附屬公司）與特區建發集團（以下簡稱「特區建發」）旗下的深圳市深基壹號產業園區投資運營有限公司簽訂投資協議，後者同意以50億元人民幣(折合約55.8億港元)認購「西安華南城」的69.35%新股股權，並將以現金方式支付。交易完成後，本集团持有「西安華南城」的股權由100%降至30.65%，而「西安華南城」將不再是本集团附屬公司，交易須經華南城獨立股東批准。是次交易認購款中的人民幣28.6億將用來歸還本集团的股東貸款，這將為本集團提供額外的營運資金，並降低本集團的資本負債比率，大幅改善本集團的流動性。此次投資協議簽訂標誌公司與特區建發的又一次深化合作，同時代表著特區建發对本集團運營和發展的大力支持。截止2022年9月30日，本次交易對價跟西安華南城的淨資產帳面值相約，充分展示了特區建發对本集团的资产價值以及未來發展的高度認可。



根據公司公告，西安華南城主要從事綜合商貿物流及商品交易中心的開發及運營，其位於西安政府重點打造的開放型經濟先導區與現代服務業核心西安國際港務區。西安華南城項目的總規劃佔地面積約1,000萬平方米，總規劃建築面積高達1,750萬平方米。截至2022年9月30日，西安華南城已購得總規劃建築面積約417萬平方米的土地，並已完成約241萬平方米建設，包括商品交易中心、物流園及其他配套設施等。此外，西安華南城投入運營的經營業態形式多樣，包括五金機電、窗簾布藝、紡織服裝、皮革皮草、汽摩汽配、家居建材、1668新時代廣場、奧特萊斯、跨境電商、中亞與東盟產品展示中心等，其中 1668新時代廣場項目被列入陝西省 2019 年及2020年重點項目。



年內，特區建發在多個方面充分發揮國資國企的戰略引領作用，促使本集團長遠穩定發展。首先，在人事任命方面，特區建發董事長李文雄獲委任為本集團聯席主席及非執董，此外萬鴻濤及覃文忠先生分別獲委任為公司集團副總裁及集團財務總監，同時也獲委任為執行董事，本集團的高級管理層團隊得以持續強化。此外，特區建發年內持续为公司提供資金支持，以改善公司经营情况及改善資金流動性。今年5月，特區建發認購事項正式完成，公司根據特別授權及認購協議向特區建發发行及配發33.5億股新股份，所得款項總額為19.095億港元，公司在迎來國資背景的同時，綜合資金和財務實力亦大大增強。7月，集團與特區建發簽訂金額為12.57億元有關第一亚太集团有限公司50%股權轉讓協議；同月特區建發為公司的5笔境外美元债展期维好協議（keepwell agreement）支持。11月，特區建發集團下屬公司牽頭發起設立總規模約110億元人民幣的股權投資基金及協同本集團與相關銀行開展密切合作推動組建銀團貸款，再次為本集团未來發展提供強有力的資金支持，而本次西安華南城交易為這次計劃的第一步。



在業務方面，公司通過特區建發集團入股為契機，分別與7家大型企業達成戰略合作，其中包括與特區建發旗下鵬城智慧共享科技（深圳）有限公司及深規院達成戰略合作簽約，此外，在特區建發集團的引薦下，華南城亦與深圳國際控股達成合作協議，通過轉讓公司旗下乾龍物流位於鄭州和合肥兩處高標物流倉儲項目，有效盤活資產，進一步夯實現金流。通過一系列積極舉措，華南城實現資產負債率降低為63.8%，每股淨資產約為3.71港元。



關於華南城

華南城控股有限公司（簡稱華南城，股份代號：1668.HK）是中國領先的大型綜合物流及商品交易中心開發商及運營商，企業定位為「世界綜合商貿物流中心、數字中心、創新中心、生活中心」。



作爲行業的領先者，華南城堅持實業報國，推進區域經濟轉型升級和新型城鎮化建設，已發展出多元靈活的商業模式，核心業態涵蓋專業批發市場、倉儲物流配送、綜合商業、電子商務、會議展覽、生活配套及綜合物業管理等。迄今開發建設並運營深圳、南寧、南昌、西安、哈爾濱、鄭州、合肥、重慶等地項目。華南城旗下擁有核心子公司商業管理集團以及華盛商業、華南城物流集團、第一亞太物業（聯營公司）、華南城小額貸款、華采通數字科技等多家品牌專業公司。



2014年，騰訊控股有限公司入股華南城，雙方以各自的資源優勢，開展華南城商業模式的新探索；2022年，深圳特區建發集團成爲華南城單一最大股東，融入國企資源優勢，華南城開啓高質量融合發展新篇章。更多詳情請瀏覽公司網站http://www.chinasouthcity.com/





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