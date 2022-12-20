Tuesday, 20 December 2022, 20:15 HKT/SGT Share: 華泰國際榮獲「卓越證券服務機構」大獎 領跑出海券商新格局

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 2022年12月，由香港大公文匯傳媒集團主辦的「第十二屆香港國際金融論壇暨中國證券金紫荊獎頒獎典禮」在香港隆重舉行。華泰國際憑藉行業領先的綜合實力和突出的核心競爭力，斬獲「卓越證券服務機構」大獎。



近年來，受全球局勢動盪，黑天鵝事件頻出，疫情「霧霾」揮不散等多重不穩定因素影響，世界經濟金融形勢日趨複雜嚴峻。雖然外部環境充滿了挑戰和不確定性，但值得注意的是，部分中資券商並沒有放緩「出海」步伐，而是瞄準了新一輪科技與產業革命的創新機遇，加速佈局東南亞、歐美等新興或發達市場。其中，華泰國際作為2022年上半年唯一一家營收和淨利潤同比正增長的頭部中資出海券商，憑藉創收50.21億港元的亮眼業績，領跑國內券商的國際業務發展，可謂「風高浪急」中盡顯企業「成色」和定力。



公開信息顯示，在近年來海外資本市場持續動盪考驗下，華泰國際出色的風險管控能力和具有前瞻性的銷售交易平台代客業務戰略優勢愈發凸顯。2017年起，華泰國際實現收入持續增長；2021年，華泰國際收入構成持續優化，積極對沖風險敞口並有效抵禦市場波動，業績表現以黑馬之勢殺進當年前三；進入2022年，華泰國際業務收入在上半年創歷史新高，營收和淨利潤分別同比上漲17%和19%。



「中介型」經營策略：抵禦風險，強化競爭優勢



在開拓海外業務時，目前中資券商大多以香港為中心，向外發展國際業務。雖然各家業務「打法」各不相同，但按投資邏輯，大致可以劃分為「以自營業務為主」和「以資本市場中介業務為主」兩種策略。其中，「以自營業務為主」的券商，其收入受資本市場環境影響很大，當市場波動時，公司整體營收也將產生較大波動。



相比之下，「以資本市場中介業務為主」的券商則可以通過建立高效的交易平台，向客戶提供優質的市場中介服務，來鞏固自身競爭優勢並減少風險，使其即使在市場波動時也能維持穩定發展和收益，華泰國際便是頗具前瞻性地選擇了這一業務模式來進行戰略部署。



金融科技成為發展財富管理業務的殺手鐧



受港股市場成交量整體下跌影響，香港本地券商經紀傭金、孖展融資等收入同比下跌，財富管理業務條線收入大部分錄得下滑。金融科技的應用，成為影響財富管理領域業績的重要因素，各頭部中資券商紛紛加大對於金融科技的投入。



香港頭部中資券商中，華泰國際唯一擁有自主研發的一站式金融科技財富管理平台「漲樂全球通」APP。平台實施會員制降低交易成本，增加智能投顧等服務，全方位提升了香港投資者的交易體驗，並進一步將美股、港股、A股、基金、現金管理等多樣化交易品種打通，實現了「一個APP投資全球」。



華泰國際漲樂全球通APP研發到推出僅用短短一年時間，定位於成為全球華人投資全球的財富管理平台。截至2022年12月1日，漲樂全球通平台客戶數量在兩年時間內已經達100萬，下載達約200萬人次。因應上半年市場低迷的情況，漲樂全球通特別推出全新現金理財產品「樂盈寶」。「樂盈寶」每個交易日將投資者於漲樂全球通賬戶內的全部閒置資金自動轉入指定公募基金，目標每個交易日進行累積份額分紅，而投資者於該項服務中的資金亦可隨時入市作其他投資，滿足客戶對閒置現金管理的需求，吸引到大批客戶使用。



另外，針對今年上半年香港出現中小型券商結業潮，華泰國際開放漲樂全球通平台，並迅速與十多家中小型券商建成合作關係，引領行業開放合作潮流。





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