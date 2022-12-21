Wednesday, 21 December 2022, 13:42 HKT/SGT Share: 第十二屆中國證券金紫荊獎名單揭曉 中信證券、中信證券國際摘得兩項大獎

香港, 2022年12月21日 - (亞太商訊) - 12月20日下午，由香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2022第十二屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港會議展覽中心以線下、線上結合的方式隆重舉行。



本屆中國證券「金紫荊獎」系列活動以「聚力新時代 踔厲譜新篇」為主題，內地及香港政商界官員、國內外券商高管、投資機構、內地及香港上市公司、創投機構負責人等超300位與會嘉賓出席。香港特別行政區行政長官李家超、香港大公文匯傳媒集團董事長、總編輯李大宏、香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸、中國上市公司協會會長宋志平、北京上市公司協會理事長李長進、香港中國金融協會主席等多位領導參會並致辭。



會場公佈了中國證券「金紫荊獎」獲獎上市公司、券商及企業家名單。其中，中信證券股份有限公司最終斬獲「最佳ESG實踐上市公司」獎項，中信證券國際有限公司亦在一眾參選券商中脫穎而出，榮摘 「卓越證券服務機構」獎項。



中信證券股份有限公司作為中國第一家A+H股上市（600030.SH，6030.HK）的證券公司，在中國經濟蓬勃發展和資本市場持續深化改革過程中受益，資產規模和經營業績保持多年持續增長，各項業務位居行業前列。



中信證券始終堅持踐行國家戰略，服務實體經濟，為社會創造更大價值，努力回饋社會，在教育、鄉村振興、公共衛生等領域貢獻力量。中信證券踐行ESG理念，已經成為中國綠色債券、綠色資產支持證券發行服務最為重要的金融機構之一， 同時積極推進國際化戰略，參與國際競爭，憑藉獨特的行業地位和累積的優勢，贏得全球客戶的充分信任。



中信證券國際有限公司是中信證券的全資子公司和開展國際業務的主要平台。旗下證券經紀、企業融資及資本市場、財富管理、資產管理等服務和創新在業界保持領先地位。在此次「金紫荊獎」評選中，中信證券國際有限公司榮獲「卓越證券服務機構」這一殊榮，顯示出其在香港地區金融市場的標杆作用，也證明了市場對中信證券國際的專業服務水平的高度認可。



中信證券國際有限公司以香港為總部，業務遍佈亞洲、澳洲、歐洲和美洲的13個國家，為全球投資者和企業提供獨特見解、流動性資產和資本，推動發展策略。中信證券國際致力以獨特的市場定位積極推動資本的跨境流動，成為中國與世界相互接軌的重要橋樑。





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