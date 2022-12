Tuesday, 27 December 2022, 21:01 HKT/SGT Share: 盈資集團子公司IQI Media 與Baboon Animation聯合呈現《小熊維尼》前傳電影

紐約,紐約州, 2022年12月27日 - (亞太商訊) - Baboon Animation和IQI Media, Inc.成功聯合打造A.A Milne經典著作《小熊維尼》的前傳電影,帶著那只可愛的熊和他的朋友重新走向大銀幕。

Baboon Animation的Mike de Seve和John Reynolds(上圖)以及IQI的Charlene Kelly和Khiow Hui Lim(下圖)正為小熊維尼創造一個全新前傳故事。(插圖由E.H. Shepard提供。)

Reynolds說:“我們講述了‘萌小熊’和他朋友的孩提時期故事,以一種與21世紀的孩子建立聯繫的方式,講述他們充滿驚喜的起源故事。”



DreamWorks前職員Mike de Seve(《馬達加斯加》Madagascar,《怪獸對戰外星人》Monsters vs.Aliens)和John Reynolds(《皮巴弟先生與薛曼的時光冒險》The Mr. Peabody & Sherman Show)負責領導劇本撰寫。



多次獲得艾美獎的動畫編劇明星Baboon(《憤怒鳥》,Angry Birds, Gigantosaurus)與盈資集團 WINVEST GROUP(OTCMKT:WNLV)子公司IQI內容孵化工作室合作製作前傳電影。DreamWorks前職員Charlene Kelly(《下一代》Next Gen),現任盈資首席資訊官以及IQI創始人兼盈資CSOKhiow Hui Lim將擔任執行製片人。



“A.A.Milne的小熊在過去的一百年裡漸漸老化了。”Kelly說。“但當時發生了什麼故事?小熊和他的朋友如何變成書中極具特色的角色?一場大冒險,就是這樣——我們需要大螢幕來呈現給大家。觀眾將被傳送到他們從未預料到的地方。”



De Seve補充說:“我認為這只永垂不朽的小熊,對今天的孩子完全能連接得上,他渴望蜂蜜,他荒謬地計畫尋獲蜂蜜。”他曾執導最初的Beavis and Butt-Head系列,並在《史萊克2》上特寫和故事提供顧問諮詢。他目前掌舵Baboon:“我們發現,整個小熊團隊都很幽默,所以小時候的他們應該更搞笑。”



注意到Peter Rabbit和Paddington重啟的成功,Baboon團隊正在將其娛樂知識應用于當今的孩子,以創造他們希望與各代人產生共鳴的角色。



Baboon和IQI已將該前傳計畫發佈日期定為2024年,隨後立即發佈該系列。這只小熊和他的朋友們會是什麼樣子?“你會看到的。”Kelly笑道。“絕對能讓自己大吃一驚。”



Baboon Animation的團隊成員擁有31個艾美獎,為全球一些最成功的品牌提供世界一流的表演、寫作、開發和配音。 媒體查詢:news@baboonanimation.com 。



IQI Media的執行製片人兼盈資首席資訊官Charlene Kelly和IQI創始人兼盈資CSO Khiow Hui Lim將執行該專案。感興趣的金融合作夥伴可以通過 charlene_k@iqimedia.com 和 khiowhui@iqimedia.com 與他們聯繫。



媒體聯繫

品牌: 盈資集團 Winvest Group Ltd.

聯絡: Agnes Tham, 投資者關係聯絡單位

電話號碼: +1 (775) 996-0288

電郵: info@winvestgroup.co

網站: https://www.winvestgroup.co/

資源: 盈資集團Winvest Group Ltd





話題 Press release summary



部門 广播,电视及卫星, Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network