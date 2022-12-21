Wednesday, 21 December 2022, 13:08 HKT/SGT Share:

來源 MDRT Global Services 百萬圓桌推出百萬圓桌全球服務，為金融服務業領袖提供嶄新的成長機會 百萬圓桌品牌系列下的獨立協會於2022年11月1日開始接受申請會籍

香港, 2022年12月21日 - (亞太商訊) - 以卓越文化及為金融專業人士提供個人和職業發展機會為本，百萬圓桌(MDRT)推出百萬圓桌全球服務(MDRT Global Services)以擴展其品牌系列。MDRT Global Services於2022年11月1日開始接受來自全球各地金融服務業領袖申請會籍。新成立的協會致力激勵辦公和家庭辦公領袖，透過創建不同途徑促使他們與百萬圓桌社群有更深入互動、獲取在組織內建立百萬圓桌文化的技能，並促進他們的專業及個人發展。

2023年度百萬圓桌會長蔡佩樺女士，RFP、CCFP

百萬圓桌品牌系列為金融服務專業人士在其職業生涯的每個階段提供機會，使他們的成就更上一層樓。通過百萬圓桌、百萬圓桌學院(MDRT Academy)和MDRT Global Services，百萬圓桌品牌系列協助最優秀和最具才智的金融服務專業人士獲取更卓越的成就，建立優越的社群，享受豐盛及富意義的生活。



2023年度百萬圓桌會長蔡佩樺(Peggy Tsai)女士，RFP、CCFP表示：「近百年來，一眾理財顧問均有效透過成為百萬圓桌會員互相交流學習及成長。今後，金融服務業領袖可透過MDRT Global Services會籍投入交流，藉以獲得新方法提高技能，在組織內建立百萬圓桌文化，並更有效地領導團隊。」



蔡女士補充：「百萬圓桌作為金融專業人士的最高組織®，其會員席位是全球頂尖金融服務專業人士所渴求的。MDRT Global Services的成立為辦公和家庭辦公領袖提供各種拓寬視野和專業知識的機會，協助他們在顧問團隊內建立百萬圓桌文化作好準備。香港於2022年的MDRT會員合計有8,741人，是全球第三大會員的市場，我們相信透過成為MDRT Global Services會員，領導金融服務顧問的香港專業人士將可獲得更專精及個人化的培訓，並藉此提升團隊競爭力。未來，我們期待有更多香港專業人士成為百萬圓桌會員，使香港在排行榜中名列前茅。」



作為獨立協會，MDRT Global Services為會員提供各種拓闊視野及專業知識的機會，當中包括學習小組、定制領導技巧內容、獎項、網絡廣播，以及參加百萬圓桌活動的資格，藉此為他們邁向成功鋪路，旨在協助家庭辦公及辦公領袖在其專業界別中脫穎而出。



MDRT Global Services 提供量身定制的會員專享權利，讓他們在所屬組織內建立備受尊敬的百萬圓桌文化。領袖可與活躍的全球同業社群一同成長，同時學習創新技術和歷久不衰的領導策略。此外，會員亦可在百萬圓桌年會或百萬圓桌全球會議上獲得與金融專才建立穩固脈絡和向同業學習的寶貴機會。



MDRT Global Services會籍年費為600美元，與百期圓桌2023年會籍費用一致。會籍開放予希望在組織內建立百萬圓桌文化的辦公和家庭辦公領袖申請，有意者可直接在MDRT Global Services網站完成申請。如欲了解更多有關MDRT Global Services及申請會籍的辦公和家庭辦公領袖，可瀏覽mdrtgs.org/join 。



關於百萬圓桌全球服務 (MDRT Global Services)

作為全球百萬圓桌品牌系列推出的最新服務，MDRT Global Services專為金融服務業的辦公和家庭辦公領袖而設。作為具創新領導力發展戰略的獨立會員協會，MDRT Global Services為會員提供超凡價值及提升領導能力的機會，有助增加會員與百萬圓桌社群的互動交流，同時讓領袖在各自組織內建立卓越的文化。如欲了解更多有關詳情，請瀏覽mdrtgs.org 。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

