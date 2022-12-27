Monday, 26 December 2022, 19:55 HKT/SGT Share: 港股IPO成功上市 陽光保險「文化治司」貫穿發展主線

香港, 2022年12月26日 - (亞太商訊) - 12月9日，陽光保險集團股份有限公司（「陽光保險」或「公司」；股份代碼：6963.HK）敲響上市銅鑼，正式登陸港交所買賣，華泰國際、中金公司、瑞銀集團及建銀國際為聯席保薦人。



以文化建設為指引 築牢企業動力引擎

陽光保險是一家快速成長的民營保險服務集團，致力於為客戶提供專業的風險保障及綜合服務解決方案。成立不到3年，即完成了集團化組建，躋身當時國內第七大保險集團；成立不到5年，便躋身中國企業聯合會及中國企業家協會發布的中國企業500強及中國服務業企業500強，成為了金融行業的一支新銳力量。



高度重視文化建設是陽光保險迅速發展的「致勝法寶」。據了解，在公司成立之前，創業團隊便用了四個月時間專門研究討論陽光文化，並在之後的發展中始終追求 「讓人們擁有更多的陽光」的使命，堅守「文化治司、文化強司」的發展方針，恪守「文化是陽光之魂，是實現公司戰略的行動指南」的經營理念，在實踐中持續推進文化落地。



自此，文化力量逐步覆蓋陽光保險整體的各領域、各業務線，形成了獨具陽光特色的、體系化的企業文化指南——《陽光之道》，並逐漸成為公司日後前行的旗幟。陽光保險通過文化的建設和引領，讓一批認可並堅持價值發展理念的陽光人聚集到一起，形成了一股團結的力量，使陽光保險一出世，在當時普遍粗放經營的保險市場上，呈現出鮮明而獨具的特色。同時，在文化指引下，無數陽光人為公司勾勒了新增長曲線，鑄就了發展動力引擎，進一步鞏固了公司於業內的領先地位。



聚焦保險主業 堅守發展定力穩中求進

高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。陽光保險則始終秉承保險為民的宗旨，一如既往堅持以實業的心態做金融，堅守保險主業的發展定力，穩中求進，有效對沖行業低迷時期的經營困境。招股書數據顯示，截至2022年6月30日止六個月，公司的總保費收入為人民幣629.52億元，歸屬於母公司股東的凈利潤為人民幣17.27億元。



依托於聚焦保險主業、堅守發展定力的一貫堅持，陽光保險創新性實現各主要子公司交叉合作，整合內部資源優勢開拓市場，在價值發展道路上形成了均衡發展的業務格局。據悉，於2019年、2020年及2021年，同時持有公司財產險及人身險保單的客戶貢獻的保費收入合計分別為人民幣70.34億元、人民幣74.45億元及人民幣74.95億元，占總保費收入的比例分別為8.0%、8.0%及7.4%。



不難看出，重視文化建設和聚焦保險主業為陽光保險的行穩致遠提供了良好助推力，構築了厚實的護城河壁壘。成功於港交所主板掛牌的陽光保險，既是中國第79家保險企業，也是除眾安這類純互聯網保險公司之外，繼2004年中國平安（02318.HK）港股上市後，18年來唯一一家登陸香港資本市場的民營保險公司，且自此成為中國235家保險企業中的十家上市險企及八家傳統直保上市公司之一。



值得註意的是，陽光保險作為為數不多的保險上市標的，此次能夠成功赴港上市，一方面體現其標的的優質性；另一方面也為保險行業的再次勃發釋放了積極信號。身為保險領域的「新興勢力」，陽光保險兼具市場活力與高度發展定力，長遠前景不容小覷。此外，同樣期待未來有更多的保險企業加入香港資本市場！





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