君聖泰完成1.07 億美元C/C+輪融資，加速推進在研管線的全球開發、商業化和商務拓展

中國深圳、美國馬里蘭州羅克維爾, 2023年1月5日 - (亞太商訊) - 君聖泰(HighTide Therapeutics Inc.)宣佈完成 1.07 億美元C/C+輪融資。本輪融資由國開金融及廣東國資管理的廣東中醫藥大健康基金領投,越秀產業基金、昱烽晟泰基金旗下百億資本及相關企業參與投資。



本輪募集資金將用於推進君聖泰在研管線的多項臨床中後期全球開發、商業化和商務拓展。公司的核心產品是以天然產物為基礎、融合傳統中藥真實世界資料和現代藥物研發理念、自主設計開發的多功能全球原創新藥,擁有全球智慧財產權。目前,公司正在國際開展多項臨床研究,相信將為全球代謝及消化系統的疾病患者提供全新的綜合性治療方案。



公司研發進展順利,正在積極推進多項臨床研發管線,包括:

-- 2型糖尿病(T2DM)的臨床II 期研究即將完成;

-- 啟動非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的臨床IIb 期研究;

-- 基於原發性硬化性膽管炎(PSC)的臨床II 期研究之正面結果,已與美國食品藥品監督管理局(FDA)成功舉行 “臨床II期結束後” (EOP2)會議。



“繼2020年底完成6,000萬美元B+輪融資之後,很高興C/C+輪進一步獲得知名投資機構注資1.07億美元。衷心感謝所有新、老投資人的信任和支持,”君聖泰創始人、首席執行官劉利平博士表示,“我們的投資者涵蓋產業投資人和財務投資人,強強聯合,助力公司的全球開發、商業化和商務拓展。君聖泰團隊將再接再厲,早日將安全、有效的原創新藥帶給全球患者,將君聖泰打造成一家具有國際競爭力的創新藥公司。”



廣東中醫藥大健康基金董事長劉江波先生表示:2021年5月12日,國家領導視察南陽時強調“我們要發展中醫藥,注重用現代科學解讀中醫藥學原理,走中西醫結合的道路”,二十大再次明確“促進中醫藥傳承發展”的政策。廣東中醫藥大基金承擔實施國家政策、促進產業發展的責任,基金在設立時定下的投資目標就是服務國家戰略,“以中醫藥傳承創新發展為核心理念,堅持中西醫並重,加強對重點領域或薄弱環節佈局,加快推進中醫藥現代化、產業化,推動中醫藥事業和產業高品質發展,推動中醫藥走向世界。”



君聖泰是一家非常契合基金設立初衷的投資標的,特別在中醫藥的傳承創新及推動中醫藥現代化和國際化方面,君聖泰創出了一條新的路線:君聖泰是“傳承精華、守正創新”,走出國際化的領軍企業。今年是青蒿素髮現的五十周年,君聖泰以藥理活性明確的傳統天然藥物為基礎,融合現代藥物設計與開發理念研發原創新藥,在中、美、歐、日等主流藥品市場佈局專利保護,遵從國際藥物開發標準,聚焦全球缺乏有效解決方案的適應症。在國家大力推動‘中藥現代化和國際化’的戰略規劃下,君聖泰正在開發的核心產品之一 HTD1801有望成為繼青蒿素之後中醫藥成功走向國際的又一面旗幟,彰顯中國傳統醫藥的臨床價值和對世界醫學的突出貢獻,並實現中醫藥現代化創新在國際市場的巨大商業價值。



越秀產業基金管理合夥人、總裁盧榮先生認為:建設健康中國離不開中醫藥,發展中醫藥已上升為國家戰略。君聖泰紮根傳統醫學,基於大量天然產物已知的安全性和有效性資料,進行創造性的匹配和融合設計,開發出一系列具有多重潛力的新藥專案,在美國、加拿大、澳大利亞等全球臨床試驗中獲得了可喜的臨床結果及資料。其中,開發的核心品種HTD1801是經過美國FDA認可的創新分子實體,已在全球多項臨床研究中達到療效終點,安全性良好,彰顯高度可預期的成藥前景。越秀產業基金基於在創新藥領域的深入研究,高度認可君聖泰的研發成果,看好君聖泰的研發戰略、競爭優勢和商業化潛力,未來將堅定支援君聖泰持續開發具有國際競爭力的創新藥,為加快推進中醫藥現代化、產業化做出貢獻。



昱烽晟泰投資管理有限公司董事長馬立雄先生強調:君聖泰具有成為全球製藥巨頭生物科技公司的特質:產品獨一無二,為全球創新分子,已得到美國FDA認可;賽道競品少,核心產品HTD1801針對臨床未解決的代謝消化疾病,成藥性高;公司運營國際化:君聖泰已在美國、加拿大、中國、澳大利亞開展國際多中心臨床試驗(MRCT),全球化的高管精英團隊,全球化的銷售;充足的資金及基於在研藥品的再融資能力成為君聖泰獲得長足發展的動力;幾個適應症能夠確實解決未被滿足的臨床需求,受益的患者眾多,而且是慢病管理長期用藥,未來良好的商業化必給公司帶來長期穩定的現金流。我們堅定看好君聖泰在該領域的長期深耕和巨大發展潛力,確信君聖泰公司產品能造福全球患者,將會成為生物醫藥板塊的領軍企業,並為投資者創造長遠穩健收益。



相關機構簡介



關於君聖泰(HighTide Therapeutics Inc.)

君聖泰是一家全球一體化的臨床階段生物技術公司,專注代謝性疾病、消化系統疾病等領域的重大未滿足臨床需求。在經驗豐富的國際化高管團隊和世界一流的科學顧問委員會的領導下,公司立足源頭創新,以患者的綜合臨床獲益和整體健康改善為目標,開發“First-in-Class”多靶點原創新藥。



基於自主智慧財產權,公司已構建豐富的產品管線,在全球推進多項中、後期臨床試驗,開發2型糖尿病(T2DM)、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)、嚴重高甘油三酯血症(SHTG)及原發性硬化性膽管炎(PSC)等適應症。作為同類首創的多靶點新分子實體,被美國FDA授予2項“快速通道資格認定”、1項“孤兒藥資格認定”,並獲得國家“十三五”“重大新藥創制”科技重大專項支持。



欲知更多資訊或溝通潛在合作,敬請訪問 https://hightidetx.com 或垂詢 pr@hightidetx.com, ir@hightidetx.com



關於廣東中醫藥大健康基金

作為國內首支由國資發起設立的中醫藥基金,廣東中醫藥大健康基金2021年在國家中醫藥管理局的指導下,由國家開發銀行全資子公司國開金融、廣東省國有資本運營平臺廣東恒健和廣州開發區聯合發起設立,總規模300億元,首期規模50億元。基金充分發揮國家開發銀行開發性金融優勢與廣東省體系資源優勢,助力中醫藥產業相關技術的研發、轉化和產業化推廣,同時適度擴展中醫藥產業內涵和外延,圍繞中醫藥產業向我國大健康領域輸送優良的產品及服務供給。



關於越秀產業基金

作為越秀金控旗下的私募投資基金管理平臺,越秀產業基金自2011年成立至今累計基金管理規模超千億元。在生物醫藥領域,公司以深度研究驅動投資,不斷整合生物醫藥產業資源,賦能被投企業,助力打造良好的生物醫藥產業生態圈,目前累計投資生物醫藥企業超50家,包括聖諾醫藥(2257.HK)、科望醫藥、漢康生物、君聖泰、越洋醫藥、慕恩生物、引航生物、嘉越醫藥、序康醫療等各細分領域優質企業。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network