水果零售龍頭百果園正在招股：半年營收59億 產業鏈優勢顯著

香港, 2022年12月30日 - (亞太商訊) - 水果、生鮮是剛需。在消費升級趨勢下,居民對高品質水果的需求日益增加,2021年,中國水果零售市場規模已達人民幣12,290億元。其中,深圳百果園實業(集團)股份有限公司(「百果園」或「公司」,2411.HK)憑藉獨特的經營模式,成功抓住了這一剛需、高頻的消費市場的發展機遇,成為行業的領軍企業。



12月29日-23年1月9日,百果園開啟港股招股,招股價介乎5.00-6.20港元之間,每手500股,最高募資4.12億港元(假設超額配股權未獲行使)。摩根士丹利擔任獨家保薦人。



直擊行業發展痛點 全產業鏈破局構築高競爭壁壘



雖然中國水果零售市場規模龐大,但由於產業鏈條複雜,上游種植端普遍較為分散、規模較小,且缺乏標準化體系及技術,難以培育優質水果;中游,分銷運送環節繁瑣,導致產品損耗率很高且流通效率低下;下游,零售端高度分散競爭激烈。種種因素作用之下,行業供給端產品品質不一,與市場對行業的品質需求極不匹配,明顯制約了行業的發展。



面對行業發展桎梏,百果園從全產業鏈入手,通過實施全產業鏈專業化、標準化品質管理,有效解決了行業發展難題,在行業內構築了較高的競爭壁壘。在水果品質管理方面,公司利用對產業鏈和消費者需求的深刻洞察,制定果品品質分級標準,並在種植、採購與採後加工、倉儲配送、門店銷售等產業鏈各環節制定了專業化、標準化的品質管理體系,保證全產業鏈水果的品質統一。



種植方面,百果園通過農業技術賦能與源頭供應商穩定合作。採銷方面,依靠強大的零售網絡和消費數據積累及分析,及時把握市場需求,作出決策;倉儲物流方面,建立了高效的倉配冷鏈體系;零售方面,搭建了線上線下和店倉一體化的水果專營零售網絡。通過全產業鏈管理,公司高效地連接供應端與零售端,從而能有效滿足市場需求、降低採銷錯配造成的損耗,實現全產業鏈的高效協同。



盈利能力穩步提升 行業集中化趨勢下加速成長



以高效協同的全產業鏈為基石,百果園能夠充分滿足消費者對水果的品質需求,並在疫情波動之下快速恢復,並實現穩定增長。



2021年,百果園實現收入人民幣10,289.4百萬元,同比增長16.2%。2022年上半年,收入進一步增長至人民幣5,914.7百萬元,同比增長7.0%。盈利能力方面,公司毛利由2020年的人民幣807.4百萬元增至2021年的人民幣1,156.4百萬元,增幅高達43.2%;2021年及2022年上半年,毛利率分別為10.9%及11.5%。



從行業發展來看,隨著人均消費支出的增加和飲食消費升級,消費者對高品質水果的需求日益增加。根據弗若斯特沙利文的資料,按零售額計,2026年,中國水果零售市場的市場規模預計將達到人民幣17,752億元,2021年至2026年的複合年增長率為7.6%。此外,隨著行業參與者積極佈局全產業鏈、推廣自有品牌、兼併購等趨勢延續,行業集中度有望提高。



百果園作為中國水果零售行業頭部企業,深耕水果供應鏈管理,持續踐行各項流程的標準化,致力於讓消費者享受到優質的服務和產品,已建立了強大的品牌優勢。未來,伴隨著行業的加速集中,公司將會依託其自身優勢,逐步擴大市場份額,具有較大的發展潛力。





