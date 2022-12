Tuesday, 27 December 2022, 14:05 HKT/SGT Share: 堅持創新實施數字化轉型 財務表現亮眼 陽光保險成功上市

香港, 2022年12月27日 - (亞太商訊) - 12月9日,陽光保險成功登陸港股,成為中國235家保險企業中的十家上市險企及八家傳統直保上市公司之一。於2004年創業至今,經過十八年的發展,憑借與生俱來的創新基因,陽光保險迅速構築起競爭優勢,創新也成為這家新興險企在市場中實現超越的關鍵途徑。



創新發展戰略 助力公司持續成長

陽光保險能夠取得優異的成績,與其重視創新的企業文化分不開。公司通過一系列有效的產品創新、模式創新及數字化創新,全方位提升綜合競爭能力,為業務持續進階賦能,開啟加速模式。



在產品創新上,陽光保險積極把握行業動態,堅持以高質量產品開拓市場,挖掘客戶保險保障需求。例如,公司壽險創新開發的全家共享保額的家庭醫療險,帶動了家庭客戶的增長;為了滿足現有客戶對產品多元化及加保的需求,陽光人壽推出「陽光保(尊享版)」「陽光護(尊享版)」等產品,在上線後不到1年的時間就取得新單保費收入近人民幣239百萬元。



在模式創新上,陽光財險打造了EA專屬門店的模式;陽光人壽打造了分層客戶差異化生態服務體系。在服務創新上,陽光保險依托陽光融和醫院等建立了陽光匯人傷醫療在線的服務平臺,打通了傷情判斷與醫療費審核的全流程,創新性解決了行業的人傷和理賠難的問題。



另外,伴隨數字化浪潮,陽光保險也緊抓時代機遇,開啟全面數字化轉型,持續打造科技能力。據保險行業協會數據,2020年中國保險機構的信息科技投入合共人民幣351億元,占同年營業總收入的比例為0.6%。而在這一年,陽光保險科技投入為10.12億元,占同期收入合計比例為0.9%,高出行業平均水平50%。



具體來說,陽光保險建設了三大人工智能平臺,充分利用大數據、雲計算等新技術,圍繞多場景開發了多款業務機器人,在客戶洞察、精準營銷、風控管理、服務及管理效能提升等方面產生了顯著效果。



堅守主業發展定力 產壽險業務均衡發展

陽光保險聚焦主業,堅持專業、專註與價值發展,使其能夠穿越行業發展周期,始終保持快速健康的可持續發展,也從單一的財產保險,發展到擁有產險、壽險、資產管理、醫療養老等多家經營實體、產壽險均衡發展的保險公司。



目前,陽光保險產壽險均衡發展,且壽險、產險、資管三家子公司,在各自領域都表現優異,持續為公司創造價值利潤。2021年,陽光保險壽險和產險的保費收入分別突破600億和400億,業務的比重大約6:4,業務結構合理均衡。



2019年、 2020年及2021年,陽光保險歸母凈利潤分別為人民幣5,086百萬元、人民幣5,619百萬元及人民幣5,883百萬元,年均復合增長率為7.6%。2022年上半年,公司保險業務繼續穩健發展,總保費收入較去年同期增長了14.3%,表現出了強大的經營韌性。



當前,保險行業正處於關鍵的轉型變革期。與過去四十年相比,行業發展的內在邏輯已徹底改變,粗放的高速增長的時代一去不復返。行業需要在服務國家戰略、順應人們新時代的保險保障需求中,通過自身轉型實現高質量的發展。未來,陽光保險通過創新賦能,將牢牢抓住行業轉型增長的發展機遇,不斷滿足行業轉型升級過程中新生的各種保險需求,推動公司全面實現進一步騰飛。





