華電國際：能源鉅子譜寫高質量發展新篇章

香港, 2022年12月20日 - (亞太商訊) - 2021年,是「十四五」的開局之年,也是我國能源轉型和結構調整的關鍵年。新時期的現代能源體系建設,要求能源企業必須在高質量發展方面探索新路。作為大型綜合能源企業,華電國際電力股份有限公司(以下簡稱「華電國際」或「公司」)在保供、轉型、國企改革等方面不斷突破,取得了良好成績,彰顯了能源企業的責任擔當,加快創建具有國際知名度的一流能源上市公司。



全力保障能源供應 扛起央企社會責任



疫情之下,煤價高漲供需緊張、市場競爭日趨激烈、環保標準不斷提高。面對外部承壓,華電國際發揮國有企業「能源壓艙石」的作用,守住了民生供電的「生命線」。2021年,華電國際全年發電量完成2,328.01億千瓦時,比上年同期增長7.52%;售熱量完成1.54億吉焦,同比增長4.82%;營業收入首次突破千億元(人民幣,下同)。



今年以來,極端天氣和疫情導致的煤價高漲考驗著國內的能源企業。華電國際作為負責任的中央企業和上市公司,一直在夯實管理基礎、完善保障能力、全力以赴保障電力安全。



8月份以來,長江流域受持續高溫少雨影響,湖北、四川等多個省份電力供應緊張。四川省內19個地市州連續多日分片區有序用電,電力保供面臨最嚴峻局面。作為四川最大火力發電企業,華電國際控股的四川廣安發電有限責任公司,第一時間成立了能源電力保供工作專班,嚴密壓實保供責任,堅持「一線工作法」,廠內領導24小時帶班,多措並舉,精密調整優化運行方式,調動一切力量多種途徑落實煤炭資源和運力。該公司總經理帶隊連續2個月駐守陝西、山西、新疆等煤炭主產區,安排專人駐站駐礦,催交催運,全力組織電煤接卸。廣安電廠每天保持6台機組全部滿發,負荷率100%,以實際行動排除萬難、確保電力安全穩定供應,牢牢守住民生用電「生命線」。



湖北區域夏季用電高峰期間,華電國際控股的華電湖北發電有限公司13台燃煤機組一直是全開狀態,並維持了高負荷運行。為保證電廠「口糧」,該公司所屬燃料物流公司成立了工作小組奔赴廣州,圍繞電煤保供控價中心任務,持續深耕貿易長協煤資源,加大長協煤資源的落實和兌現力度,保證了電廠的燃煤供應,以實際行動保障了服務區內能源供應安全穩定。



統籌謀劃增收節支 提高企業盈利能力



近年來,公司不斷優化能源採購和統籌使用的能力,提升常規能源運作效能,以保障能源供應,穩定公司業績。去年,煤炭市場原材料頻頻漲價。為了保障電煤供應,華電國際從三個方面採取措施,最大限度地完成了控制煤炭成本的任務,實現了提質增效的目標。



首先,公司依託國家中長期協議煤炭全覆蓋政策,繼續開拓了晉陝蒙三省的市場長期協議客戶,建立和鞏固了新的供應商體系,保證了公司合理的庫存量。其次,公司層面主動加強研判,建立了對煤炭資源的派駐工作組的機制,強化了對上游產地煤炭市場的信息分析。及時調整了採購方案,並全力以赴開闢新的進煤通道,控制了採購煤炭的成本。第三,注重統籌謀劃,全面增收節支,不斷提高企業盈利能力,公司優化了進煤結構,調整了煤炭採購的節奏,推動了結構性降價,在夏季用電高峰期之前,保證長期協議煤炭到位;在煤炭市場下行期,公司積極補充庫存,控制成本。



低碳轉型高質量發展 控股轉參股整合新能源資產



在國家「雙碳」政策背景下,能源企業低碳轉型、向新能源領域拓展成為近年來的發展趨勢。華電國際在新能源領域的佈局主要從風光電資產整合和新興產業發展兩個方面重點發力。



2021年,華電國際銳意改革在新能源領域發展的整體策略,在新能源領域的發展模式由控股轉換為參股。公司積極參與了華電集團的新能源整合,以參股方式投資了大股東旗下唯一的風光電業務整合平台華電新能。通過整合優質新能源資產,華電新能資產規模及盈利能力大幅提升。華電新能源將為公司持續提供穩定利潤,帶動公司業績穩定上行。



隨著電力市場化改革的推進,華電國際按照政策要求,深化運營模式創新。加大儲能、氫能、抽水蓄能、智慧能源、核能多用途應用等戰略性新興產業的發展力度,與新產業、新業態、新商業模式企業合作創新,積極打造新的效益增長極。華電滕州新源熱電有限公司101兆瓦/202兆瓦時電化學儲能調峰項目,及萊城發電廠9兆瓦/兆瓦時儲能調頻電站均已於年內投入商業運行。上述儲能項目的投運將大幅提高發電機組調頻性能,提高企業輔助服務收益,同時改善山東電網運行可靠性,提高可再生能源消納能力,為加快構建以新能源為主體的新型電力系統發揮良好示範效應。



作為能源行業的排頭兵,華電國際一直都在積極探索節能減排路徑,開展技術改造,加強設備管理,優化運行效率,並取得了良好的效果,2021年,公司供電碳排放強度同比下降了7.4 克/千瓦時。在國家正在推行全國性碳排放交易制度下,公司順應國家減碳新形勢,切實推動交易履約工作規範化、程序化和效率提升,高質量實施碳交易履約工作。根據華電國際2021年度報告,公司碳排放權交易收入達到了1.4億元。



公司高質量發展、低碳轉型的戰略佈局贏得了資本市場的認可。2022年,華電國際獲得上海證券交易所頒發的信息披露A級評級,並再次獲得中國證券金紫荊獎「最佳上市公司」獎項。





