全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團之股份於香港聯交所主板掛牌上市

香港, 2022年12月23日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」)的股份今天於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板正式掛牌買賣,股份代號為6929。

業聚醫療名譽主席兼創始人錢學雄先生(右)和董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛先生(左)敲響銅鑼,標誌集團正式於香港交易所主板上市

董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛先生(右)致送紀念品予香港交易所代表

業聚醫療慷慨捐贈港幣三百萬元予香港交易所慈善基金,獲得股份代號「6929」。董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛先生(右)向香港聯交所贈予支票

(由左至右):業聚醫療集團控股有限公司:周靜忠,執行董事兼業務發展主管;陳泳成,執行董事、財務總監兼公司秘書;譚麗芬,獨立非執行董事;劉桂禎,執行董事兼營運總監;錢學雄,名譽董事長兼創辦人;錢永勛,董事長、執行董事兼行政總裁;樓家強,獨立非執行董事;陳業強,獨立非執行董事

關於業聚醫療集團控股有限公司

業聚醫療是一家主要的全球醫療器械製造商,專門生產用於經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)的介入器械。總部位於中國香港,業聚醫療的產品銷往全球超過70個國家和地區。根據灼識諮詢報告,就2021年PCI球囊的銷量而言,集團亦是唯一一家總部設在中國,且在包括日本(排名第二)、歐洲(排名第四)及美國(排名第六)在內的所有主要海外PCI球囊市場排名前六的公司。此外,就2021年PTA球囊的銷量而言,集團在日本市場排名第三,在美國市場排名第四。集團亦專攻冠狀動脈支架產品,並積極將業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。業聚醫療現於全球擁有超過180項授權專利。集團內部研發團隊有逾20年積累的產品開發經驗,並已開發出世界領先的專有技術。



如需了解更多詳情,請訪問集團官網:https://orbusneich.com/





