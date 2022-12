Tuesday, 20 December 2022, 20:20 HKT/SGT Share: 華能國際: 以「雙碳」目標為引領,大力推進綠色轉型發展,努力提升企業價值

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 公司始終聚焦「雙碳」目標、加快綠色低碳轉型,加強科技創新,堅持高質量發展,企業價值不斷提升。12月20日,華能國際電力股份有限公司(以下簡稱「華能國際」)憑藉上述領域的優秀表現榮獲第十二屆中國證券金紫荊獎「最具投資價值上市公司」 「年度特別獎——最具投資價值高質量發展上市公司」兩大獎項。



華能國際是由華能國際電力開發公司聯合7家地方投資公司共同創建的股份制公司,主要業務是利用現代化的技術和設備以及國內外資金開發建設和運營發電廠,致力於為客戶提供優質的綜合能源服務,是中國最大的上市發電公司之一,也是國內第一家實現境內外三地上市的發電公司。截至2022年第三季度,公司總資產4861.09億元人民幣,擁有可控發電裝機容量122,573兆瓦。



堅持綠色轉型 服務國家戰略。公司以「雙碳」目標為引領,全面推進綠色轉型發展。不斷提升清潔能源比重,推動新能源跨越式發展,不斷加大燃煤機組環保改造升級力度,構建源網荷儲一體化和多能互補發展格局。投產我國北方單體容量最大、緯度最高的大連莊河海上風電項目。建成華能山東半島南4號海上風電場,助力山東省實現海上風電「零」的突破。實現華能如東、射陽、灌雲三個海上風電項目全容量並網,為促進當地能源發展轉型升級和社會發展貢獻力量。與此同時,公司持續優化火電結構,制定並實施「三改」聯動方案,完成多台機組的供熱和節能改造,主要能耗和環保指標行業領先。



堅持自強自立 加強科技創新。公司順應能源科技革命新趨勢,堅持科技強企,不斷加大自主創新力度,不斷提升設備節能及健康水平。建成首個採用全國產DCS/DEH+SIS的大型智慧電廠,華能「睿渥」國產化DCS系統在所屬電廠推廣應用,智能化管理達到先進水平。重點研發項目「高堿煤液態排渣鍋爐技術」順利通過國家有關部委驗收,為國內燃用高堿煤、增強產業鏈和供應鏈自主可控能力作出重要貢獻。全年獲得專利授權2000餘項。



堅持高質量發展 深化價值提升。公司以高質量發展為目標,統籌做好能源保供和可持續發展,不斷提升價值創造能力。積極履行社會責任,全力保障電力熱力安全穩定供應。持續加大項目開發、資本運作和處僵治困等方面的工作力度,轉型升級步伐不斷加快。努力加強燃料成本管控、大力拓展熱力市場、積極參與碳市場建設和交易,精細化運營水平不斷提高。公司安全生產保持穩定、低碳清潔能源貢獻突顯,境外資產均實現較好收益。公司榮獲2022年度上交所信息披露A級評級、董事會雜誌「優秀董事會獎」,ESG實踐案例連續兩年入選中國上市公司協會《ESG優秀實踐案例》,資本市場對公司高質量發展、低碳轉型前景充滿期待,企業價值不斷提升。



展望未來,華能國際將繼續以「雙碳」目標為引領,緊抓能源革命機遇期、窗口期,大力實施創新發展戰略,加強煤炭清潔高效利用,不斷推進綠色低碳轉型發展,不斷提升卓越運營水平,積極履行社會責任,以優異的成績為股東創造價值,進而為社會經濟發展作出更大的貢獻。





話題 Press release summary



部門 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network