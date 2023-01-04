天韵國際與韓國領先的餐飲企業簽訂諒解備忘錄



香港, 2023年1月3日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司 (「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」) (股份代號 : 6836.HK) 欣然宣佈，集團與韓國著名餐飲企業 SF Innovation Co., Ltd. 簽訂諒解備忘錄，雙方將作為戰略合作夥伴，共同開拓和發展於韓國的水果相關產品分銷業務，以至韓國市場的亞洲餐飲機遇。此舉將有助進一步擴大集團於海外市場的收入來源、及促成多元化的發展模式，並提升集團的品牌效應和國際聲譽。



SF Innovation Co., Ltd.是韓國一間領先的食品和飲品製造公司，擁有多個成功的餐廳品牌和外賣服務業務，同時銷售用金屬容器包裝（即韓式）的即食食品，於韓國市場極具影響力。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們一直積極尋求將各款優質、健康及多元化的加工水果產品及特色飲料產品拓展至海外市場，此次戰略合作將綜合本集團及SF Innovation Co., Ltd.各自的資源，可充分把握其在韓國市場的特許經營、食品配送服務和品牌網路的優勢，發展水果產品分銷，及開發更多亞洲美食，我們很高興雙方能促成協議。同時，雙方更預留未來可更進一步深化雙方合作關係如戰略投資的空間。相信是次具協同效益的合作模式將令兩家公司在長期發展韓國市場的路上取得巨大成功。展望未來，我們亦會繼續積極投入研發創新，持續為消費者帶來多元化健康特色飲料及休閒食品，努力成為國際化的加工食品企業，回饋社會和消費者對我們的支持和信任。」



關於天韵國際控股有限公司(股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i)生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii)生產及銷售飲料產品及(iii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派 Shiok Party」及「妖果季」出售。



集團致力為客戶提供健康安全的產品，作為國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS食品（高級）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、BSCI及ISO22000認證，集團同時通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。同在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016年起，集團自家品牌的優質加工水果產品一直獲得市場的高度認可，並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標誌」的榮譽及資格。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com





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